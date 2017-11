Apple sửa lỗi iPhone X tê liệt khi trời lạnh

Apple từng khuyến cáo, các thiết bị iOS nên hoạt độnh trong khoảng nhiệt độ từ 0 độ C đến 35 độ C. Tuy nhiên, một số thành viên trên Reddit cho hay màn hình iPhone X của họ vẫn bị “đóng băng” trong khung nhiệt độ này. Chẳng hạn, tài khoản Darus214 thấy iPhone X đơ cảm ứng khi nhiệt độ bên ngoài khoảng 4 độ C.

iPhone X. Ảnh: CNet

Apple khi đó khẳng định sẽ sớm khắc phục: “Chúng tôi ghi nhận một số trường hợp màn hình iPhone X tạm thời không đáp ứng sau khi thời tiết đột ngột chuyển lạnh. Những rắc rối này sẽ được giải quyết trong bản cập nhật phần mềm sắp tới”.

Tuần này, hãng tung ra bản iOS 11.1.2 để khắc phục tình trạng trên. Ngoài ra, hiện tượng video trong Live Photos bị méo khi quay bằng iPhone X cũng được giải quyết.

Tháng 1/2016, hàng loạt iPhone tại Trung Quốc đã tự động tắt nguồn do thời tiết ở đây quá lạnh, xuống tới -47 độ C. Trong khi đó pin sử dụng trên các thiết bị điện tử của Apple là loại lithium-ion, mà khi nhiệt độ xuống quá thấp, nó sẽ không hoặc sản sinh ra điện ở mức nhỏ. Bởi vậy iPhone sẽ tự động tắt nguồn để bảo vệ máy.

Minh Minh