Anh Việt say rượu, tính cướp tiệm thì bị bắt

Salem Phan (Galveston County Jail)HOUSTON – Nhờ có người gọi báo cảnh sát về một tài xế lái xe giống như say rượu, cảnh sát ngăn chặn kịp thời một vụ cướp tiệm bằng súng. Nhân vật chính trong bản tin này là anh Salem Phan, 23 tuổi.Trong bản báo cáo hàng tuần được công bố cuối tuần qua, cảnh sát cho biết họ nhận được một cú gọi vào khoảng 8:15 tối thứ Bảy, 28 tháng 10. Có người cho biết một chiếc xe đã chạy rất lạng quạng trong một khu phố tại Friendswood, một thị xã nằm về hướng đông nam thành phố Houston.Kẻ gọi số 911 báo cho cảnh sát rằng chiếc xe của người say rượu và lái vào bãi đậu bên ngoài tiệm thuốc tây Walgreens ở địa chỉ 104 E. Parkwood. Khi đến tìm hiểu về người say rượu này thì cảnh sát mới khám phá anh ta có một khẩu súng được lắp đạn đầy đủ.Salem Phan cư ngụ ở Dickinson. Khi bị dắt ra ngoài xe, người của Salem Phan đã nồng nặc mùi rượu, cảnh sát cho biết.Về khẩu súng, cảnh sát cho biết súng nằm trên ghế hành khách, bên cạnh còn có một mặt nạ trượt tuyết, một hộp đạn, và một bình chứa rượu.Cảnh sát cho biết Salem Phan từng có tiền án về tội bạo hành trong gia đình, vì vậy anh ta bị cấm có súng vào bất cứ lúc nào.Nhân vật này đã bị giam tại Galveston County Jail với tiền thế chân tại ngoại được ấn định là $43,000 Mỹ kim. Anh ta bị truy tố tội toan tính cướp tiệm và tội sở hữu súng bất hợp pháp.