Apple đang ‘gặp hạn’ – VnExpress Số Hóa

Apple đang sống tốt với các sản phẩm mà mình đang kinh doanh, đó là điều không phải bàn cãi. Bằng chứng là giá cổ phiếu của hãng liên tục tăng, trong khi thiết bị vẫn đạt doanh số mà các đối thủ khác ao ước.

Tuy nhiên, theo Fobes, Apple vẫn loay hoay với chính những “con gà đẻ trứng vàng” của mình. Mỗi sản phẩm đều tồn tại vấn đề riêng và công ty Mỹ có vẻ như đang căng sức giải quyết.

iPhone 8 và iPhone 8 Plus được Apple tung ra phục vụ cho mùa mua sắm cuối năm, là thiết bị chủ lực của quý IV/2017 trong bối cảnh iPhone X ra mắt muộn hơn và nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên, có vẻ như người dùng đang thờ ơ với bộ đôi này.

Doanh số iPhone 8 và iPhone 8 Plus rất thấp.

Số liệu thống kê của Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) cho thấy, doanh số của iPhone 8 ở thời điểm hiện tại không có nhiều dấu hiệu tích cực. Số lượng iPhone 8/8 Plus bán ra chỉ chiếm 16% doanh số iPhone trong quý vừa qua, thấp hơn so với 24% của iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Còn nếu so với 43% của iPhone 7 và iPhone 7 Plus cùng kỳ năm ngoái, doanh số iPhone đời mới rõ ràng “thảm hại” hơn rất nhiều.

“iPhone 8 và iPhone 8 Plus là canh bạc lớn của Apple trước khi tung iPhone X. Nhưng có vẻ như Tim Cook đã sai lầm, sản phẩm có thể xem là đã thất bại”, một chuyên gia nhận định.

Không chỉ về mặt doanh số, bộ đôi iPhone mới đang gặp phải một số vấn đề khác. Đã có 8 trường hợp phồng pin được người dùng báo cáo bắt đầu từ cuối tháng 9. Apple đã “ghi nhận vấn đề” từ lâu, nhưng cho đến nay vẫn chưa đưa ra giải thích và điều đó khiến không ít người lo lắng.

Có thể giải thích được doanh số iPhone 8 kém hơn thế hệ cũ là do người dùng chờ đợi iPhone X. Tuy nhiên, thiết bị mới lại gặp phải tình trạng khan hàng do sản xuất khó khăn. Phía đối tác Foxconn dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 2 triệu đến 3 triệu chiếc trong đợt đầu, đồng nghĩa với doanh số smartphone này cao nhất cũng chỉ đạt mức trên. Nên nhớ rằng, iPhone 6s và iPhone 6s Plus đang giữ kỷ lục trong đợt bán đầu lên tới 13 triệu chiếc, các mẫu khác cũng xấp xỉ 10 triệu. Nếu so sánh, rõ ràng hai con số trên chênh lệch rất lớn.

iPhone X khan hàng.

Việc khan hàng iPhone X được cho là liên quan đến màn hình OLED và cảm biến nhận dạng khuôn mặt Face ID. Cả hai đều sản xuất cực kỳ khó khăn, khiến tiến độ hoàn thành bị chậm lại. Apple đã mở bán iPhone mới hôm qua 27/10, nhưng chỉ có ai nhanh tay mới được sở hữu, trong khi phần còn lại phải đợi khoảng 5 tuần đến 6 tuần nữa, cho thấy vấn đề đang ở mức nào.

Không chỉ iPhone, Apple dường như cũng đang gặp vấn đề với iOS. Phiên bản iOS 11 dù đã cập nhật nhiều lần nhưng vẫn tồn tại lỗi. Sau khi gặp phải âm thanh lạ khi gọi điện, Control Center không hoạt động chính xác, pin tụt nhanh hơn so với bình thường, trải nghiệm kém mượt mà… mới đây hệ điều hành này còn gặp phải lỗi “dốt toán” khi thực hiện phép tính 1+2+3=24. Hiện Apple đang làm việc để khắc phục các lỗi trên ở iOS 11.1, nhưng trước khi ra bản chính thức, người dùng vẫn phải sống chung với các vấn đề khó chịu đó.

Ngay cả macOS cũng gặp một số lỗi khó chịu. Phiên bản High Sierra mới công bố cách đây ít lâu bị người dùng phản ánh là chậm chạp, ngốn pin, không nhận được Touch ID (với Macbook có Touchbar), loa ngoài không có âm thanh hay phần mềm bên thứ ba không tương thích, không thao tác sao chép, dán…

Macbook Pro có Touchbar ra mắt cuối 2016.

Mọi năm, Apple thường tung một (hoặc một số) phiên bản Macbook mới. Nhưng gần nhất là Macbook Pro với Touchbar ra mắt từ 2016. Năm nay Apple chưa ra Macbook mới ngoài việc cập nhật vi xử lý Kaby Lake cho Macbook cũ tại WWDC 2017 hồi tháng 6. Khả năng cao từ bây giờ đến hết năm, người dùng sẽ không thể nâng cấp Macbook của mình.

Ngay cả với các dự án mới, công ty Mỹ vẫn cho thấy sự chậm chạp. HomePod, iMac Pro mới đã được giới thiệu tại WWDC, nhưng phải tới năm sau mới có. Kể cả sạc không dây AirPower cũng chưa bán ra trong năm nay, dù các thiết bị được hỗ trợ như iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X đã hoặc sắp bán ra. MacRumors cho rằng Apple đang “gặp sự cố nào đó” khiến cho việc nghiên cứu sản xuất bị chậm tiến độ.

Theo TechCrunch, chưa thể nói Apple khủng hoảng nếu căn cứ vào các vấn đề trên. Tuy nhiên, hãng có vẻ đang “gặp hạn” thực sự và điều đó cần được CEO Tim Cook cùng bộ máy lãnh đạo công ty sớm “giải hạn” bằng các chiến lược mới phù hợp hơn, sáng tạo và đột phá hơn.

Bảo Lâm