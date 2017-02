(VienDongDaily.Com - 01/02/2017)

Một bài nghiên cứu mới đây đăng trên nguyệt san The Lancet cho hay có thể các em đã bị ngộ độc vì loại trái cây ngon ngọt này. Tờ báo cho hay đa số các nạn nhân là những em bé của những gia đình nghèo sống ở bang Bihar trong một vùng trồng và sản xuất trái vải rất nhiều.

Các nhà khoa học Hoa Kỳ và Ấn Độ cho hay một căn bệnh bí hiểm đã giết chết hơn 100 trẻ em Ấn Độ ở miền bắc xứ này, khi các em này ăn trái vải mà bụng lại trống rỗng. Các bác sĩ không hiểu gì sao dù các em này trông khỏe mạnh bình thường sau khi ăn trái vải xong lại quay ra ngất xỉu và tỉ lệ tử vong lên trên 50% sau đó.Một bài nghiên cứu mới đây đăng trên nguyệt san The Lancet cho hay có thể các em đã bị ngộ độc vì loại trái cây ngon ngọt này. Tờ báo cho hay đa số các nạn nhân là những em bé của những gia đình nghèo sống ở bang Bihar trong một vùng trồng và sản xuất trái vải rất nhiều.Các em đã nhặt những quả vải rơi xuống đất và bóc vỏ ăn. Khi không ăn uống gì, lượng đường trong máu của các em đã xuống thấp mà trái vải có chứa một loại độc chất có khả năng ngăn chận cơ thể không sản xuất được glucose. Các em co giật la hét giữa đêm và ngất xỉu. Khi người ta mổ khám nghiệm tử thi thì thấy não các em bị sưng vù lên.

Nam Hàn: Ban Ki Moon không tranh cử tổng thống

Cựu Tổng Thư Ký của Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon vừa lên tiếng cho hay ông sẽ không ra tranh cử ghế tổng thống Nam Hàn, một thông báo gây nhiều ngạc nhiên vì ai cũng ngỡ ông sẽ tranh cử ghế tổng thống của bà Park Geun-hye để lại.

Sau 10 năm phục vụ ở cương vị lãnh đạo Liên Hiệp Quốc, ông Ban đã trở về nước, nhưng chỉ số tán thưởng của ông đã giảm sút, do có một bê bối có liên quan đến thân nhân của ông. Trong cuộc họp báo ở Quốc Hội Nam Hàn, ông Ban nói, “Tôi quyết định chỉ cố gắng theo đuổi cải cách chính trị và gây đoàn kết quốc gia mà thôi.”

Ông cũng ngỏ lời xin lỗi những ai ủng hộ ông ra tranh cử Tổng Thống, kể cả những cựu viên chức ngành ngoại giao và những nhà lãnh đạo.

Tòa Hiến Định của Nam Hàn sẽ có quyết định trong những tuần lễ sắp đến liệu họ có ngưng luôn chức Tổng Thống của bà Park hay không và các đảng phái chính trị Nam Hàn đang nhộn nhịp tìm người ra tranh cử chiếc ghế quyền lực nhất của Nam Hàn này trong cuộc bầu cử có thể diễn ra trong mùa xuân năm nay.

Mễ: Tự ái dân tộc tăng vì Trump

Mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ không hề êm ả ngay từ khi ông Trump lên làm tổng thống. Trong tuần trước, điều mà người ta tưởng chừng như khởi đầu của đàm phán song phương lại dần dần trở thành một mặt trận gay gắt mới. Sau khi ông Trump ra lệnh xây dựng bức tường biên giới và bắt Mễ Tây Cơ phải trả tiền thì Tổng Thống Mexico Pena Nieto hủy bỏ chuyến công du Hoa Kỳ đã dự trù trước.

Kế đó ông Sean Spicer, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, loan báo là Hoa Kỳ sẽ áp dụng khoảng tăng thuế quan lên 20% đánh vào tất cả các mặt hàng của Mễ Tây Cơ nhập vào Hoa Kỳ và sẽ trích tiền thuế này để xây tường. Các nhà quan sát cho là chủ trương của ông Trump sẽ làm chủ nghĩa quốc gia của Mễ Tây Cơ trỗi dậy và gây bất ổn trong khu vực.

Vào thập niên 1980, Mễ Tây Cơ lâm vào chiến tranh ma túy nội địa nhưng chính phủ xứ này vẫn tỏ ra hòa bình với Hoa Kỳ. Hiện nay một sự đối đầu trực tiếp với Mỹ có nguy cơ dẫn đến tình trạng chính phủ trung ương của Mexico sẽ bất ổn, nhất là khi hiệp ước NAFTA mà bị trục trặc, chắc chắn kinh tế Mễ Tây Cơ sẽ sa sút ngay.

Nhật: Chiến hạm Mỹ mắc cạn ngoài khơi

Một chiến hạm của Hải Quân Hoa Kỳ có gắn hỏa tiễn tầm du đã bị mắc cạn ngoài khơi bờ biển Nhật Bản do thời tiết xấu. Không ai trên tàu bị thương vì tai nạn bất ngờ này. Theo báo Navy Times thì chiến hạm Antietam bỏ neo trong vùng bến cảng Yokosuka vốn là nơi neo đậu của nó, trong điều kiện thời tiết xấu vì gió mạnh.

Các thủy thủ nhận thấy chiếc tàu vẫn kéo cái mỏ neo đi và bị mất kiểm soát, chiến hạm đâm sầm vào một doi đất, kẹt cứng và làm thất thoát 1,100 gallons dầu. Hải Quân Hoa Kỳ đã thông báo cho nhà chức trách địa phương chuyện này để bắt đầu tiến hành việc làm sạch bờ biển.

Chiếc khu trục hạm Antietam thuộc Đệ Thất Hạm Đội, có trang bị hỏa tiễn Aegis và nhiều loại võ khí khác, kể cả hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn chống tàu ngầm. Nó có nhiệm vụ hộ tống cho hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Ngoài ra chiến hạm này còn mang theo 2 trực thăng MH-60R.

A Phú Hãn: Trói vợ, cắt đứt hai lỗ tai

Một phụ nữ 23 tuổi Afghanistan là nạn nhân của trò bạo hành của người chồng dã man khi ông này trói vợ mình lại và dùng dao cắt đứa lìa hai lỗ tai của vợ. Vụ này xảy ra trong tỉnh Balkh phía bắc Afghanistan và người vợ tên Zarina đã được chở cứu cấp vào bệnh viện.

Chị đã hồi phục nhưng đang bị trầm uất. Chị nói, “Tôi đâu có phạm lỗi gì đâu, tôi cũng không hiểu vì sao chồng mình lại làm như thế đối với tôi nữa.”

Cảnh sát cho hay thủ phạm, vốn cư ngụ ở khu phố Kashinda đã bỏ trốn sau khi thi hành thủ đoạn như thế đối với vợ. Chị Zarina cho hay chị lập gia đình vào năm 13 tuổi và mối liên hệ vợ chồng của chị không được êm ả. Chị cho hay chồng của chị cứ ngăn cấm chị không được về thăm lại cha mẹ và gia đình và cũng cho hay chị cũng không tha thiết muốn tiếp tục làm vợ người này nữa, vì chồng của chị cứ ghen tương bóng gió, nói chị tìm cớ về thăm gia đình là để hẹn hò với người khác.

Ukraine: Chiến sự bùng phát trở lại

Những trận đụng độ lớn đã diễn ra xung quanh thành phố Avdiivka giữa quân đội Ukraine và quân ly khai. Dân trong vùng sợ hãi phải chạy đến tá túc trong các trại tị nạn hôm thứ Tư. Nhiều giàn hỏa tiễn và xe tăng tiến sát đến lằn ranh chia ra giữa hai bên.

Cả phía chính phủ Ukraine và phiến quân đều đổ lỗi cho nhau về tình hình chiến sự leo thang, vốn được xem là ác liệt nhất từ nhiều tháng qua. Cách đây gần hai năm, ly khai nổi dậy do Nga yểm trợ làm ít nhất 10 người dân đã thiệt mạng và nhiều chục người khác bị thương phía bắc vùng Donetsk.

Thậm chí thành phố Donetsk bị quấy phá từ đầu tuần đến nay vì chiến trận, nhiều bên đã đạt được một thỏa thuận hòa bình nhưng giờ đây cả hai phía đều mang đại pháo, hỏa tiễn và xe tăng đến đường ranh giới.

Một cuộc họp cấp tốc của nhóm Contact Group, quy tụ đại diện của chính phủ Ukraine, Nga và cơ quan bảo vệ An Toàn của Châu Âu đã được mở ra. Nhóm này kêu gọi hai bên phải ngưng giao tranh và hối thúc họ phải rút pháo nặng về từ đây đến cuối tuần.

Đức bắt giữ nghi can khủng bố Tunisia

Một người xin tị nạn gốc Tunisia đã bị bắt hôm thứ Tư vì bị cho là đang có âm mưu khủng bố ở Đức. Các viên chức cũng cho hay người này cũng bị truy nã ở Tunis vì có liên quan đến một vụ tấn công đẫm máu ở nhà bảo tàng Bardo Museum trước đây. Nghi can 36 tuổi này đã là thành viên của IS từ tháng 8, 2015.

Văn phòng Chánh Biện Lý của Frankfurt cho báo chí hay người này định tổ chức một mạng lưới các gián điệp hành động nhằm thực hiện cuộc khủng bố ở Đức. Người này đã vào Đức với tư cách là một người xin tị nạn vào tháng 8, 2015, chỉ 5 tháng sau khi những tay súng Hồi giáo xông vào Bardo Museum và giết chết 21 người tại đây.

Ba tháng sau, nhiều tay súng lại tấn công một khách sạn ở bờ biển Tunisia và bắn chết 39 người, trong số này có nhiều du khách Anh. Tờ báo Đức Die Welt cho hay nghi can nói trên tên là Haikel S. và từng được các cơ quan tình báo Đức xem là một kẻ cực đoan từ gần 10 năm qua.