Apple bị kiện vì tính năng Emoji trên iPhone X

Emonster, có trụ sở tại Tokyo (Nhật), đã gửi đơn lên tòa án liên bang Mỹ tố cáo Apple cố tình “ăn cắp” tên gọi này. Emonster đang sở hữu ứng dụng iOS có tên Animoji từ năm 2014 với tính năng cho phép mọi người gửi các emoji (“ký tự hình ảnh” để diễn tả cảm xúc) động giống như ảnh GIF. Ứng dụng có giá 0,99 USD trên iTunes.

Trong khi đó, trên iPhone X, Animoji là những emoji được cá nhân hóa, sử dụng công nghệ TrueDepth trên camera phía trước để theo dõi chuyển động của khoảng 50 cơ mặt rồi áp chuyển động đó vào một nhân vật hoạt hình để tạo ra hình ảnh độc đáo của riêng bạn.

Người dùng iPhone X có thể thay đổi sắc thái khuôn mặt và camera sẽ ghi lại để áp vào một nhân vật hoạt hình.

Cả ứng dụng Animoji của Nhật lẫn tính năng Animoji của iPhone X đều hoạt động trên nền tảng của Apple và đều cung cấp hình ảnh biểu thị sắc thái động. Emonster cho rằng Apple hoàn toàn biết đến sự tồn tại của Animoji vì nó nằm ngay trên App Store nhưng vẫn cố tình tiếp tục sử dụng tên gọi này.

Emonster đã đăng ký và sở hữu thương hiệu từ năm 2015, nhưng vào tháng 9 vừa qua, Apple đã gửi đơn yêu cầu xóa bỏ bản quyền tên gọi này của Emonster.

Lý do Apple đưa ra là “Animoji” được đăng ký bởi một công ty không tồn tại là EMonster Inc ở Washington (Mỹ). Trong khi đó, Enrique Bonansea, CEO của Emonster, giải thích đây là lỗi thuộc về phía Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ khi thay vì đăng ký dưới danh nghĩa công ty Nhật Emonster k.k., họ lại ghi thành công ty Emonster Inc của Mỹ.

Emonster đề nghị tòa ra lệnh chặn Apple dùng tên gọi này. Tuy nhiên, điểm thú vị là nhờ Apple, ứng dụng của Emonster bất ngờ trở nên phổ biến. Animoji vốn chỉ có tổng cộng khoảng 10.000 lượt tải, nhưng tăng vọt trong tháng 9 sau lễ công bố iPhone theo tính toán của Sensor Tower.

Minh Minh