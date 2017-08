Anh ô sin gốc Việt bị tố cáo lường gạt cặp vợ chồng già để lấy hơn $300,000

Winston Nguyễn tại tòa ngày thứ Năm (NY Post)

NEW YORK – Nghèo mà ham! Không có tiền mà muốn sống như triệu phú. Đó là ý kiến về trường hợp của một thanh niên gốc Việt bị đưa ra tòa với cáo buộc lường gạt một cặp vợ chồng lớn tuổi để dùng tiền của họ cho việc riêng của anh.

Bị cáo Winston Nguyễn, 30 tuổi, đã được thuê vào năm 2009 để chăm sóc một ông cụ 96 tuổi bị mù lòa, và người vợ 92 tuổi của cụ trong những công việc thường ngày tại một căn hộ hạng sang ở phố Upper East Side.



Winston Nguyễn từng tham dự cuộc thi Jeopardy! trên đài truyền hình quốc gia và thắng tới $10,000 Mỹ kim vào năm 2014.



Theo hồ sơ khởi tố của Phòng Biện Lý Manhattan, anh Winston Nguyễn được thuê từ năm 2009 và chuyên làm công việc của một người giúp việc. Một nhân viên tại tòa nhà chung cư hạng sang cho biết Winston Nguyễn thường dìu dắt cặp vợ chồng già đi bộ, khiêng những túi thức ăn hoặc túi đi chợ cho họ. Anh cũng đọc tin tức trên mạng cho ông cụ nghe vì ông không thể thấy bằng mắt.



Thế rồi bắt đầu từ năm 2015 cho đến khi bị bắt, Winston Nguyễn bị tố cáo đã dùng các thẻ tín dụng và trương mục ngân hàng của cặp vợ chồng lớn tuổi, để mua sắm hoặc rút tiền mặt với tổng số tiền là $100,000.



Anh ta cũng bị tố cáo đã lấy tiền của cặp vợ chồng bằng cách tự viết ngân phiếu cho mình với số tiền lên tới $200,000. Dùng các chi tiết cá nhân của hai ông bà cao niên, anh ta mở các trương mục với trị giá tín dụng lên tổng cộng $35,000.



Theo hồ sơ truy tố, Winston Nguyễn đã che giấu hành động lường gạt bằng cách chuyển thư từ của ngân hàng đến nhà của anh, nơi mà anh sửa chữa những tờ tường trình và xóa những món hàng mà anh đã mua một cách gian lận.



Những cú điện thoại gọi từ ngân hàng hoặc công ty tín dụng đã bị ngăn chặn tại nhà của ông bà cụ. Trong tháng Tám và tháng Chín 2016, ba vé máy bay JetBlue được mua với giá hơn $900 dành cho Winston Nguyễn bằng thẻ Bank of America của cặp vợ chồng.



Các công tố viên nói rằng Winston Nguyễn rất thích nghệ thuật và dùng tiền của ông bà cụ để đi xem những vỡ kịch ở Broadway và xem vũ ballet như người thượng lưu.



Anh từng gởi tin nhắn tweet với hình tự chụp trên thảm đỏ tại rạp New York City Ballet. Lúc ấy anh diện một bộ tuxedo và chụp ảnh chung với ba vũ công đang tươi cười. Cũng theo công tố viên, anh dùng tiền của cặp vợ chồng già để cùng các bạn đi nghỉ mát ở Florida.



Sự gian dối bị khám phá bởi con dâu của ông bà cụ, và bà này đã báo cảnh sát trong tháng Năm vừa qua. Bà con dâu đã thấy những món tiền chi tiêu đáng nghi ngờ trên giấy tường trình của thẻ tín dụng.

Tại tòa Manhattan ngày thứ Năm, Winston Nguyễn tuyên bố vô tội trước 32 cáo buộc mà trong đó có ăn cắp tài sản, ăn cắp danh tính, v.v..



Anh đến tòa trong bộ đồ vét đen, áo sơ-mi trắng, cà-vạt màu hồng. Anh được quan tòa cho tại ngoại mà không phải đóng tiền thế chân, mặc dù công tố viên đã đề nghị một số tiền lên tới $100,000.

Một nhân viên làm việc tại tòa nhà chung cư thượng lưu Park Ave. nói với báo New York Daily News, “Chúng tôi rất buồn cho cặp vợ chồng. Họ hoàn toàn tin tưởng ở anh ấy. Anh ta đã phản bội họ. Anh giả danh là một người giàu sang, một nhà triệu phú.”



Cảnh sát đã đến bắt Winston Nguyễn tại căn chung cư nằm trên tầng thứ chín. Một nhân viên khác được thuê thay cho Winston Nguyễn nói với báo NY Daily rằng ông bà cụ rất đau lòng về hành động của người giúp chăm sóc cũ, và hài lòng khi nghe các cáo trạng truy tố Winston Nguyễn.

Vụ xử này sẽ được tiếp tục trong những ngày tới.