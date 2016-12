(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Trang Facebook của Nguyễn Hữu Quốc Duy trước khi bị đóng. Trang Facebook của Nguyễn Hữu Quốc Duy trước khi bị đóng.



ĐÀ NẴNG - Sáng thứ Hai, 26 tháng 12, toà án nhân dân đã mở phiên phúc thẩm xét xử Nguyễn Hữu Quốc Duy với cáo buộc “Tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 BLHS. Phiên tòa diễn ra trong gần 90 phút, bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng, và kết thúc với bản án y như cũ là ba năm tù giam đối với Duy.



Nguyễn Hữu Quốc Duy, 31 tuổi, ngụ tại Cam Ranh, bị cơ quan an ninh đô thành Khánh Hòa bắt giam ngày 27 tháng 11, 2015. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/8, Quốc Duy bị tuyên án ba năm tù giam.

Bào chữa cho Quốc Duy là luật sư Võ An Đôn và luật sư Nguyễn Khả Thành (thuộc đoàn luật sư Phú Yên).



Luật sư Đôn cho biết trên mục Facebook của ông như sau:



Sáng nay 26/12/2016, Tòa An Nhân Dân Cấp Cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An, phạm tội “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ luật hình sự.



Tại tòa bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy khai: sáng sớm nay cán bộ trại giam mới thông báo cho bị cáo biết sáng nay ra tòa (luật qui định tòa phải gửi giấy triệu tập cho bị cáo trước 10 ngày), bản thân bị cáo không biết mình có luật sư bào chữa, trong quá trình điều tra bị cáo bị điều tra viên bức cung nên phải nhận tội.



Khi vụ án chuyển qua viện kiểm sát thì bị kiểm sát viên hứa hẹn cứ nhận tội, đến khi ra tòa sẽ được trả tự do ngay tại phiên tòa sơ thẩm. Đến nay mọi lời hứa đều không có thật nên bị cáo rất bực bội và tinh thần bị ức chế.





Quốc Duy không được báo trước sẽ có phiên xử phúc thẩm. Trong hình, Quốc Duy bị kẹp giữa các công an tại tòa sáng thứ Hai (LS Võ An Đôn)





Các luật sư trích dẫn Điều 25 Hiến pháp nước Việt Nam “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin;” trích “Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” và “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 của LHQ,” để chứng minh các bị cáo không có tội.



Hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của các luật sư, giữ nguyên bản án sơ thẩm, phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy ba năm tù, bị cáo Nguyễn Hữu Thiên An hai năm tù.



Phiên tòa diễn ra trong thời gian ngắn từ 8 giờ đến 9 giờ 20 thì kết thúc, sau 5 phút nghị án, tòa tuyên bản án dài 10 trang giấy A4 đã đánh máy sẵn từ trước.



Sau phiên tòa này, tôi mới hiểu tại sao Công an tỉnh Khánh Hòa không cho chúng tôi vào trại giam gặp bị cáo Duy và Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho tôi.”





Nói với Dân Làm Báo, luật sư Võ An Đôn cho biết thêm, “Phiên tòa kết thúc rất nhanh. Phía tòa cho rằng không có tình tiết gì mới nên họ tuyên án y án sơ thẩm. Tôi bào chữa cho Quốc Duy theo hướng vô tội và phải thả ngay tại tòa.”



“Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và điều đó cũng đã quy định theo điều 25 trong Hiến Pháp. Và như thế thì rõ ràng là Quốc Duy vô tội.”



Khi được hỏi Quốc Duy đã nói gì trước phiên tòa, luật sư Nguyễn Khả Thành cho biết, “Duy nói rằng, bản thân Duy không chống phá ai cả. Tôi chỉ viết bài, chia sẻ để nói lên những mặt tiêu cực của xã hội. Và như thế để góp phần làm xã hội tốt hơn.”



Phiên tòa được thông báo “công khai” nhưng không có bất cứ thành viên nào của gia đình Quốc Duy được vào tham dự.



Bà Nguyễn Thị Nay, mẹ của Quốc Duy, nói với cho CTV Dân Làm Báo, “Tôi đến phiên tòa thì công an không cho tôi vào bên trong. Họ bảo tôi không có giấy triệu tập.

“Như vậy là gia đình tôi không có ai được vào tham dự cả.



“Đã hơn 5 tháng nay, công an không nhận đồ thăm nuôi của tôi gởi cho con tôi. Họ nói là nó bị kỷ luật. Và hôm nay họ không cho tôi vào để được nhìn xem con tôi thế nào”.



Theo luật sư Nguyễn Khả Thành thì họ kiểm tra rất kỹ lưỡng từ bên ngoài những ai vào tham dự phiên tòa. Nhưng bên trong hội trường tòa án thì “nhiều người đã ngồi kín hết chỗ rất từ rất sớm".

"Có lẽ đó là người của chính quyền cả," luật sư Nguyễn Khả Thành nói.



Quốc Duy bị công an tỉnh Khánh Hòa bắt vì đăng nhiều status bình luận chỉ trích hoặc châm biếm hệ thống trong nước trên Facebook.



Quốc Duy cũng bị nói đã sử dụng Messenger (phần mềm có chức năng hội thoại của Facebook) để lập nhóm gồm gần 30 học sinh để thảo luận các chủ đề bị cho là “chống phá.”



Duy là anh họ của Nguyễn Hữu Thiên An, 20 tuổi, người tham gia phong trào Zombie bị cho là có xu hướng chống đối chính quyền trên mạng xã hội. Cả hai đều bị bắt từ cuối tháng 8, 2015.