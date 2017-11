Án mạng lạ: Chồng khai vợ gốc Việt bị bắn chết trong lúc có tình dục

John GonzalezLAS VEGAS - Trong tuần qua cảnh sát đã bắt một người chồng bị tình nghi sát hại vợ. Sau đó ông khai rằng khẩu súng đã nổ trong lúc hai người đang có hành động tình dục với nhau.Theo hồ sơ cảnh sát, vào khoảng gần 8 giờ sáng thứ Năm, 16 tháng 11, ông John Fitzgerald Gonzalez, 53 tuổi, đã gọi số 911, để báo tin rằng bà Nicole Nguyễn, 41 tuổi, đã bị bắn một phát vào bụng trong lúc hai người đang giành giật khẩu súng.Khi đến nhà để điều tra ở địa chỉ 9000 đường College Green Street trong vùng thung lũng tây nam, cảnh sát thấy nạn nhân đang nằm trên sàn nhà trong garage cạnh chiếc xe của bà. Nicole Nguyễn bị một vết thương trên bụng ở bên trái.Ban đầu Gonzalez nói với cảnh sát rằng ông đến nhà để đón con trai 6 tuổi đi học và bà Nicole Nguyễn đã giật một khẩu súng của chồng. Cũng theo lời khai của ông ta, trong lúc hai người đang giằng co thì súng nổ một cách vô tình.Thế nhưng sau khi bị bắt thì Gonzalez khai thêm rằng ông ta đã thực hiện một hành động tình dục với bà Nicole Nguyễn trước khi có sự giằng co và nổ súng.Dựa theo yếu tố mới này, bản báo cáo của cảnh sát viết, “Chúng tôi chưa biết hành động tình dục được đôi bên chấp thuận hay có sự ép buộc, đe dọa.”Gonzalez đã đứng đợi bên ngoài nhà khi cảnh sát đến điều tra. Đứa con trai đã không bị thương tích nào.Hồ sơ của Hạt Clark cho thấy bà Nicole Nguyễn đã làm đơn ly dị ông Gonzalez khoảng bảy tuần trước khi xảy ra cái chết. Đơn ly dị này đã khiến người chồng phải dọn ra khỏi căn nhà ở đường College Green Street. Trong biên bản của cảnh sát, Gonzalez nói với cảnh sát rằng hai người đã có ý định trở lại với nhau. Ông cho biết rằng hai người đã có một cuộc hẹn với luật sư trong ngày hôm đó, để họ có thể hủy bỏ đơn ly dị.Hai vợ chồng đã đồng ý gặp nhau vào khoảng 7:30 sáng. Gonzalez đã mang theo hai khẩu súng trong người. Ông nói với cảnh sát rằng ông mang súng vì sợ bị phục kích trong cuộc gặp gỡ người vợ đã ly thân.Cũng theo lời của Gonzalez, trong lúc họ đang có hành động tình dục, bà Nicole Nguyễn giật lấy một khẩu súng mà Gonzalez đang cầm trong tay với ngón tay của Gonzalez đặt ở cò súng. Ông ta nói rằng sự giành giật khẩu súng của vợ đã khiến súng nổ với họng súng nhắm vào bụng của bà Nicole.Trong biên bản, cảnh sát viết, “Các thám tử nhận thấy lý do mà ông Gonzalez đưa ra, về việc mang theo súng và giữ súng trong lúc có hoạt động tình dục là điều rất khó tin.” Cảnh sát cũng nghi ngờ lời giải thích của Gonzales về hành động giật súng của vợ.