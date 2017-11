Anh Việt lái xe ngủ gục, tông chết cảnh sát Mỹ

Cảnh sát viên Daniel Keith Rebman, Jr.



GREENVILLE COUNTY - Một tai nạn đã xảy ra tại tiểu bang South Carolina, gây ra cái chết của một cảnh sát viên tuần tra xa lộ tiểu bang. Vì gây tử vong cho cảnh sát viên, một tài xế gốc Việt đã bị truy tố tội hình sự vào ngày thứ Hai vừa qua, 6 tháng 11, 2017.



Theo thông báo của Sở Cảnh Sát Hạt Greenville, tài xế là anh Trịnh Quốc Tuấn, 33 tuổi, cư ngụ tại Simpsonville. Tuấn bị truy tố tội không giữ đúng làn chạy trên xa lộ. Các báo cáo khác cho biết anh ta đã ngủ gục trước khi gây tai nạn.



Người bị thiệt mạng là cảnh sát viên công lộ Daniel Keith Rebman, Jr., 31 tuổi. Xe tuần tra của Rebman bị xe của Tuấn tông mạnh vào sáng sớm ngày 24 tháng 10. Anh Rebman từng sống tại thị xã Taylors.

Cơ quan giảo nghiệm Greenville County xác định cảnh sát viên này đã tử nạn vì sự va chạm quá mạnh do xe của Tuấn gây ra cho xe của Rebman.



Xe của Rebman đã đậu bên lề đường, trong làn khẩn cấp trên xa lộ xuyên bang I-385 gần đường Bridges Road. Chiếc tải pick-up của Tuấn đã tông mạnh vào đằng sau chiếc Ford Taurus của Rebman vào khoảng 12:23 sáng.



Kết quả điều tra sau đó cho biết chiếc Dodge Ram đời 2003 của Trịnh Quốc Tuấn đã chạy với tốc độ 66 dặm một giờ. Đoạn xa lộ này có giới hạn tốc độ là 65 mph. Như vậy Tuấn chạy gần đúng với mức giới hạn. Thế nhưng sự việc chiếc pick-up đời cũ của Tuấn đã chạy ra khỏi làn và tông vào đằng sau xe của cảnh sát đã tốc độ cao như vậy đã đủ mạnh để gây ra cái chết của cảnh sát viên.



Cuộc điều tra cũng cho biết Tuấn đã ngủ gục ở tay lái. Một cuộc thử nghiệm ngay tại nơi xảy ra tai nạn cho thấy anh Tuấn không bị say rượu hay bị ảnh hưởng bởi một chất kích thích nào khác.



Lễ an táng dành cho Rebman được tổ chức vào ngày 29 tháng 10, và anh được chôn tại Woodlawn Cemetery. Cảnh sát viên này để lại vợ là Michelle, và ba bé gái Olivia, Charlee, và Kennedy.



Nhiều cảnh sát viên từ 15 tiểu bang, kể cả từ nơi xa như California, đã đến dự lễ truy niệm cùng với hàng trăm cảnh sát viên tiểu bang và địa phương trong ngày an táng nói trên.