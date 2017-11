Apple ra mắt hai mẫu iPhone màn hình OLED vào năm sau?

Theo Neowin, ông Kuo tin rằng Apple có thể phát hành không phải một mà có đến hai iPhone dùng màn hình OLED. Điều này khác biệt so với năm 2017 khi công ty phát hành bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus có màn hình LCD, trong khi chỉ iPhone X có màn hình OLED. Đáng chú ý, Kuo đề cập rằng một trong số các thành viên iPhone mới sẽ là bản Plus của phiên bản kế nhiệm iPhone X.

Kuo nói thêm, mặc dù Apple đã ra mắt đến ba thành viên iPhone trong năm 2017 nhưng công ty sẽ quay trở lại với cách thức phát hành hai iPhone trong năm 2018, với quy ước tiếp tục được áp dụng theo cách mà công ty thường làm kể từ khi ra mắt iPhone 6, đó là một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản Plus cho mỗi thế hệ.

Bên cạnh dự đoán về kế hoạch phát hành iPhone trong năm 2018, ông Kuo cũng đưa ra một số dự đoán khác liên quan đến sản phẩm, chẳng hạn Touch ID sẽ được thay thế hoàn toàn bằng Face ID, và tính năng Face ID cũng sẽ đến với iPad Pro. Theo Kuo, máy ảnh TrueDepth – hệ thống hỗ trợ nhận dạng khuôn mặt Face ID cũng như Animoji sẽ không được trang bị cho mặt sau của iPhone.

Với những dự đoán mà ông Kuo đưa ra, nếu không muốn tốn kém mua iPhone X có giá từ 999 USD như hiện tại, người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiết kiệm tiền và chờ iPhone thế hệ tiếp theo ra mắt trong khoảng gần 1 năm nữa để mua cũng không muộn.

tin liên quan iPhone X bị một số người chê khó dùng Một người đàn ông ở Florida (Mỹ) với tên viết tắt SP đã từ bỏ iPhone X và quay trở lại Galaxy Note 8, như là phương tiện sử dụng hằng ngày vì quá nhiều thay đổi trên iPhone X khiến ông khó dùng.

Thành Luân