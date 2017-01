(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

Được thiết kế bởi Carsten van Berkel và Stefan Leendertse từ một hãng quảng cáo có trụ sở tại Amsterdam, Hòa Lan, chiếc áo khoác thông minh sẽ cho phép mọi người quyên góp 1 Euro cho những người ăn xin hoặc vô gia cư mặc chiếc áo này bằng chiếc thẻ tín dụng của họ.

Chiếc áo jacket giúp người vô gia cư nhận tiền qua thẻ tín dụng.



HÒA LAN - Ngày càng nhiều người ăn xin bị từ chối cho tiền với lý do không có tiền lẻ hay tiền mặt. Một công ty tại Hòa Lan đã giới thiệu một loại áo khoác thông minh, cho phép người ăn xin có thể nhận được tiền thông qua... thẻ tín dụng từ những người hảo tâm, thay vì nhận tiền mặt.



Chiếc áo jacket này được may thêm một đầu đọc thẻ, những người hảo tâm chỉ việc đặt thẻ credit vào gần đầu đọc thẻ này trong vài giây, lập tức số tiền 1 Euro sẽ được ghi nợ vào tài khoản của người hảo tâm. Trên những chiếc áo khoác thông minh này còn có màn hình LCD để hướng dẫn cách thức cho tiền.



Điều đặc biệt là, số tiền đem cho sẽ không đến trực tiếp tay của những người ăn xin, mà sẽ được chuyển vào trương mục ngân hàng của những trung tâm dành cho người vô gia cư. Những người vô gia cư này sau đó có thể dùng số tiền xin được để mua thức ăn, nơi tắm rửa và ngủ qua đêm tại các trung tâm tạm trú. (Một số trung tâm tạm trú cho người vô gia cư tại Hòa Lan yêu cầu trả tiền 5 Euro cho mỗi đêm ngủ lại).

Điều này sẽ giúp những người cho tiền cảm thấy an tâm hơn về số tiền mà mình cho, thay vì lo ngại rằng người ăn xin sẽ sử dụng số tiền đó vì những mục đích không chính đáng như mua rượu, thuốc lá hay thậm chí dùng để mua ma túy...



Ngoài ra, những người ăn xin hoặc vô gia cư muốn làm lại cuộc đời có thể để dành tiền thông qua chiếc áo jacket thông minh, từ đó theo học các lớp dạy nghề, để dễ dàng xin việc hơn về sau.



Nhiều người đã khen ngợi chiếc áo jacket thông minh này, vì họ cảm thấy an tâm hơn về khoản tiền mà mình đã cho những người ăn xin hoặc vô gia cư.



Hiện tại chiếc áo khoác thông minh dành cho người ăn xin vẫn đang được thử nghiệm tại Amsterdam, và nếu thành công sẽ được thử nghiệm rộng rãi trên khắp các thành phố lớn ở Hòa Lan.