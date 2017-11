An ninh Seoul ‘căng như dây đàn’ đón TT Trump

Cảnh sát Hàn Quốc đã tăng cường an ninh tại sứ quán Mỹ ở Seoul cũng như các tuyến đường dẫn tới Nhà Xanh (Phủ tổng thống).

Theo hãng thông tấn Yonhap, những hàng rào sắt đã được dựng lên quanh quảng trường Gwanghwamun và sứ quán Mỹ. Ngoài ra, đông đảo cảnh sát đã được triển khai quanh khu ngoại giao đoàn.

Một người đàn ông Hàn Quốc cầm biểu ngữ chào mừng Tổng thống Trump. (Ảnh: AP)

Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ cho phép các nhóm dân sự tuần hành hợp pháp bên trong các hàng rào sắt ở Gwanghwamun, nhưng sẽ có kế hoạch kiểm soát các cuộc biểu tình vào thời điểm đoàn xe hộ tống ông Trump đi qua khu vực này.

Đông đảo cảnh sát được triển khai tại quảng trường Gwanghwamun. (Ảnh: Yonhap)

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Nhật Bản để tới Hàn Quốc vào trưa nay (7/11). Dự kiến, ông sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở Nhà Xanh, ngay khi tới Seoul và phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc vào hôm 8/11.

An ninh tại các tuyến đường có đoàn xe hộ tống của ông Trump đi qua đều được thắt chặt. (Ảnh: Yonhap)

Các chốt an ninh cũng được dựng lên trên các tuyến đường dẫn tới phủ tổng thống. Các cảnh sát có nhiệm vụ kiểm tra túi xách của những người qua đường và hỏi họ địa điểm tới. Người dân đã chấp hành các thủ tục kiểm tra an ninh mà không phàn nàn gì, Yonhap cho hay.

Các hàng rào sắt đã được dựng lên để đảm bảo an ninh. (Ảnh: Yonhap)

Giới chức cũng cấm các cuộc tuần hành đơn lẻ trước quảng trường gần Nhà Xanh.

Mặc dù tăng cường an ninh, song cảnh sát cho biết sẽ đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền tụ tập bên ngoài các khu vực an ninh thắt chặt.

Sầm Hoa

Đọ máy bay mạ vàng của Tổng thống Trump với Air Force One Ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên không dùng Air Force One làm phương tiện di chuyển cá nhân. Ông dùng máy bay riêng Trump Force One.

Thế giới 24h: Gợi ý đặc biệt của ông Trump Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/11 nói, Nhật có thể bắn rơi tên lửa Triều Tiên khỏi bầu trời nếu nước này mua các vũ khí cần thiết từ Mỹ để làm việc đó.

Ái nữ nhà Trump yêu kiều trong chiếc váy 45 triệu đồng Con gái của Tổng thống Mỹ diện một chiếc váy của nhà thiết kế người Italia Johanna Ortiz, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của Nhật.

Xem Tổng thống Trump cho cá chép ăn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump tới hồ cá để cho cá chép Koi ăn.