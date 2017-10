Amityville: The Awakening (Amityville: Thức Dậy)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2017

Hãng phim: Dimension Films (The Weinstein Company)

Đạo diễn: Franck Khalfoun

Tác giả kịch bản: Franck Khalfoun

Diễn viên: Bella Thorne, Jennifer Jason Leigh, Cameron Monaghan, McKenna Grace, Jennifer Morrison

Thể loại: Phim kinh dị, ly kỳ hồi hộp

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực kinh dị và khủng bố gây phiền toái, hình ảnh gợi dục, những câu chửi thề, và tài liệu chuyên đề

Phim xoay quanh câu chuyện của cô Belle (do Bella Thorne đóng vai) và gia đình cô sau khi họ dọn vào nhà mới. Nhưng khi những hiện tượng ma quái và kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong nhà, Belle bắt đầu nghi ngờ mẹ cô (do Jennifer Jason Leigh đóng vai) không nói cho cô biết hết mọi chuyện về quá khứ của ngôi nhà. Chẳng bao lâu cô nhận ra rằng họ vừa mới dọn vào ngôi nhà ma Amityville nổi tiếng, nơi điều ác nằm ở giữa ảo tưởng và thực tại.



Keep Watching (Tiếp Tục Xem)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2017

Hãng phim: Gems (Sony)

Đạo diễn: Sean Carter

Tác giả kịch bản: Joseph Dembner

Diễn viên: Bella Thorne, Natalie Martinez, Chandler Riggs, Leigh Whannell, Ioan Gruffudd

Thể loại: Phim kinh dị, ly kỳ hồi hộp

Thứ hạng theo đánh giá của MPAA: Hạng PG-13, vì những pha bạo lực nguy hiểm

Bị giam cầm bởi những kẻ đột nhập gia cư, một gia đình bị ép buộc phải chơi một trò khủng khiếp. Khi đêm về, các quy tắc bí ẩn của trò chơi trở nên rõ ràng, và gia đình nhận ra rằng cơn ác mộng của họ đang được phát sóng trên mạng cho nhiều người xem trên toàn thế giới cùng xem. Những người bị bắt buộc phải “Tiếp Tục Xem”... mà không biết rằng những điều họ nhìn thấy là có thực hay không, hay là được dàn dựng.



All I See is You (Anh Chỉ Thấy Mình em)

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2017

Hãng phim: Open Road Films

Đạo diễn: Marc Forster

Tác giả kịch bản: Marc Forster, Sean Conway

Diễn viên: Blake Lively, Jason Clarke, Yvonne Strahovski, Danny Huston, Ahna O'Reilly, Wes Chatham

Thể loại: Phim truyện

Do Marc Forster làm đạo diễn, phim tâm lý “All I See is You” đi ngược dòng thể loại để kể câu chuyện tình yêu này. Gina (do Blake Lively đóng) và chồng là James (do Jason Clarke đóng vai) có một cuộc hôn nhân gần như hoàn hảo.

Sau khi bị mù từ hồi còn bé trong một tai nạn xe hơi suýt gây chết người, Gina lệ thuộc hoàn toàn vào James để cảm nhận và “nhìn thấy” thế giới xung quanh cô, và điều đó dường như chỉ củng cố mối quan hệ đam mê cực độ của họ. Cô hình dung thế giới trong trí tưởng tượng sống động của cô, với sự trợ giúp từ những lời mô tả của James.

Trong khi hai người tận hưởng một cuộc sống tươi màu ở Bangkok, cuộc sống và mối quan hệ của họ bị lật ngược, sau khi Gina nhận được một ca ghép giác mạc và lấy lại được thị giác. Với thị lực được khôi phục, Gina trải nghiệm thế giới với một cảm giác kỳ lạ và độc lập mới, mà James nhận thấy là đang đe dọa. Chỉ khi Gina đột nhiên bắt đầu mất đi thị giác một lần nữa, cuối cùng cô mới nhận ra thực tại gây phiền toái của cuộc hôn nhân và cuộc sống của họ.



Suburbicon

Ngày khởi chiếu: Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2017

Studio: Paramount Pictures

Đạo diễn: George Clooney

MPAA Đánh giá: R (đối với bạo lực, ngôn ngữ và tình dục một số)

Nhà viết kịch bản: Ethan Coen, Joel Coen

Diễn viên: Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Oscar Isaac

Thể loại: Hài

Suburbicon là một cộng đồng thanh bình, yên bình, ngoại ô với những căn nhà có giá phải chăng và những bãi cỏ đẹp ... là nơi hoàn hảo để nuôi nấng một gia đình, và vào mùa hè năm 1959, gia đình Lodge chỉ làm việc đó. Nhưng mặt nắng che chở cho một thực tế phiền toái, vì chồng và bố Gardner Lodge (Matt Damon) phải điều khiển thị trấn đen tối của thành phố về sự phản bội, gian dối và bạo lực. Đây là câu chuyện về những người có hoàn cảnh rất thiếu sót đã đưa ra những lựa chọn rất tồi. Đây là Suburbicon.