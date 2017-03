Anh em Thuận và Điển bị bắt vì "hướng dẫn biểu tình đúng luật"

Điển trong một lần biểu tình trong năm qua.



HÀ NỘI - Công an đã bắt ông Vũ Quang Thuận, 51 tuổi, và anh Nguyễn Văn Điển, 34 tuổi, với tội danh “làm, phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet.” Tuy nhiên bản tin chính thức này không nói rõ các clip “nội dung xấu” này là gì. Sự bắt giữ hai người được xem như anh em này có thể vì ông Thuận và ông Điển đang cổ võ cho lời kêu gọi biểu của linh mục Nguyễn Văn Lý.

Có ý kiến nói hai ông bị bắt vì thâu và phát hình trực tiếp (livestream) trên Facebook mục “hướng dẫn biểu tình đúng luật”.





Thuận (bên trái) và Điển (bên phải) chụp cùng với tùy viên chính trị từ Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ.



Trong thời gian qua ông Thuận đã lập “Câu lạc bộ Chấn Hưng Nước Việt.” Post mới nhất của ông trên trang Facebook cá nhân là clip hôm thứ Năm, 2 tháng 3, chia sẻ Facebook của ông Nguyễn Văn Điển “hướng dẫn biểu tình đúng luật.”



Sự việc này xảy ra trong bối cảnh trên mạng xã hội đang có lời kêu gọi biểu tình vào mỗi Chủ Nhật và ngày nghỉ trong suốt năm 2017, bắt đầu từ 5 tháng 3 phát xuất từ linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một cựu tù nhân lương tâm.



Trên Facebook, nhà hoạt động Lê Quốc Quân viết như sau:



“Anh Vũ Quang Thuận và Em Nguyễn Văn Điển đã bị công an Hà Nội bắt giữ. Công an tiến hành khám xét tại nơi hai người đang ở là ngôi nhà đang thuê phía sau nhà thờ Thái Hà và bị cáo buộc vi phạm Điều 88.

“Em Nguyễn Văn Điển còn có nick là Điển Ái Quốc sinh năm 1983 là người Công giáo, quê tại giáo xứ Quần Hào, thuộc tổ 16 Phường Yên Thịnh (Đường Lương Văn Can ) thành phố Yên Bái. Anh Vũ Quang Thuận, còn gọi là Võ Phù Đổng sinh năm 1966, tại Thái Thụy, Thái Bình.



“Hai người là anh em sinh tử thật sự khi họ đã cùng nhau ra tòa 8 lần ở Malaysia vì những hoạt động tranh đấu cho quyền lao động của người công nhân. Anh Vũ Quang Thuận đã từng tự thiêu để phản đối tòa án Malaysia và đòi tự do cho Nguyễn Văn Điển khi đó đang bị giam giữ. Hai người bị bắt giữ, trục xuất về Việt Nam và bị giam ở T34, thành phố Sài gòn.



“Em Nguyễn Văn Điển sau đó được thả còn anh Thuận bị ép buộc đưa đi trại Tâm Thần ở Đồng Nai. Sau khi xuất viện vì đã chữa khỏi bệnh (theo giấy nhà nước cấp) anh Thuận ra Hà Nội và hai người lại tiếp tục cùng nhau đấu tranh đòi công lý và sự thật cho mình và cho nhiều người khác.



“Anh Vũ Quang Thuận đã học xong lớp giáo lý dự tòng ở Thái Hà nhưng chưa được rửa tội. Gần đây hai anh em đã phối hợp cùng nhau làm rất nhiều video clip phản ánh sự thật về tình hình đất nước và xã hội, tham gia biểu tình chống Trung Quốc và các hoạt động đòi dân chủ, nhân quyền. Nhà hai anh em thuê ở luôn luôn có người canh gác, theo dõi và quấy rối.



“Tôi trân trọng những con người đấu tranh này và phản đối việc dùng Luật hình sự để bắt giam những con người nói lên sự thật về tình hình đất nước với một mong muốn là Chấn hưng nước Việt! Đặc biệt trong hoàn cảnh Mẹ anh Thuận đang ốm nặng nằm tại bệnh viện Lão Khoa, Hà Nội.”

Trong khi đó, blogger Huỳnh Ngọc Chênh có thêm ý kiến:



“Tối hôm qua công an bất ngờ bắt tạm giam hai công dân Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển với lý do đã có hành vi làm và phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet.

“Theo tôi nghĩ, nội dung xấu là kích động bạo lực, kích dâm, đồi trụy... còn những nhận định, suy tư hoặc bức xúc của người dân về xã hội, về thời cuộc, về lịch sử, về nhân vật lịch sử, nhân vật công chúng... thì bất cứ công dân nào cũng có quyền nói lên suy nghĩ của mình. Đó là quyền tự do ngôn luận, quyền được phản biện của công dân đã được hiến pháp quy định.

“Nhận định, suy nghĩ, phản biện của công dân có thể đúng có thể sai. Mọi người kể cả các tổ chức của đảng và nhà nước có quyền nghe và không nghe, có quyền phản biện lại hay không thèm phản biện lại, nhưng không bất cứ một ai có quyền đàn áp, bắt bớ, bạo hành với những người dân lên tiếng phản biện trong ôn hòa.

“Việc bắt giữ hai công dân Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển là vi phạm nhân quyền, là dùng biện pháp bạo lực để dập tắt và chà đạp lên quyền tự do ngôn luận của công dân.”