Apple bán 46,7 triệu iPhone trong quý 3, cổ phiếu chạm mức kỷ lục mới

Theo PhoneArena, doanh thu liên quan đến iPhone của Apple lên đến 28,85 tỉ USD. Các con số này tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh số và doanh thu tương ứng 45,5 triệu và 28,16 tỉ USD.

Cũng trong quý 3 vừa qua, doanh số bán iPad của Apple cũng đạt 10,3 triệu máy, tăng so với 9,27 triệu máy bán ra cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ iPad lên đến 4,83 tỉ USD trong quý, tăng 14% so với năm ngoái. Doanh thu dịch vụ (gồm iTunes, Apple Pay và App Store) đạt 8,5 tỉ USD. Riêng tại Trung Quốc, doanh thu tăng 12% so với năm ngoái, đạt 9,8 tỉ USD.

Nhìn chung, Apple báo cáo đạt lợi nhuận ròng 10,7 tỉ USD trong quý tài chính vừa qua, với doanh thu trên mỗi cổ phiếu là 2,07 USD trong giai đoạn này. Con số này cao hơn so với ước tính của giới phân tích Phố Wall là 1,87 USD. Doanh thu công ty trong 3 tháng của quý tăng lên 12%, đạt 52,6 tỉ USD. Năm ngoái, Apple có doanh thu tài chính là 46,9 tỉ USD và doanh thu trên mỗi cổ phiếu là 1,67 USD.

“Chúng tôi rất vui khi báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2017 với doanh thu quý rất lớn, tăng trưởng so với năm trước cho tất cả các loại sản phẩm, và đó cũng là quý tốt nhất dành cho doanh thu từ dịch vụ. Với sự bổ sung của iPhone 8 Plus, Apple Watch Series 3 và Apple TV 4K vào danh mục sản phẩm, chúng tôi hy vọng sẽ có kỳ mua sắm cuối năm tuyệt vời. Cùng với sự xuất hiện của iPhone X bắt đầu từ 3.11, chúng tôi không thể vui mừng hơn khi đưa ra tầm nhìn mới về tương lai của thiết bị tuyệt vời này”, CEO Tim Cook cho biết trong tuyên bố của mình.

Ngay sau khi báo cáo tài chính được đưa ra, cổ phiếu Apple đã tăng vọt 5%, đạt mức 174 USD/cổ phiếu. Đó là mức tăng trưởng cao nhất mọi thời đại, giúp công ty có giá trị vốn hóa thị trường lên đến 900 tỉ USD. Như vậy chỉ cần tăng trưởng 100 tỉ USD nữa, Apple sẽ trở thành công ty công nghệ có giá trị vốn hóa 1.000 tỉ USD.

Kiến Văn