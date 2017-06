LOS ANGELES – Hãng Amazon vừa hoàn thành thương vụ mua lại hệ thống chợ thực phẩm Whole Foods, bằng thỏa thuận trị giá $13.7 tỷ Mỹ kim. Whole Foods dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động dưới thương hiệu hiện tại, trong vị trí là một lĩnh vực kinh doanh riêng lẻ của Amazon. Tổng giám đốc Whole Foods, ông John Mackey, sẽ tiếp tục lãnh đạo chuỗi cửa hàng bán lẻ này, và trụ sở chính vẫn sẽ đặt tại Austin, Texas. Amazon hiện đang có dịch vụ bán thực phẩm, có tên là “Amazon Fresh.” Hiện chưa rõ việc mua lại Whole Foods có ảnh hưởng tới dịch vụ này hay không.

Mỹ giữ chương trình giúp di dân trẻ không bị trục xuất

HOA THỊNH ĐỐN – Chính phủ Trump đã quyết định duy trì một chương trình di trú, có tác dụng bảo vệ hàng trăm ngàn di dân trẻ tuổi tránh khỏi nguy cơ bị trục xuất. Bộ Trưởng Nội An John Kelly đã thông báo quyết định này trong một văn bản công bố tối thứ Năm. Khi còn trong giai đoạn tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ các chương trình hỗ trợ di dân lậu, mà ông gọi là các sắc lệnh ân xá bất hợp pháp của Tổng Thống Barack Obama. Tuy nhiên, khi trở thành tống thổng, ông Trump tỏ ra thông cảm nhiều hơn đối với những thanh niên di dân trẻ tuổi, những người tham gia vào chương trình Trì hoãn hành động đối với di dân trẻ em, gọi tắt là chương trình DACA.

Những người tham gia chương trình này, còn được gọi là “dreamers,” được đưa vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi, và không nhớ gì nhiều về quê hương của họ. Chương trình DACA được ban hành năm 2012, đã giúp khoảng 787,000 thanh niên tránh khỏi việc bị trục xuất. Chương trình này không cung cấp tư cách công dân hay thường trú nhân, nhưng giúp các thanh niên này không bị trục xuất, và cho phép họ được làm việc một cách hợp pháp. Tuy nhiên, sự bảo vệ này sẽ bị tước bỏ nếu người thanh niên di dân phạm tội hình sự.

Ngoài ra, chính phủ đã quyết định hủy bỏ chương trình Hoãn hành động đối với cha mẹ của người Hoa Kỳ, còn gọi là DAPA. Đây là chương trình có mục tiêu ngăn cản trục xuất những di dân bất hợp pháp, là cha mẹ của công dân hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ. Trên thực tế, chương trình DAPA chưa bao giờ được thực hiện, do đã bị một quan tòa liên bang ở Texas đình chỉ sau khi ban hành.

Trump công bố bản tóm tắt tài chính

WASHINGTON DC – Hôm thứ Sáu, Tổng Thống Donald Trump đã cho công bố một bản tóm tắt tài chính, cho thấy ông có lợi tức hàng trăm triệu Mỹ kim từ các lãnh vực kinh doanh của mình. Chỉ riêng với các sân gofl, ông Trump đã thu về $288 triệu Mỹ kim trong năm ngoái, cùng với $37.2 triệu Mỹ kim từ khu resort Mar-a-Lago ở Florida, và $19.7 triệu từ khách sạn sang trọng của ông ở Washington.

Bản tóm tắt tài chính, được công bố bởi Phòng Đạo Đức Chính Phủ, cũng cho thấy tổng thống đã bán các cổ phiếu mà ông sở hữu, nhằm tránh điều bị gọi là “xung đột quyền lợi.” Ông Trump cũng báo cáo đang có khoản nợ $311 triệu Mỹ kim, về nợ địa ốc và các khoản vay kinh doanh, tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn. Bản tóm tắt tài chính này cho thấy các khoản đầu tư của tổng thống, các tài sản, thu nhập, trương mục hưu trú, và nhiều khoản sở hữu khác. Báo cáo này không phải là hồ sơ thuế liên bang, mà cho đến nay, ông Trump vẫn từ chối tiết lộ.

Thành viên băng đảng bị chung thân vì giết người

SANTA ANA – Một tay thành viên băng đảng, kẻ đã bắn chết 1 người qua đường trong một vụ đụng độ với băng nhóm khác, đã bị tuyên án chung thân không ân xá vào hôm thứ Sáu. Trước đó, Tòa Thượng Thẩm Orange County đã kết tội Rene Mojarra, 25 tuổi, về việc giết người trong tình huống đặc biệt và khủng bố đường phố, liên quan đến cái chết của anh Mario Hernandz Jr., 20 tuổi.

Vào ngày 12 tháng 3, 2012, lúc 6 rưỡi tối, Mojarra và 1 tay cùng băng đảng lái xe qua lãnh địa của một băng đảng đối thủ, với ý định trả thù cho 1 vụ nổ súng trước đó. Ngồi trên ghế hành khách của chiếc minivan, Mojarra nhìn thấy Hernandez đứng gần lối vào của một bãi đậu xe, tại góc đường 15 và đường Spurgeon.

Mojarra bước ra khỏi xe và bắn vào Hernandez 3 lần. Nạn nhân, được cảnh sát xác định là không phải thành viên băng đảng, đã qua đời gần 1 giờ sau đó. Nhờ tin báo của cộng đồng, các điều tra viên đã bắt được 2 nghi can là Mojarra và Kevin Ceja. Vào đầu năm nay, Ceja đã bị kết 3 năm tù giam về tội ngộ sát.

Đồng Bitcoin có tuần tệ nhất từ 2015

NEW YORK - Tiền ảo Bitcoin đã mất giá 17% trong tuần này, sau khi lập kỷ lục $3,000 Mỹ kim cho 1 Bitcoin vào hôm thứ Hai. Giá Bitcoin hiện chỉ còn $2,470 Mỹ kim vào hôm thứ Sáu, kết thúc tuần lễ mất giá mạnh nhất kể từ tháng 1, 2015. Mức giảm hơn 15% hôm thứ Tư cũng là mức giảm lớn nhất từ ngày 14 tháng 1, 2015. Bitcoin lập kỷ lục vượt qua $3,000 Mỹ kim hôm thứ Hai. Tuy nhiên kể từ đó, Bitcoin liên tiếp giảm giá, có lúc đồng tiền ảo này chạm mức $2,200 Mỹ kim.

Các đồng tiền ảo khác, như ripple, NEM hay monero, cũng lao dốc trong tuần này. Đà giảm này xảy ra đồng thời với diễn biến tương tự của nhóm cổ phiếu công nghệ, sau một báo cáo tuần trước của Goldman Sachs, cảnh báo về rủi ro của các cổ phiếu công nghệ lớn. Đầu tuần này, một nhà phân tích của Goldman Sach cho rằng, Bitcoin sắp đảo chiều. Còn hãng Morgan Stanley cho rằng, loại tiền ảo này cần được chính phủ chấp thuận và quản lý, thì mới có thể tiếp tục tăng giá.

Giá Bitcoin cũng chịu ảnh hưởng một phần từ việc sàn giao dịch tiền ảo Coinbase gặp trục trặc hôm thứ Hai, do khối lượng giao dịch quá lớn. Một sàn khác - Bitfinex - hôm thứ Ba cho biết họ đã bị hacker tấn công, gây gián đoạn hoạt động. Năm ngoái, chính sàn này bị hacker trộm mất số Bitcoin trị giá $65 triệu Mỹ kim. Sự kiện này đã gây ra mối lo về dùng tiền ảo. Quyết định tăng lãi suất của Cơ quan Dự trữ liên bang (Fed) hồi giữa tuần cũng có thể là nguyên nhân khác khiến Bitcoin giảm giá.

Trong khi đó, giá ethereum - tiền ảo được sử dụng nhiều thứ nhì thế giới - lại tăng 20% tuần này. Nguyên nhân là nhà đầu tư dự báo nó sẽ sớm chiếm ngôi Bitcoin.