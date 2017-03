Ân Xá Quốc tế kêu gọi CSVN trả tự do cho Thầy Quảng Độ

Hòa Thượng Thích Quảng Độ (IBIB)



Dưới đây là bản tin của Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người được phổ biến từ Paris, Pháp ngày 28 tháng 2 vừa qua, về chuyến đi vừa qua của một phái đoàn từ Âu Châu đến Việt Nam tìm hiểu về tình trạng nhân quyền. Phái đoàn đã bị ngăn cấm, được gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ tại Sài Gòn. Nhà cầm quyền đã viện lý do “nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển.”



Để góp tiếng với Quốc Hội Châu Âu trong chuyền đi điều tra Nhân Quyền Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng 2 vừa qua, Ân Xá Quốc tế tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, đã mở cuộc vận động kêu gọi viết thư kiến Nghị ông Pier Antonio Panzeri, Trưởng Phái Đoàn Quốc Hội Châu Âu, yêu cầu gây áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) hiện bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ờ Saigon.



Ông Alvin Jacobson, Trưởng nhóm Ân Xá Quốc Tế, phát động chiến dịch kiến nghị này, đã cho Uỷ Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam biết ông đã gửi 70 thư Kiến nghị sang ông Pier Antonio Panzeri, Chủ tịch Phân Ban Nhân Quyền Quốc Hội Châu Âu, và cũng là Trưởng Phái đoàn đi Việt Nam trước ngày Phái đoàn rời thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ.



Ân Xá Quốc tế Hoa Kỳ nhận định Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ “là người biểu trưng cho những gì cao quý nhất của nhân quyền”, nên Thư Kiến nghị kêu gọi cho “tự do tôn giáo thoát khỏi sự kiền chế của chính quyền” và “trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Đức Tăng Thống.”



“Thế mà Đức Tăng Thống lại bị tù đày hằng bao nhiêu năm trường, hiện nay vừa bị bị quản chế, vừa bị đàn áp bởi niềm tin tôn gíao và chính kiến, bị kiểm soát và theo dõi mọi liên hệ với bên ngoài, bị giới hạn chăm sóc thuốc men, dù vậy, Đức Tăng Thống vẫn là biểu tượng quốc tế gợi hứng cho tự do tôn giáo và tinh thần bất bạo động.”



Nhóm 56 của Ân Xá Quốc Tế Hoa Kỳ đã không ngừng lên tiếng bênh vực cho Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đương kim Tăng Thống Thích Quảng Độ từ 14 năm qua. Ông Alvin Jacobson cho biết nhóm của ông “đã viết hằng trăm nếu không là hàng nghìn bức thư cho nhà cầm quyền Việt Nam, cựu Tổng Thống Obama, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các phái đoàn dân cử, và các doanh nhân Mỹ làm ăn tại Việt Nam.”

Nhưng nay ông muốn gây tác động đến ông Trưởng phái đoàn Panzeri về một hành động mạnh mẽ cho nhu cầu cấp thiết khi viết rằng: “Tiếc thay, Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang đã viên tịch trong thời gian bị quản chế tại chùa, ngoại trừ một sự kiện phi thường gì hiện tới nhanh chóng, nếu không số phận của Đức Tăng Thống Thích Quảg Độ sẽ lập lại mà thôi, nhất là Ngài đã 88 tuổi với sức khoẻ yếu kém.”



Trong chuyến đi Việt Nam, Phái đoàn Quốc hội Châu Âu đã yêu cầu được viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản khước từ khi nói rằng “nơi ngài ở quá xa cho việc di chuyển.” Trước khi rời Việt Nam, Phái đoàn đã mở cuộc họp báo tại Hà Nội, Phái đoàn kêu gọi Việt Nam “chấm dứt những cuộc bách hại tôn giáo” và nói thêm rằng “sẽ là điều khó khăn cùng cực” cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu dịch Liên Âu – Việt Nam, nếu Việt Nam không cải thiện nhân quyền.