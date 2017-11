Âm mưu của Bin Laden qua hồ sơ CIA giải mật

Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) vừa công bố gần 470.000 tài liệu thu được trong vụ triệt hạ trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011.

BBC đưa tin, số tài liệu mới này chứa nhiều nhật ký cá nhân, tài liệu, các file âm thanh và hình ảnh của Bin Laden, trong đó có một clip về người con trai tên Hamza khi đã trưởng thành.

Đây là đợt thứ 4 CIA công khai những tài liệu tịch thu được trong cuộc tập kích giết chết thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở Abbottabad, Pakistan năm 2011.

Cơ quan Tình báo Mỹ cho biết, một số tài liệu được giữ bí mật vì chúng có thể gây hại cho an ninh quốc gia.

“Lần công khai hôm nay về những lá thư, file âm thanh và hình ảnh cùng các tài liệu khác của al-Qaeda mang lại cơ hội cho người dân Mỹ muốn tìm hiểu sâu hơn về các kế hoạch và hoạt động của tổ chức khủng bố này” – Giám đốc CIA Mike Pompeo giải thích trong một thông cáo báo chí.

Theo thông cáo của CIA, các tài liệu kể trên “cung cấp cái nhìn sâu xa vào những chia rẽ tồn tại hiện nay giữa al-Qaeda và IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng) cũng như những bất đồng về chiến lược, học thuyết và tôn giáo trong nội bộ al-Qaeda với các đồng minh”.

CIA cho biết thêm, số tài liệu mới công bố còn cho thấy ý đồ của al-Qaeda muốn lợi dụng các phong trào Mùa xuân Ảrập, và các nỗ lực cải thiện hình ảnh truyền thông của mạng lưới khủng bố này.

Một máy tính thu giữ được trong cuộc tập kích chứa nhiều file phim Hollywood, các phim hoạt hình của trẻ nhỏ và 3 bộ phim tài liệu về Bin Laden.

Trong số các video còn có cảnh quay đám cưới của con trai Bin Laden, bao gồm hình ảnh hiếm hoi về Hamza Bin Laden khi đã trưởng thành. Hamza Bin Laden hiện nay đang ở độ tuổi 20 và nơi ở của anh ta vẫn là điều bí ẩn.

Các tài liệu công bố trước đó cho thấy Bin Laden đang đào tạo người con trai này nối nghiệp thủ lĩnh al-Qaeda.

Thanh Hảo

