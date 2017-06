Anh: Số tử vong vụ cháy London tăng lên 17 người

LONDON – Vào hôm thứ Năm, số người chết trong vụ cháy cao ốc chung cư tại London đã tăng lên 17 người. Các nhân viên cứu nạn vẫn đang tìm kiếm trong tàn tích tòa nhà, nhưng nhà chức trách thừa nhận rằng, sẽ là một “phép lạ” nếu họ tìm được người sống sót sau vụ cháy. Ngoài những người thiệt mạng, có 80 người khác cũng bị thương trong vụ hỏa hoạn ở chung cư Grenfell Tower. Trong số này có 18 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Giám đốc Sở cứu hỏa London Dany Cotton cho biết, các nhân viên của bà sẽ tìm kiếm mọi ngõ ngách trong chung cư, một khi nơi này được xác định là an toàn để đi vào. Đám cháy được cho là bùng lên lúc 1 giờ sáng thứ Tư, giờ địa phương, từ tầng 4 của tòa chung cư 24 tầng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được rõ, nhưng lý do khiến lửa nhanh chóng bao trùm toàn chung cư được cho là do mặt ngoài tòa nhà được bọc bằng những tấm ốp cách nhiệt dễ cháy. Thủ Tướng Anh Theresa May đã đến thăm hiện trường hỏa hoạn vào sáng thứ Năm, và hứa sẽ mở một cuộc điều tra chi tiết về sự việc.

Một số người dân chung cư trước đây từng than phiền về tình trạng bảo quản tòa nhà, và đặc biệt cảnh báo về nguy cơ cháy. Vào tháng 11 vừa qua, một nhóm cư dân, có tên là Grenfell Action Group, đã viết trên trang blog của nhóm rằng, chỉ có “một thảm họa” mới thể hiện được những mối lo ngại của nhóm này đối với công ty sở hữu tòa nhà. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sống trong chung cư, nhưng tòa nhà xây từ năm 1974 này có 120 căn nhà.



Trung Quốc: Nổ gần trường mẫu giáo, 8 người chết

Một vụ nổ đã xảy ra ngay gần cổng vào một trường mẫu giáo ở miền đông Trung Quốc hôm thứ Năm. Tại hiện trường, phụ nữ và trẻ em nằm la liệt, có người dính đầy máu, áo quần bị cháy xém. Giới truyền thông cho biết vụ nổ xảy ra ở nhà trẻ Sáng Tân, tại huyện Phong, thuộc thành phố Từ Châu ở tỉnh Giang Tô, vào khoảng 4:50 chiều, giờ địa phương.

Nhà chức trách cho hay, có ít nhất tám người thiệt mạng, gồm hai người chết tại hiện trường và sáu người chết tại bệnh viện. Ngoài ra, có 66 người bị thương sau vụ nổ. Theo thông tin từ nhà chức trách Từ Châu, các cuộc điều tra ban đầu tin rằng, có thể bình gas của một xe bán hàng rong trước cổng nhà trẻ đã phát nổ. Theo lời kể của một nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, các phụ huynh đang vội vã đến đón con nên hiện trường khá đông người.

Những đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy, sau khi vụ nổ xảy ra, nhiều trẻ em và người nhà nằm, ngồi trên đất, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, có người chảy máu, một số người không còn quần áo nguyên vẹn, cơ thể có vết thương. Các trường mẫu giáo tại Trung Quốc từng trở thành mục tiêu tấn công trong các vụ trả thù xã hội. Quốc gia này kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vũ khí, và phần lớn các vụ tấn công được thực hiện bằng dao, rìu hay chất nổ tự chế.

Trung Cộng ép Đài Loan phải đổi tên phòng thương mại

Đại diện Đài Loan hôm thứ Năm cho biết, Trung Quốc đã gây áp lực đối với năm quốc gia tại Trung Đông, Châu Phi, và Nam Mỹ, để chính phủ các nước này buộc Đài Loan phải đổi tên các văn phòng đại diện không chính thức đặt tại đây. Theo Bộ Ngoại Giao Đài Loan, Bắc Kinh đã yêu cầu Nigeria, Bahrain, Jordan, Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), và Ecuador, phải bỏ tên “Republic of China” – tên chính thức của Đài Loan, và tên “Taiwan”, khỏi các văn phòng đại diện thương mại của đảo quốc này.

Ông Antonio Chen, giám đốc Tây Á và Châu Phi của Bộ Ngoại Giao, cho biết, văn phòng đại diện thương mại của nước này tại Dubai, UAE, đã phải đổi thành “Commercial Office of Taipei – Phòng thương mại Đài Bắc.” Ngoài ra, Đài Loan đã phải triệu hồi các nhân viên tại Nigeria và ngừng mọi hoạt động tại đây, sau khi chính phủ Nigeria nói họ “không thể bảo đảm an toàn” cho các viên chức đảo quốc.

Tuy nhiên, ông Chen cho biết, Đài Bắc vẫn sẽ cố gắng duy trì các văn phòng đại diện ở nước ngoài càng nhiều càng tốt. “Tuy chúng tôi cảm thấy đang bị coi thường, nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng duy trì các văn phòng đại diện, vì lợi ích của công dân Đài Loan,” ông Chen nói. Diễn biến nêu trên cho thấy Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của mình.

Phi Luật Tân: Duterte tạm ngưng việc vì mỏi mệt

Tổng thống Rodrigo Duterte đã rút khỏi các công việc chính phủ trong tuần này, do cảm thấy mệt mỏi và cần nghỉ ngơi. "Ông ấy cần nghỉ ngơi một thời gian để nạp lại năng lượng,” theo lời phát ngôn viên của tổng thống, ông Ernesto Abella. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quân đội đang chiến đấu với nhóm phiến quân thân ISIS tại thành phố Marawi, miền nam đất nước, trong cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền.

Ông Abella cho biết, Tổng Thống Duterte chưa xác định thời điểm quay lại công việc, nhưng khẳng định ông Duterte vẫn khỏe mạnh chứ không đau ốm gì. Trong cuộc tranh cử năm 2016, Duterte từng bác bỏ thông tin ông bị bệnh ung thư. Tuy nhiên, ông phải sử dụng thuốc fentanyl, một loại chất có tính gây nghiện cao, để giảm cơn đau từ chấn thương cột sống trong một tai nạn xe máy.

Theo ông Abella, Duterte quyết định nghỉ ngơi vì lịch trình công việc dày đặc, kể từ khi giao tranh giữa quân đội và nhóm phiến quân bùng phát. Ông Duterte xuất hiện lần cuối trước công chúng Philippines vào ngày 11 tháng 6 tại thành phố Cagayan de Oro, miền nam đất nước, khi ông đến thăm các binh sĩ bị thương trong chiến dịch tiêu diệt nhóm phiến quân Maute, đang cố thủ tại thành phố Marawi.

Marawi: Có ít nhất 100 thi thể còn nằm rải rác

Một chính trị gia Phi Luật Tân hôm thứ Năm cho biết, các thường dân tháo chạy từ thành phố Marawi kể rằng, họ nhìn thấy rất nhiều thi thể trong khu vực chiến sự, nơi diễn ra các trận đụng độ giữa quân đội và phiến quân Hồi giáo trong suốt ba tuần qua. Ông Zia Adiong, một chính trị gia đang giúp đỡ giải cứu và hỗ trợ người dân, nói rằng có ít nhất 100 thi thể đang nằm rải rác trong khu vực chiến sự. Quân đội vẫn chưa xác nhận tin tức này.

Nhà chức trách trước đó cho biết, khoảng 290 người đã chết trong trận chiến kéo dài hơn ba tuần qua, bao gồm 206 phiến quân, 58 binh sĩ, và 26 thường dân. Trung Tá Jo-ar Herrera, phát ngôn viên quân đội, cho biết các lực lượng an ninh đang tiến về khu trung tâm thành phố Marawi, nơi đang bị chiếm đóng bởi các phiến quân tuyên bố trung thành với Nhà Nước Hồi Giáo. Ông Herrera nói rằng, quân đội đang dự định kết thúc cuộc chiến sớm nhất có thể. Tuy nhiên, khoảng 200 tay súng Hồi giáo vẫn đang cố thủ trong thành phố, với một số tên đang chiếm giữ các vị trí bắn tỉa.

Quân đội cũng cho biết đã bắt được em trai của các tay thủ lãnh đang dẫn đầu nhóm phiến quân. Nghi can Mohammad Maute, còn có tên là Abu Jadid, bị bắt tại một trạm kiểm soát gần thành phố duyên hải Cagayan de Oro. Hai anh của Mohammed, gồm Omarkhayam và Abdullah, là thủ lãnh nhóm phiến quân Maute, tổ chức chiếm đóng thành phố Marawi. Nhiều người trong nhóm 7 anh em nhà Maute, bao gồm cả Omarkhayam và Abdullah, được cho là đang có mặt tại Marawi. Cha mẹ của họ bị bắt vào tuần trước, tại các thành phố khác nhau.

Putin: Từng phạt Nga là hậu quả chính trị Hoa Kỳ

Trong cuộc phỏng vấn trên TV mới đây, Tổng Thống Vladimir Putin đã chỉ trích các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga, được Thượng Viện Hoa Kỳ chấp thuận hôm thứ Năm. Ông Putin cho rằng, lệnh trừng phạt này là kết quả của cuộc chiến chính trị tại Hoa Kỳ, và kêu gọi hai nước nên cải thiện quan hệ. Thượng Viện Hoa Kỳ trước đó nói rằng, lệnh cấm vận mới là nhằm trừng phạt Moscow vì đã xâm phạm lãnh thổ Ukraine, tấn công điện toán, và can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2016.

Ông Putin cho rằng, các lệnh trừng phạt là điều vô lý, và quyết định này đã bị ảnh hưởng bởi các lời đồn đại trong nội bộ Hoa Kỳ, về việc ban tranh cử của Tổng Thống Trump có thể đã có liên lạc với viên chức Nga. Ông Putin cũng so sánh cựu Giám đốc FBI James Comey với Edward Snowden, người từng được Nga cho tị nạn vào năm 2013. Ông Comey bị sa thải vào tháng 5 vừa qua, và đã tiết lộ một số chi tiết cuộc nói chuyện giữa ông và tổng thống cho giới truyền thông. Ông Putin nói, nếu ông Comey bị xét xử vì việc này, chính phủ Moscow sẵn sàng cho phép ông tị nạn chính trị tại Nga.

Trong chương trình TV dài 4 tiếng, ông Putin đã thảo luận nhiều vấn đề, như cuộc điều tra ban tranh cử của ông Trump và mối liên hệ với viên chức Nga, các vụ rò rỉ thông tin cho giới truyền thông, và quan hệ ngoại giao giữa Washington và Moscow. Ông Putin cũng thêm rằng, các lệnh trừng phạt là biện pháp quen thuộc của phương tây, nhằm kềm chế khả năng phát triển kinh tế của Nga.

Trung Quốc nhập cảng sản phẩm biến đổi gene

Chính phủ Trung Quốc đã cho phép nhập cảng 2 loại sản phẩm biến đổi gene, mở đường cho các hãng nông nghiệp Hoa Kỳ bán các loại hạt giống công nghệ sinh học cho nông dân đại lục. Quyết định hôm thứ Tư của Bắc Kinh áp dụng cho các sản phẩm bắp và đậu nành biến đổi gene, được phát triển bởi các hãng Dow Chemical và Monsanto. Sự kiện này diễn ra sau khi Trung Quốc đồng ý đẩy nhanh quá trình đánh giá các sản phẩm công nghệ sinh học, theo thỏa thuận với chính phủ Trump vào tháng trước.

Đối với ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, diễn biến này là bước tiến tới gần việc bãi bỏ các hạn chế đối với hạt giống biến đổi gene. Trung Quốc là một trong những nước nhập cảng đậu nành, bắp, và các loại nông sản nhiều nhất thế giới, do đó, các hãng bán hạt giống thường khá dè dặt khi tung ra các loại hạt giống biến đổi gene, trừ khi Trung Quốc cho phép nhập cảng nông sản trồng từ các hạt giống này.

Nhiều hãng cung cấp hạt giống lâu nay vẫn than phiền rằng, quá trình xét duyệt sản phẩm của Trung Quốc diễn ra quá chậm. Vào tháng 5 vừa qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt một số thỏa thuận thương mại, trong đó, Bắc Kinh đã hứa sẽ quyết định trong vòng 100 ngày đối với 8 loại hạt giống biến đổi gene, thuộc các hãng Monsanto, Down, DuPont, và Syngenta. Trong nội địa Trung Quốc, chính quyền cũng gặp một số khó khăn, khi phải cân bằng giữa hy vọng muốn gia tăng năng suất sản xuất nông nghiệp, đồng thời phải thuyết phục người dân tin tưởng nhiều hơn vào các loại hạt giống biến đổi gene.