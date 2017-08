Amazon mở dịch vụ mới: Nhận hàng trong vòng hai phút

Một địa điểm đến nhận hàng của Amazon Pickup tại Atlanta, Georgia. (Amazon)Amazon vừa cho ra mắt Instant Pickup. Đây là một chương trình mới dành cho các thành viên dùng dịch vụ Amazon Prime. Instant Pickup cho phép người ta đạt hàng từ hàng trăm món, trong đó có những thức ăn nhẹ, đồ uống ướp lạnh, vật dụng chăm sóc cá nhân, và các thiết bị của Amazon, rồi sau đó nhận hàng trong vòng hai phút, từ những địa điểm nhận hàng có nhân viên phụ trách, với những chiếc tủ tự phục vụ. Tuy nhiên việc mua hàng đó không giống như mua hàng ở siêu thị, khi người ta bước vào chợ và lấy những món hàng trên kệ. Khách hàng phải đặt hàng thông qua ứng dụng Amazon, sau đó lấy hàng từ một tủ khóa.Công ty đang điều hành 5 địa điểm Instant Pickup có tủ khóa, bắt đầu từ ngày thứ Ba, 15 tháng Tám, ở Atlanta, Los Angeles, Berkeley, California, College Park, Maryland, và Columbus, Ohio. Sau khi đặt hàng, người ta đến địa điểm có tủ khóa để lấy hàng ngay tại chỗ.Tất cả năm địa điểm đều là những chỗ nhận hàng đại học hiện có, mà Amazon đã xây dựng để chuyển hàng đến các trường đại học. Những địa điểm đó có các kho hàng nhỏ được xây lên ở phía sau các tủ khóa, mở ra từ cả mặt trước lẫn mặt sau. Vì vậy Amazon có thể đưa thêm số lượng hàng tồn kho thường trực vào những chỗ trống này, để cung cấp dịch vụ Instant Pickup mới.Những địa điểm nhận hàng bổ sung sẽ được khai triển trong những tháng sắp tới. Amazon cho biết như vậy, đề cập tới 22 điểm bán hàng đã được xây dựng ở trong hoặc ở gần các trường đại học trên toàn quốc. Mọi khách hàng của Amazon đều có thể chuyển đơn đặt hàng đến một trong những địa điểm nhận hàng này.Chương trình mới có thể là một cách thức thông minh, cho Amazon dùng các nhân viên và không gian hiện có, để bán thêm hàng và giúp họ cạnh tranh hữu hiệu hơn với những tiệm tạp hóa và những hiệu thuốc tây gần đó. Cho đến ngày thứ Ba, những cửa hàng này vẫn có thể giao cho các khách hàng những nhu yếu phẩm của họ, một cách máu chóng hơn so với việc giao hàng của Amazon.Amazon thu hẹp khoảng cách này lại trong nhiều năm nay, cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong vòng một ngày và vào cùng ngày ở một số khu vực, cũng như chương trình Prime Now giao hàng trong vòng hai giờ, tại hơn 30 thành phố. Công ty cũng thử dùng máy bay không người lái ở nước Anh, để giao hàng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn.Cho đến nay, các hãng bán lẻ truyền thống phải vất vả cố gắng để theo kịp những chuyến hàng giao nhanh của Amazon. Nhiều hãng rơi vào tình trạng khó khăn, vì thêm nhiều khách hàng càng mua thêm nhiều mặt hàng trên mạng internet. Vì có hơn 90 phần trăm trong tổng khối lượng bán lẻ ở Mỹ vẫn được thực hiện tại các địa điểm trên đất chứ không phải trên mạng, nên Amazon cũng đang mở rộng sự hiện diện của những cửa hàng trên đất, với các hiệu sách, ki-ốt thương xá, và kế hoạch mua lại công ty Whole Foods với giá $13.7 tỷ.