Ảo giác phê ma túy đá, người đàn ông cầm kéo doạ giết chết vợ và con trai

Ngày 29/10, Cơ quan CSĐT Công an TX.Tân Uyên vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (36 tuổi, quê Lạng Sơn) để điều tra hành vi đe dọa giết người. Bước đầu, tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận do sử dụng ma túy đá nên đã dùng kéo khống chế vợ và con trai.

Theo đó, Hiếu với chị Luân Thị Tình (SN 1989) có với nhau 2 người con nhỏ và sinh sống tại nhà trọ thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Khoảng 3h ngày 23/10, Hiếu thức dậy đi vào nhà vệ sinh sử dụng ma túy đá. Sau khi bị ảo giác tưởng vợ thuê người tới giết mình nên đối tượng đóng cửa phòng lại sau đó la hét yêu cầu Công an đến đưa mình về quê.

Ảnh minh họa. Ảnh: Minh Tuệ

Chủ nhà trọ phát hiện sự việc đã tới bế bé Nguyễn Quốc Bảo (là con trai của Hiếu) ra bên ngoài vì lo sợ điều chẳng lành xảy ra. Bất ngờ, đối tượng cầm kéo kề vào cổ của bé Bảo cùng vợ rồi tiếp tục la hét.

Nhận được tin báo của người dân địa phương, Công an TX.Tân Uyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa tiến hành giải cứu chị Tình và cháu Bảo. Lực lượng chức năng tiến hành động viên và thuyết phục Hiếu buông hung khí nhưng y không chịu.

Đến 6h30 ngày 24/10, Hiếu đã chịu buông hung khí, mở cửa phòng trọ ra ngoài đầu thú. Bé Bảo được an toàn và sức khỏe bình thường.

Khi được đưa về trụ sở Hiếu vẫn còn hiện tượng ngáo đá. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh cơn phê Hiếu khai do sử dụng ma túy đá trong một thời gian dài đã khiến tinh thần luôn rơi vào tình trạng bị ảo giác, ngáo đá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Kênh 14

