Ăn ruột cá chình um măng, 6 người trong xóm vào phòng cấp cứu

Cá chình trông giống con lươn.



HUẾ - Bệnh viện đa khoa Bình Điền đã chữa trị sáu bệnh nhân cấp cứu với triệu chứng nôn, tiêu chảy, chân tay tê cứng. Mấy người này đã bị ngộ độc vì ăn cá chình um măng.



Vào ngày thứ Năm, Nguyễn Ngọc Diễn, trưởng cơ quan Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm thuộc Sở Y Tế tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết các nạn nhân là Hồ Thị Điệp, Lê Huế, Lê Thị Thương, Nguyễn Hợi, Lê Thị Nguyệt và Nguyễn Văn Nhật Luân.



Những người này cùng trú thôn Đồng Hòa, thị trấn Bình Điền, thị xã Hương Trà.

Theo báo Người Đưa Tin, vào đêm thứ Hai, gia đình ông Lê Huế đã nấu món um măng với một con cá chình nặng 3.5 kg (gần 8 pounds), do một người dân ở Quảng Ngãi gửi tặng. Nấu xong, gia đình ông Huế mời một số người quen trong thôn đến cùng ăn.



Ngay sau khi thưởng thức những món ăn chế biến từ cá chình, sáu người đã bị ngộ độc với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, tê cúng chân tay. Sau đó, các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Bình Điền, rồi lại được chuyển đến bệnh viện trung ương Huế.



Theo báo mạng Tri Thức, trong số sáu nạn nhân bị ngộ độc, người nhỏ tuổi nhất là em Nguyễn Văn Nhật Luân, 7 tuổi. Đến ngày thứ Năm, bốn bệnh nhân đã lấy lại sức khỏe và được xuất viện, hai người còn lại đang được điều trị.



Nói với báo Dân Trí, ông Diễn cho biết, “Lý do gây ra ngộ độc có thể do gia đình ông Huế đã không làm sạch ruột cá chình khi chế biến, hoặc do ruột cá chình đã bị phân hủy trong quá trình vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Thừa Thiên Huế vì không được bảo quản đúng chuẩn.



“Thường ruột cá chình hay chứa thức ăn dư thừa lên men và chứa nhiều kim loại nặng có hại cho sức khỏe, vì vậy người dân không nên ăn.”