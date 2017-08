Anh Phan Lộc, một chủ nhà hàng "có tấm lòng vàng"

Nhà hàng Sky của gia đình anh Phan Lộc. (Victoria Advocate)



VICTORIA, Texas – Các bạn hữu và thực khác tin rằng anh Phan Lộc, 38 tuổi, sinh ra là để làm cho người khác được vui, bất kể khi anh đang nấu nướng bên trong một nhà hàng ở Austin, hoặc đang giúp đỡ bạn hữu khởi đầu một doanh nghiệp. Đó là nội dụng của một bài viết đăng trên báo Victoria Advocate của nữ ký giả Marina Riker ngày thứ Ba, 22 tháng Tám, nhân nói đến cái chết đột ngột của anh Lộc được khám phá một ngày trước đó.



Anh Lupe Limon, 37 tuổi, là một trong những người bạn kết thân với anh Lộc trong hơn một chục năm qua, nói rằng anh Lộc "có tấm lòng vàng." "Anh Lộc là người luôn biết cách đối nhân xử thế, thích cho đi nhiều hơn là nhận về."





Phan Lộc



Những người quen của anh Lộc, cũng như hàng chục cư dân ở thị xã Victoria, đã tụ tập đến nhà hàng để nhắc lại kỷ niệm tốt đẹp với anh, sau khi họ nghe tin cảnh sát tìm thấy anh nằm chết trong chiếc Chevrolet Corvette màu xanh của anh, lúc đó đang đậu gần tiệm cà phê Starbucks.



Công tố viên John Miller thuộc khu vực bầu cử số 4, cho biết Văn Phòng Pháp Y Travis County ở Austin, sẽ tiến hành giải phẫu tử thi trong thời gian sớm nhất, để xác định nguyên nhân cái chết. Nhưng ông John tin rằng cái chết của anh Lộc diễn ra với những nguyên nhân tự nhiên, không có điều gì mờ ám.



Anh Lộc là một người Mỹ gốc Việt được cư dân trong vùng biết đến sau khi anh đứng ra quản lý Sky Restaurant, là một nhà hàng steakhouse seafood nằm gần phi trường nội địa Victoria. Nhiều phóng viên địa phương tìm đến và phỏng vấn anh về sự thành đạt của một người Việt di tản. Trong một bài viết đăng trên tờ "The Advocate," năm 2016, anh Lộc giải thích cho lý do anh làm việc không mệt mỏi. Anh muốn khách hàng có cảm giác như họ đang đến để chia sẻ một bữa ăn tại nhà của anh, chứ không phải là đến ăn uống tại một cơ sở thương mại, trả tiền xong rồi đi.



Là người quản lý Sky Restaurant cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ, anh Lộc nói với báo The Advocate rằng có câu châm ngôn ngàn đời không bao giờ thay đổi, đó là "nếu một chủ quán biết dành món ngon cho gia đình và bạn hữu, thì khách hàng của chủ quán cũng xứng đáng nhận được điều đó."



Nhiều cư dân ở Victoria nhận xét rằng anh Lộc không chỉ là một chủ nhà hàng, mà còn là một người bạn của họ. Bà cụ Mary Sue Koontz Nelson là người sống trong một trang trại ở Inez, cho biết anh Lộc, mẹ anh bà Nguyễn Nga, cha anh ông Phan Phước, trở thành người nhà của bà, sau khi bà trở thành khách quen của nhà hàng từ hơn một chục năm trước.



Trong những năm đó, bà Mary biết được câu chuyện của gia đình họ Phan. Từ Việt Nam, họ đến được Hoa Kỳ nhưng lang thang hết thành phố này sang thành phố khác, cho tới cuối cùng họ quyết định chọn Victoria làm nơi xây dựng mái ấm vĩnh viễn.



Bà Mary nói từ ngày đầu tiên mở tiệm tới nay, mối quan tâm của anh Lộc dành cho từng người khách không bao giờ thay đổi. Anh Lộc luôn ân cần đến chào hỏi từng bàn, từ người chưa quen đến người thân thiết, từ người chỉ gọi một lon bia tới người gọi một chai champagne. Anh không hề phân biệt đối xử với bất cứ ai. Bà Mary dừng lại, lau nước mắt, rồi nói tiếp, "Tôi mất một đứa cháu nội người Việt Nam rồi. Trái tim tôi tan nát."



Anh Lupe cũng có tâm trạng tương tự. Anh Lupe nói anh Lộc là một trong những người bạn thân nhất của anh, mặc dù tình bạn của họ bắt đầu bằng việc anh bước chân vào nhà hàng và gọi một món ăn đặc sản. Kể từ ngày đó, họ trở thành hai người bạn tri kỷ của nhau.



Cách đây hai năm, anh Lupe mở nhà hàng "Limon's BBQ Smokehouse," anh Lộc đưa ra nhiều lời khuyên có ích và thậm chí đích thân đào tạo nhân viên phục vụ cho anh Lupe. Anh Lupe buồn rầu nói, " Lộc không chỉ là một người bạn, mà còn là một người anh ruột thịt của tôi."