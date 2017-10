Apple giảm yêu cầu độ chính xác Face ID để tăng tốc sản xuất iPhone X

Theo GSMArena, bảo mật iPhone X phụ thuộc nhiều vào một tính năng hoàn toàn mới chưa bao giờ được tích hợp trong điện thoại, đó là nhận dạng khuôn mặt 3D hoặc Face ID. Một loạt cảm biến phức tạp chiếu 30.000 chấm hồng ngoại lên khuôn mặt của một người để tạo bản đồ 3D chi tiết khuôn mặt.

Apple tự hào cho biết xác suất của người khác mở khóa iPhone với Face ID là 1/1.000.000, an toàn hơn nhiều so với 1/500.000 của nhận dạng vân tay Touch ID. Tuy nhiên, đó là lý do khiến việc sản xuất iPhone X bị chậm trễ, vì vậy Apple đã bàn bạc với các nhà sản xuất để cho phép họ giảm tỷ lệ chính xác, từ đó giúp đáp ứng các thành phần tốt hơn.

Mặc dù giải pháp được đưa ra trước ngày 3.11 nhưng giới phân tích cho rằng Apple vẫn chỉ phát hành từ 2 đến 3 triệu điện thoại trong ngày mở bán, và từ 25 đến 35 triệu cho kỳ mua sắm cuối năm. Con số này thấp hơn so với ước tính 40 triệu iPhone X ban đầu.

Cảm biến Face 3D bao gồm ba yếu tố chính, một máy chiếu các chấm, đèn chiếu và máy ảnh hồng ngoại. Đèn chiếu bắn ra ánh sáng hồng ngoại, làm sáng khuôn mặt và máy ảnh sử dụng ánh sáng để nhận dạng khuôn mặt. Máy chiếu các chấm sau đó nhấp nháy 30.000 điểm trên mặt và ánh sáng được bật trở lại được sử dụng để xác định xem nó phù hợp với khuôn mặt đã đăng ký hay không. Máy chiếu các chấm ở giai đoạn thứ ba của Face ID đang gây ra sự cố khi việc sản xuất đòi hỏi độ chính xác tuyệt vời giữa bản thân máy chiếu chấm và ống kính thủy tinh trên nó, thậm chí một micron có sự khác biệt có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

Báo cáo hiện tại cho biết rằng, tại một số thời điểm trong sản xuất, chỉ có 20% sản phẩm tạo ra thực sự có thể làm việc. LG và Sharp được giao nhiệm vụ tạo ra máy chiếu cải tiến, trong đó LG Innotek gần đây khẳng định rằng quá trình sản xuất hàng loạt mới chỉ bắt đầu.

Để giảm bớt tất cả những lo lắng này, Apple đã nới lỏng các yêu cầu đối với công nghệ mới và vẫn chưa rõ liệu điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của việc quét khuôn mặt.

Kiến Văn