Angelina Jolie tiết lộ mơ ước nghề nghiệp của các con

NEW YORK – Nữ tài tử Angelina Jolie vừa qua đã xuất hiện trên chương trình Good Morning America, để trò chuyện về cuộc ly hôn với Brad Pitt và quảng bá cho bộ phim do cô đạo diễn - "First They Killed My Father.” Nữ diễn viên cho biết, “Chúng tôi đang tập trung duy trì mối quan hệ trong gia đình. Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua chuyện này.”





Angelina Jolie và các con trong buổi ra mắt phim tại Cambodia.



Khi Angelina được hỏi rằng cô có tin Brad Pitt là một người cha tốt và là một thành viên trong gia đình, nữ minh tinh trả lời, “Tất nhiên là thế. Chúng tôi sẽ luôn là một gia đình.”



Angelina Jolie cũng chia sẻ về chuyện làm phim cùng hai cậu con trai lớn - Maddox và Pax Thiên. Bộ phim của cô nói về hồi ức của Loung Ung - nhà hoạt động xã hội mồ côi cha mẹ và sống trong chiến tranh ở Cambodia suốt thời thơ ấu. Đây là một tác phẩm đặc biệt của Angelina bởi cô nhận nuôi con trai Maddox từ đất nước này.





Angelina nói chuyện trên sân khấu trước giờ chiếu phim.



Nữ minh tinh bày tỏ, “Tôi không biết nhiều về cha mẹ ruột của con trai tôi, nhưng tôi tin rằng họ đã trải qua cuộc chiến này. Tôi muốn hiểu về con trai và văn hóa đất nước của nó một cách sâu sắc hơn, và tôi muốn truyền tải câu chuyện này đến đất nước của con tôi bằng chính ngôn ngữ của họ.”



"Vì thế, được ở bên thằng bé trên trường quay, học hỏi về lịch sử quê hương của nó, và ở bên những người đồng hương của thằng bé là một sự kiện đặc biệt," Angelina nói.



Angelina Jolie còn tiết lộ, Pax đã trổ tài nhiếp ảnh khi chụp một bộ ảnh tĩnh về bộ phim này. Nhưng cô nói thêm rằng, thật ra hai con trai của cô muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Angelina cười nói, “Tôi nghĩ chúng muốn trở thành nghệ sĩ âm nhạc hơn."





Nữ minh tinh và các con gặp nhà vua Norodom Sihamoni.





Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, Angelina Jolie đã đưa 6 người con đến Cambodia để dự lễ ra mắt phim “First They Kill My Father.” Đây là sự kiện công chúng đầu tiên cô tham gia sau khi tuyên bố ly hôn Brad Pitt. Tại Cambodia, Angelina Jolie và các con cũng được gặp nhà vua Norodom Sihamoni.



Phim “First They Killed My Father” được công chiếu vào tối 18 tháng 2 ở Angkor Park, Siem Reap. Jolie đảm nhận vai trò đạo diễn trong phim. First They Killed My Father tái hiện lại thời kỳ Cambodia nằm dưới chế độ độc tài của quân Pol Pot qua lời kể của cô Loung Ung. Loung Ung là một người sống sót sau nạn diệt chủng ở giai đoạn 1975-1979.