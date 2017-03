Anh Việt Nam bị bắt vì xâm nhập Tòa Bạch Ốc

Tổng Thống Trump tại Tòa Bạch Ốc. (Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN – Một thanh niên Mỹ gốc Việt đã tạo lịch sử, trở thành người đầu tiên cố tình leo qua tường rào để đột nhập Tòa Bạch Ốc và rồi bị bắt dưới thời Tổng Thống Donald Trump.



Sở Mật Vụ Hoa Kỳ cho biết, thanh niên đã bị bắt sau khi leo qua hàng rào và lọt vào khoảng sân phía nam của Tòa Bạch Ốc. Vụ xâm nhập xảy ra lúc 11:38 tối thứ Sáu. Khi đó, Tổng Thống Donald Trump đang có mặt tại Tòa Bạch Ốc.



Kẻ xâm nhập được xác định là Jonathan Tuấn-Anh Trần, 26 tuổi, từ Milpitas, Bắc California. Thanh niên này đã đeo ba-lô, mang theo hai chai xịt thuốc cay Mace và một lá thư mà nhà chức trách nói là có nội dùng về “tin tặc Nga.”



Sau khi leo qua hàng rào, Tuấn Anh đã chạy băng qua bãi cỏ và đến sát tường Tòa Bạch Ốc. trong bóng tối, anh ta đi học theo bờ tường, trốn đằng sau một cột nhà trước khi bị phát giác và bị bắt gần cổng phía nam South Portico.



Trong hồ sơ tòa được công bố cho báo chí xem chiều thứ Bảy, cơ quan Mật Vụ Hoa Kỳ đã lấy ra những chi tiết về máy báo động và chỉ gợi ý rằng một nhân viên an ninh mặc thường phục là người đầu tiên nhận ra có thể đột nhập khuôn viên Tòa Bạch Ốc. Lúc đó Tuấn Anh đã đi được khoảng 200 thước từ lúc leo qua tường.

Viện lý do đang còn điều tra, Mật Vụ đã tránh trả lời những câu hỏi về cách nào mà nghi can đã có thể tiến quá sâu vào Tòa Bạch Ốc.



Tòa Thượng Thẩm trong vùng Washington D.C. đã ra lệnh bắt giữ Trần Tuấn Anh cho đến hết cuối tuần. Anh ta đang bị truy tố tội đột nhập một khu vực cấm trong lúc mang theo vũ khí nguy hiểm. Chàng trai gốc Việt này sẽ được đưa đến trước tòa ngày thứ Hai. Nếu bị kết tội, Tuấn Anh có thể bị 10 năm tù.



Luật sư công Gregg D. Baron đã kêu gọi tòa hãy thả Tuấn Anh, nhưng bà Chánh Án Jennifer DiToro nói rằng nghi can này có thể chạy thoát và gây nguy hiểm cho người khác, và vì vậy bà không cho anh ta đóng tiền thế chân để được tại ngoại. Khi xuất hiện trước tòa, Tuấn Anh mặc áo xanh blue có dây zip, bên trong là áo thun trắng, mặt quần jeans và đeo mắt kiếng.



Một viên chức liên bang cho biết Jonathan Tuấn-Anh Trần này không có hồ sơ phạm pháp và cũng chưa bao giờ bị Sở Mật Vụ chú ý.



Tuấn Anh sống ở Milpitas, một nơi nằm cạnh thành phố San Jose.

Theo hồ sơ tòa, sau khi bị bắt Tuấn Anh có nói với một viên chức Mật Vụ rằng anh bị người khác “nói có bệnh tâm thần phân liệt. Anh ta mang theo một chai xịt Mace trong túi áo lạnh và trong túi đựng sách. Anh cũng mang theo một cuốn sách viết về ông Trump, một sổ thông hành và một máy laptop hiệu Apple.

Trong máy điện toán Apple, Sở Mật Vụ tìm thấy một lá thư viết gởi ông Trump và bàn luận về vấn đề tin tặc Nga, và Tuấn Anh cho biết anh có “thông tin liên quan” đến vụ người Nga này. Cũng trong thư, thanh niên “có vấn đề” này cho biết anh đã bị theo dõi, máy điện thoại và thư email của anh bị người khác nghe hoặc đọc lén.



Khi các nhân viên đến gần Tuấn Anh và hỏi xem anh ta có giấy phép ra vào Tòa Bạch Ốc hay không, thanh niên này trả lời, “Không, tôi là một người bạn của tổng thống. Tôi đã có hẹn.” Khi được hỏi đã vào bằng cách nào, anh ta trả lời “tôi nhảy qua hàng rào.”



Sau sự việc, nhân viên mật vụ đã kiểm tra các khoảng sân phía nam và phía bắc của Tòa Bạch Ốc để đề phòng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Bộ Trưởng Nội An John Kelly đã được thông báo về sự việc. Tổng Thống Trump hôm thứ Bảy đã khen ngợi nhân viên Mật Vụ rằng họ đã làm tròn trách nhiệm “một cách tuyệt vời.” Ông cũng mô tả kẻ xâm nhập là “một người có vấn đề.” Đây là vụ xâm nhập Tòa Bạch Ốc đầu tiên xảy ra dưới thời Tổng Thống Trump.



Nhiều vụ đột nhập vào Tòa Bạch Ốc đã xảy ra trong mấy năm trở lại đây. Đáng chú ý nhất là sự việc xảy ra tháng 9, 2014, khi một người đàn ông 42 tuổi vượt qua cánh cổng ở phía bắc với ba con dao đặt trong túi quần. Ông này đã đi được tới phòng phía đông trước khi bị nhân viên Mật Vụ bắt giữ. Khi đó, gia đình Tổng Thống Barack Obama không có mặt trong tòa nhà này. Sự việc này và một số vụ tương tự sau cùng đã khiến Giám Đốc Mật Vụ Julia Pierson phải từ chức vào tháng kế tiếp đó.