Apple bán được nhiều iPhone 6s hơn iPhone 8

Theo CIRP, iPhone 8 và 8 Plus chiếm 16% trong tổng doanh thu từ mảng điện thoại của Apple trong quý III/2017. Trong khi cùng kỳ, iPhone 6s và 6s Plus hiệu quả hơn nhiều khi đem về cho công ty công nghệ Mỹ tới 24% doanh thu.

Doanh số iPhone trong quý đầu mở bán qua các năm.

Thông thường, khi iPhone mới được phát hành sẽ tạo ra doanh thu vượt trội so với các thiết bị đời trước. Chẳng hạn quý III/2016, iPhone 7 và 7 Plus chiếm tới 43% doanh thu iPhone trong giai đoạn này. Hay 2014, iPhone 6 và 6 Plus chiếm tới 46% số tiền Apple thu về từ việc bán smartphone trong quý đầu bán ra.

PhoneArena cho rằng không ít khách hàng tiềm năng đã trì hoãn việc mua iPhone 8 và 8 Plus để chờ đợi iPhone X. Khảo sát của Bernstein cho thấy 48% người đang sử dụng iPhone quan tâm đến mẫu điện thoại màn hình OLED đầu tiên của Apple. Chỉ 3% số đó nói chiếc điện thoại tiếp theo của họ sẽ không phải iPhone.

Sức hút của iPhone 8 giảm nhanh chóng khi dữ liệu trên Google Trends cho thấy sau khoảng một tuần từ khi ra mắt lượt tìm kiếm về sản phẩm này thấp hơn iPhone 7. Như để tiếp sức cho sản phẩm mới, Apple đã bỏ bản 256 GB trên iPhone 7 và 7 Plus để khách hàng muốn mua dung lượng cao buộc phải chọn iPhone 8.

Liên tục là những thông tin không khả quan về iPhone 8, song tình hình có thể thay đổi khi iPhone X mở bán. Việc có thêm sản phẩm mới sẽ giúp khách hàng có cái nhìn rõ nét hơn, từ đó dễ dàng đưa ra quyết định sẽ mua máy nào. Tuy nhiên, trong khi iPhone 8 đang “ế” thì Apple cũng phải đối mặt với tình trạng iPhone X không đủ hàng để bán, từ đó ảnh hưởng đến doanh số.