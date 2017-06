Anh họ Nguyễn bị tù ba năm vì quậy trên máy bay

Jerry Ba Nguyễn khi bị bắt vào tháng Chín 2016.

LUBBOCK - Tại một tòa án liên bang ở tiểu bang Texas ngày thứ Sáu vừa qua, một thanh niên gốc Việt đã bị nghe tuyên án ba năm tù vì từng gây rối trên máy bay, khiến chuyến bay phải đáp khẩn cấp xuống Lubbock.

Thẩm Phán Sam Cummings nói với anh Jerry Ba Nguyễn, 25 tuổi, rằng hành động của anh ta không thể chấp nhận được và cũng rất vô lý, khiến cho chuyến bay vào tháng Chín năm ngoái của hãng American Airlines phải đáp khẩn cấp cách xa điểm đến hơn 300 dặm.



Trước khi nghe bản án đưa ra vào ngày thứ Sáu, 9 tháng Sáu, 2017, anh Jerry Nguyễn đã nhận tội cản trở công việc của các tiếp viên hàng không tại tòa trong tháng Hai.





Jerry Nguyễn (giữa) bị đưa ra tòa ngày thứ Sáu, 9 tháng Sáu, 2017. (Lubbock Avalanche-Journal)



Jerry Nguyễn ngụ tại Las Vegas, đã đáp một chuyến bay từ Ontario, Nam California đến Dallas, Texas vào ngày 22 tháng 9. Trên chuyến bay American Airlines số 2542, Jerry Nguyễn đã lộ vẻ khó chịu trước khi máy bay cất cánh. anh đã bước tới phòng lái như muốn nói gì đó. Các tiếp viên đã trấn an anh ta, và cuối cùng anh trở lại ghế ngồi.



Thế nhưng trong lúc phi cơ bay trên không trung, một lần nữa Jerry Nguyễn lại có dấu hiệu bực bội, rồi rời ghế và tiến tới buồng lái của các phi công. Lúc này thì anh ta bắt đầu nói những lời gợi ý tự sát, nhắc đến thẻ SIM điện thoại bị ai lấy mất.



Thanh niên này cũng nói rằng cảnh sát không phải là bạn anh ta và anh đổ thừa chính phủ Mỹ đã gây ra vụ khủng bố 11 tháng 9, 2001. Đến lúc này thì Jerry Nguyễn không chịu trở lại ghế ngồi, khiến các tiếp viên phải kêu gọi một số hành khách trợ giúp để trấn áp người thanh niên có hành động bất thường.



Sự xô xát giữa anh ta và các tiếp viên đã khiến Jerry Nguyễn bị va cham vào cánh cửa của buồng lái, khiến cho phi công phải quyết định đáp may bay sớm hơn dự định. Thế là thay vì hạ cánh tại phi trường quốc tế Dallas-Fortworth, phi cơ đáp xuống phi trường quốc tế Lubbock Preston Smith, nơi mà Jerry Nguyễn bị bắt sau đó.Vào đầu năm nay quan tòa từng yêu cầu cho Jerry Nguyễn được khám bệnh tâm thần.



Thẩm Phán Sam Cummings nói trước khi tuyên án hôm thứ Sáu, “Đây là trường hợp bất thường. Những hành động của anh không thể chấp nhận được, không chính đáng trong bất cứ tình trạng nào.”



Tội trạng của Jerry Nguyễn mang án tối đa 20 năm trong nhà tù liên bang. Tuy nhiên, vì anh đã nhận tội, cộng tác trong việc đúc kết hồ sơ tội phạm trong quá khứ, nên quan tòa đã cứu xét một bản nhẹ hơn.

Bà luật sư Carly Elizabeth Barton cho biết rằng Jerry Nguyễn bị nghiện ma túy và do đó bị ảnh hưởng bởi ma túy nên mới gây rối trên phi cơ. Bà cho biết anh Jerry hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống với gia đình ở Copperas Cove, một thị xã nằm về phía nam Dallas, thay vì qua sống ở miền Tây nước Mỹ nơi mà anh cho là gây ảnh hưởng xấu cho cuộc đời anh.



Khi nghe bản án ba năm tù, bà Barton đã không đồng ý, cho rằng bản án này cao gấp đôi so với những đề nghị được đưa ra với quan tòa sau khi Jerry nhận tội. Ông quan tòa đã bác bỏ ý kiến của bà luật sư và gõ búa kết thúc phiên tòa.