Ăn 7 loại rau này vào mùa thu vừa ít “ngậm” hóa chất vừa tăng sức đề kháng

Theo các chuyên gia, việc ăn rau xanh trong mùa thu cần được hết sức coi trọng bởi thời tiết hanh khô, thay đổi đột ngột khiến cơ thể chúng ta dễ bị suy nhược và giảm sức đề kháng. Mùa thu cũng là mùa các bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển mạnh nhất. Do đó, một trong những cách hữu hiệu để tăng cường vitamin trong mùa thu giúp tăng sức đề kháng là nhanh chóng bổ sung các loại rau dưới đây.

Bắp cải – Chống ung thư, đông máu

Mùa thu là thời điểm hoàn hảo để trồng và ăn cải bắp. Cây cải bắp phát triển rất tốt trong thời tiết mát mẻ, dễ chịu của mùa thu.

Bắp cải là một thực phẩm chứa ít calo và dồi dào chất chống oxy hóa và vitamin C, cùng với vitamin K giúp hỗ trợ giảm cân, giải độc cơ thể. Bên cạnh đó, bắp cải có đặc tính chống viêm, giảm hiện tượng căng tức và đau ngực, có tác dụng chống đông máu và ung thư hiệu quả.

Ăn bắp cải đúng vụ sẽ có vị rất ngọt, mát. Các món ngon từ bắp cải gồm: bắp cải xào tỏi cà chua, bắp cải xào tỏi nấm, bắp cải nấu canh sườn, gỏi bắp cải, dưa bắp cải…

Cải chíp – Nhuận tràng, lợi dạ dày

Cải chíp xào nấm rơm.

Cải chíp có vị hơi đắng, tính hàn, có tác dụng nhuận tràng lợi dạ dày. Loại rau này chứa nhiều vitamin C và canxi, ngoài ra còn có phốt-pho, sắt, carotene, vitamin B…

Cải chip có thể luộc hoặc xào chay, xào với tỏi, với nấm để chống cảm cúm, hoặc kết hợp với thịt động vật để cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Cải brussels – Tăng cường sức đề kháng

Cải brussels chứa hàm lượng vitamin C nhiều hơn 50% so với 500g cam quýt nên nó rất có lợi cho việc tăng cường sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh trong các mùa, đặc biệt là mùa thu. Không chỉ vậy, nhờ giàu vitamin C mà tiêu thụ cải brussel còn có tác dụng hỗ trợ cơ thể chống lại cái lạnh trong mùa thu đông.

Cải brussels xào tôm.

Cải brussels nấu sườn non.

Những món tuyệt ngon chế biến từ cải brussels gồm: cải brussels nấu canh sườn non, cải brussels xào tôm, cải brussels cuộn thịt ba rọi, cải brussels nướng phô mai, nộm gà bắp cải…

Rau chân vịt (rau bina) – Cầm máu, phòng viêm loét

Rau chân vịt nấu thịt.

Rau chân vịt thuộc loại rau có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa nhiều đường, hàm lượng caroten trong rau chân vịt cao hơn rất nhiều so với những loại rau xanh khác, axit ascorbic tuy ít hơn ớt nhưng lại cao hơn cà chua, phần lá của loại rau này chứa nhiều vitamin K – có tác dụng cầm máu rất tốt.

Cứ 100g rau chân vịt có 91,8g nước; 2,4g protein; 0,5g lipit, 72mg canxi; 53mg phốt-pho; 1,8mg sắt; 39mg axit ascorbic và lactoflavin. Do đó, rau chân vịt có tác dụng trị chứng viêm loét ở miệng, khô môi, viêm lưỡi, viêm da do thời tiết mùa thu thay đổi thất thường và quá khô hanh gây ra.

Rau chân vịt ngon nhất là nấu canh sườn, ngoài ra có thể nấu canh thịt băm, nấu với nước thịt luộc, rau chân vịt xào thịt bò. Đặc biệt cực kỳ tốt và an toàn khi nấu với bột cho các em bé ở thời kỳ ăn dặm.

Súp lơ – Phòng bệnh đường hô hấp

Súp lơ có hàm lượng vitamin các loại phong phú, cứ mỗi 200g súp lơ tươi có thể cung cấp trên 75% vitamin A cần thiết cho cơ thể hoạt động trong một ngày ở người trưởng thành.

Đặc biệt, lượng vitamin C dồi dào trong súp lơ nhiều hơn gấp 4-5 lần bắp cải, giá đỗ, nhiều hơn 3 lần so với lượng vitamin C có trong cam ngọt, cứ khoảng 100g súp lơ chứa khoảng 80mg vitamin C.

Súp lơ xào thịt bò.

Mùa thu là mùa các bệnh lây truyền qua đường hô hấp phát triển mạnh nhất. Tuy nhiên, nếu cơ thể được cung cấp đầy đủ lượng vitamin cần thiết, nó sẽ là bức “tường thành” vững chắc ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn vào cơ thể. Súp lơ đáp ứng được nhu cầu về vitamin, do đó, nên thường xuyên chế biến loại thực phẩm này trong thực đơn mùa thu.

Cần tây – Tiêu đờm, tăng cảm giác thèm ăn

Theo Đông y, cần tây thuộc loại thực vật tính lương, vị ngọt hăng không độc, tốt cho dạ dày và gan, chứa nhiều protein, đường các loại, caroten, vitamin C, axit amino… Cần tây có thể gây hưng phấn trung khu thần kinh, thúc đẩy tiết dịch dạ dày, từ đó tăng cảm giác thèm ăn, đồng thời có tác dụng tiêu đờm hiệu quả.

Tiết trời thu khô hanh khó chịu, khiến cơ thể mất dần cảm giác muốn ăn, do đó, bạn có thể chế biến bằng nhiều cách khác nhau: xào cần tây với thịt bò, thịt lợn hoặc cho vào những món canh hàng ngày hoặc ép lấy nước uống cùng với cà rốt để đạt hiệu quả tiêu đờm và tăng cảm giác thèm ăn.

Măng tây – Giảm cân, nhuận tràng

Măng tây chứa rất nhiều protein, chất xơ, các loại vitamin. Vì vậy, nó hữu ích cho sự vận động của đường ruột, thúc đẩy nhanh quá trình tiêu hóa. Đặc biệt, thực phẩm này giúp đào thải cặn bã ra khỏi cơ thể, có tác dụng giảm cân và tránh táo bón hiệu quả.

Măng tây là món rau đặc sản vào mùa thu nên được rất nhiều người yêu thích. Có thể xào măng tây với tỏi, với thịt bò hoặc với tôm là những món vô cùng ngon miệng trong bữa cơm gia đình bạn.

Tùng Anh (th)