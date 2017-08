BS Nguyễn Thị Nhuận

Ở xứ Mỹ, với nền y khoa tân tiến hiện đại và thuốc chích ngừa ngày càng nhiều, những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hầu như đã biến mất. Trẻ em ngày nay được sống khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, về phương diện bảo vệ và an toàn cho trẻ em, người ta thấy vẫn còn cần được nhấn mạnh nhiều. Các vị phụ huynh cần phải được huấn luyện về những phương cách bảo vệ an toàn cho các em cũng như phải luôn chú ý đến vấn đề này. Nguyên nhân tử vong nhiều nhất cho trẻ em trên nước Mỹ không phải là bệnh tật mà là tai nạn.

Để trắc nghiệm xem bạn biết gì về vấn đề an toàn cho trẻ em, mời bạn đọc và trả lời 13 câu hỏi dưới đây. Câu trả lời và giải thích ngay phía dưới. Nhưng bạn nên tự trả lời trước đã.

1. Hầu hết các em khi chết đuối, đều chết tại hồ bơi trong nhà, ít khi ở biển, sông, hồ hay hồ bơi những nơi công cộng.

a) Đúng b) Sai

2. Khi trẻ em dưới 5 tuổi bơi trong hồ, cần có cha mẹ hay một người lớn khác ở ngay tại trong hồ bơi với em.

a) Đúng b) Sai

3. Cách tốt nhất để tránh xẩy ra tại nạn bị bắn chết là đừng giữ súng trong nhà và đừng cho trẻ đến chơi nhà nào có giữ súng.

a) Đúng b) Sai

4. Bạn có thể khám phá ra chất độc thán khí Carbon Monoxide trong nhà bằng cách

a) Trông thấy nó

b) Ngửi thấy nó

c) Nếm thấy nó

d) Dùng máy đo chất Carbon Monoxide

5. Ngồi ghế an toàn trong xe hơi có thể tránh được hầu hết những thương tổn hay tử vong khi có trai nạn xẩy ra.

a) Đúng b) Sai

6. Em bé dưới 1 tuổi có thể được đặt ngồi trong ghế an toàn trên băng trước nếu xe có trang bị túi hơi an toàn bên ấy.

a) Đúng b) Sai

7. 3/4 những tai nạn xẩy ra cho trẻ em nơi nông trại là do máy cày hay máy móc khác.

a) Đúng b) Sai

8. Một phần ba những tai nạn bị kẹt hay ngộp thở trong hay chung quanh những nhà chứa thóc nơi nông trại xẩy ra cho trẻ em dưới 14 tuổi

a) Đúng b) Sai

9. Trong hầu hết những trường hợp, chơi trong cát không nguy hiểm cho các em.

a) Đúng b) Sai

10. Trẻ em trên 6 tuổi dễ bị ngộ độc hơn những em nhỏ hơn.

a) Đúng b) Sai.

11. Khi các em ở trong nhà, ta nên đóng và khóa các cửa sổ lại.

a) Đúng b) Sai

12. 85% các trường hợp tử vong do tai nạn xe đạp đều do thương tích trên đầu.

a) Đúng b) Sai

13. Có thể bắt đầu dạy cho trẻ em 4 tuổi trở lên cách băng qua đường. .

a) Đúng b) Sai

Giải đáp:

1. Đúng

Tiểu bang Caifornia, nơi nắng ấm quanh năm, là một tiểu bang dẫn đầu về số trẻ em bị chết đuối trong hồ bơi. Trẻ em chết đuối ở hồ bơi tại nhà nhiều hơn ở sông, biển, hồ hay những hồ bơi công cộng. Sở dĩ như vậy là vì người ta có một cảm giác an toàn sai lầm. Họ nghĩ rằng ở nhà thì dễ kiểm soát hơn nên họ có phần bớt chú ý theo dõi các em. KHÔNG BAO GIỜ để trẻ con chơi gần hồ bơi hoặc ở trong hồ bơi một mình, hoặc ngay cả khi có nhiều người đứng chung quanh mà không chú ý đặc biệt đến các em. Tai nạn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Trong những bữa tiệc quanh hồ bơi, nên cắt cử một người lớn biết bơi để trông chừng các em. Chung quanh hồ bơi cần có hàng rào có cửa tự móc vô được khi sập cửa. Không bao giờ để cửa hé mở. Nên gắn một loại máy báo động khi cửa bị mở.

2. Đúng

Một người lớn biết bơi nên ở ngay trong hồ bơi với một em nhỏ chưa hề học bơi bao giờ, ngay cả khi em đã trên 5 tuổi.

3. Đúng

Không nên giữ súng trong nhà. Khi cho con đến chơi nhà khác, nên hỏi xem nhà ấy có trữ súng không. Nếu bạn muốn giữ súng trong nhà, cần cất vào tủ và khóa kỹ lại.

4. d) Dùng máy đo chất Carbon Monoxide

Carbon Monozide (CO) là chất thán khí độc có thể làm chết người vì gây ra ngạt thở. Chất CO không có mùi vị hay mầu sắc gì nên ta không thể nhận ra được trừ khi dùng máy. Nên gắn máy alarm ở mỗi phòng ngủ báo động khi nồng độ chất thán khí CO lên cao.

5. Đúng

Tai nạn xe hơi là nguyên nhân tử vong nhiều nhất trong tất cả các loại tai nạn. Nhiều khảo cứu đã cho thấy ghế an toàn giúp giảm bớt số tử vong đáng kể. Do đó, cần dùng ghế an toàn mỗi khi chở trẻ em đi bất cứ đâu. Nên đọc kỹ cách sử dụng để gắn ghế an toàn cho đúng cách.

6. Sai

Trong những xe hơi có gắn túi an toàn phía bên người hành khách băng trước, trẻ em dưới 1 tuổi ngồi trong ghế an toàn PHẢI được đặt ở băng sau. Ngay cả khi tai nạn rất nhẹ xẩy ra, túi an toàn cũng có thể phồng lên đập vào ghế an toàn và em bé, gây ra chấn thương đầu thật nguy hiểm, hoặc ngay cả tử vong. Băng ghế sau là nơi an toàn nhất cho trẻ em.

7. Đúng

Trẻ em sống nơi nông trại chịu những nguy cơ tai nạn liên quan tới máy cày hoặc những máy móc khác giống như người lớn nhưng có thể dễ bị hại nhiều hơn vì chúng không lường được sự nguy hiểm. Không nên cho trẻ em lái máy cày khi chúng nhỏ hơn 14. Không cho chúng chơi gần các loại máy móc dụng cụ ngay cả khi máy không được sử dụng. Bọc những bộ phận nổ máy bằng những đồ bọc chắc chắn.

8. Đúng

Trẻ em thường thích chơi trong những đống lúa nhưng trường hợp này rất nguy hiểm vì đống lúa giống như cát lún. Khi chơi trong đó, các em dễ bị lún sâu xuống và ngộp thở, ngay cả người lớn cũng không cứu được. Do đó không nên cho trẻ em chơi gần những đống lúa hay trong kho chứa lúa.

9. Đúng

Trẻ em rất thích chơi trong cát, nơi bãi biển hay những sandbox trong công viên. Trong đa số các trường hợp, chơi trong cát không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, đôi khi các em vẫn có thể bị ngộp thở trong đống cát khi cát trùi trong sandbox, hoặc khi các em đào một lỗ quá sâu trên bãi biển. Khi các em chơi trong cát, người lớn cần đứng trông. Không bao giờ cho các em chơi trong những đụn cát dùng xây cất.

10. Sai

Chúng ta thường nghĩ rằng các em hơi lớn, cỡ trên 6 tuổi, mới dễ lấy thuốc uống và bị ngộ độc, nhưng theo thống kê của cơ quan kiểm soát ngộ độc, đa số các trường hợp ngộ độc xẩy ra cho các em dưới 6 tuổi và thường xẩy ra ở nhà.

11. Đúng

Trẻ em có thể trèo lên thành cửa sổ chơi và té qua cửa sổ xuống đất. Do đó, ta nên đóng và khóa cửa sổ khi có các em chơi gần đó. Nếu cần, chỉ nên mở những cửa sổ trên cao nơi các em không trèo tới được và gắn những đồ chắn nơi cửa sổ. Dù có cửa lưới, các em vẫn có thể ngã qua đó được. Phải căn dặn các em kỹ và cấm không cho chơi nơi cửa sổ.

12. Đúng

Theo luật California, trẻ em phải đội mũ an toàn khi đi xe đạp. Khi tai nạn xẩy ra, vì đầu trẻ em nặng, các em sẽ bị đập đầu xuống trước khiến dễ bị chấn thương đầu. Cần xem xét kỹ nón đội đầu của các em có vừa sát không. Nón không vừa khó có thể bảo vệ đầu hữu hiệu.

13. Đúng

Nên dạy các em ngừng lại nơi bờ lề, nhìn trái, nhìn phải và nhìn trái một lần nữa trước khi băng ngang đường. Không nên cho trẻ em dưới 9 tuổi băng qua đường một mình