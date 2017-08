Ariana Grande bất ngờ hủy show ở VN, bị trách "coi thường fan Việt"

Một trong nhiều bức ảnh tương tự được đăng trên các báo mạng ở trong nước vào đêm thứ Tư, cho thấy sự sửng sốt của giới hâm mộ khi hay tin ca sĩ Ariana đã bỏ show tại Việt Nam.



SÀI GÒN – Vào đêm thứ Tư, theo chương trình thì nữ ca sĩ lừng danh thế giới Ariana Grande sẽ có buổi trình diễn đặc biệt ở sân vận động Quân Khu 7. Đêm nhạc này nằm trong chuyến lưu diễn The Dangerous Woman Tour của nữ ca sĩ quốc tế.



Tuy nhiên, chiều thứ Tư, trong lúc nhiều người đang xếp hàng chờ vào sân vận động, nữ ca sĩ bất ngờ tuyên bố hủy show khiến người hâm mộ hoang mang. Trong đêm đó, Ariana đã rời Việt Nam.



Trên Instagram cá nhân, Ariana Grande cho biết bằng tiếng Anh với nội dung: "Gửi đến những người yêu mến tôi ở Việt Nam. Tôi thành thật xin lỗi các bạn vì vấn đề sức khỏe hiện tại của tôi. Tôi đã đến Việt Nam và rất muốn được trình diễn cho các bạn nhưng bác sĩ không cho phép điều ấy xảy ra. Tôi rất xin lỗi. Tôi rất ghét chuyện này, tôi hứa sẽ bù đắp trong tương lai. Tôi thương và cảm ơn mọi người đã thông cảm."

Philip Nguyễn, đại diện ban tổ chức đêm nhạc tại Việt Nam cho biết đêm diễn The Dangerous Woman Tour của Ariana Grande tại Việt Nam phải hủy bỏ vì nữ ca sĩ không thể trình diễn sau khi bị cảm. Có thể cô sẽ có một buổi trình diễn khác trong tương lai và sẽ được thông báo sau.



Ariana Grande, 24 tuổi, là ca sĩ nhạc thời thượng nổi tiếng của Hoa Kỳ. Cô xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu kịch nghệ Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13.



Cô đóng vai hài hước, dễ thương Cat Valentine trong phim hài Victorious chiều trên đài truyền hình cáp Nickelodeon dành cho trẻ em.



Xuất phát là một kịch sĩ nhưng vào năm 2013, Ariana Grande nhanh chóng gây được tiếng vang dưới vai trò là ca sĩ sau khi bán sạch 138,000 bản album đầu tay Your Truly. Ngay lập tức bài hát The Way trong album hợp tác cùng rapper người Mỹ - Mac Miller đã mang lại cho cô ba đĩa bạch kim, lọt lop 10 Billboard 100 và giành hạng nhất BXH âm nhạc Itunes.



Năm 2016, ca khúc Dangerous Woman nhanh chóng trở thành một hiện tượng âm nhạc. Cho đên nay, cô gái trẻ này đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên có ba đĩa đơn trong ba album khác nhau góp mặt trên bảng Billboard. Sau MV Problem của cô nàng đạt 1 tỷ view trên Youtube thì MV Side to Side kết hợp cùng nữ rapper Nicky Minaj đã theo kịp để tham gia vào hội tỉ wiew của YouTube.



Vào tháng 5 vừa qua, đêm trình diễn ở Anh Quốc trong Dangerous Woman Tour bị khủng bố. Điều này đã ảnh hưởng đến tâm lý của Ariana Grande. Gần đây, cô cũng bị khán giả Nam Hàn chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp khi đến trình diễn ở nước này.



Tại Việt Nam, ban phát hành vé của đêm diễn cho biết họ hoàn toàn bất ngờ với thông báo từ Ariana Grande. Phía nữ ca sĩ người Mỹ đã không báo trước.



Do đó, đơn vị bán vé chỉ biết nữ ca sĩ hủy biểu diễn thông qua thông báo trên Instagram. Hiện hai bên đang trao đổi để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho các khán giả đã bỏ tiền mua vé xem buổi diễn này.

Trước đó, vào sáng thứ Ba, Ariana Grande và ê-kíp đã hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Nữ ca sĩ có một ngày nghỉ ngơi trước khi chính thức gặp gỡ khán giả VN.



Trong những ngày qua, tại sân vận động Quân khu 7, ê-kíp đã lắp đặt sân khấu khá chu đáo. Từ cổng vào, khu vực khán giả, sân khấu cho đến khu vực sau sân khấu (backstage), phòng nghỉ của ê-kíp và ngay cả trang phục biểu diễn của nghệ sĩ đều được chuẩn bị kỹ càng để bảo đảm buổi trình diễn đạt mức hoàn hảo nhất.



Theo kế hoạch ban đầu, Ariana Grande sẽ hát gần 20 bài ở Việt Nam.

Ban tổ chức cũng khẳng định để bảo đảm “chất lượng” đúng yêu cầu của phía giọng ca Focus, các thiết bị âm thanh và ánh sáng cũng được nhập từ nước ngoài về. Với mức đầu tư này, việc đêm của Ariana Grande diễn không thể diễn ra sẽ gây ra thiệt hại đáng kể.



Khoảng hơn 1 tiếng rưỡi sau khi Ariana thông báo hủy biểu diễn, phía đơn vị mời cô về Việt Nam với đại diện là em rể Tăng Thanh Hà, Phillip Nguyễn cũng đã có phát ngôn chính thức trên Facebook, xác nhận đêm diễn bị hủy vì nguyên nhân tương tự.



Việc bỏ show là chuyện không mới. Ariana Grande đã trải qua giai đoạn đầy biến cố từ khi xảy ra vụ bom khủng bố tại thành phố Manchester. Sau đó cô đã hủy bảy show tại Âu Châu.



Nhưng có lẽ, tất cả trường hợp trên đều không bất ngờ bằng lần huỷ show tại Sài Gòn. Đây sẽ là chuyến lưu diễn đầu tiên và chính thức của một ngôi sao hạng A của thế giới đến Việt Nam.



Phản ứng của người hâm mộ VN thì nhiều người đã thất vọng, cảm thông trước tình hình sức khoẻ của Ariana Grande. Những cũng có một số người có lẽ vì quá hâm mộ rồi đâm ra giận, cho rằng nữ ca sĩ đã thiếu trách nhiệm khi thông báo qua Story trên Instagram.



Facebook Huỳnh Đắc Thọ viết: "Thật sự đến giờ tay chân vẫn run, tim vẫn đập nhanh hơn bình thường vì chưa thể bình tĩnh được. Mình từng nói đùa rằng nếu bán vé ít quá chắc sẽ huỷ show nên cũng không thất vọng lắm, mà mình run vì tức bởi cô ấy thông báo huỷ show bằng một cái story sẽ biến mất trong vòng 24."

Trâm Nguyễn cũng xem đây là hành động "không thể chấp nhận được." Hay Nhật Đông Vũ, một nhà báo đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn, lại đánh giá việc huỷ show thông qua Instagram là hành động xem thường người Việt Nam.



Những phản ứng trên đều có cơ sở bởi tính đến thời điểm hiện tại, bức ảnh được Ariana Grande chụp lại và đăng trên Instagram vẫn là thông báo đầu tiên và chính thức đến những khán giả đã mua vé Dangerous Woman Tour.



Nhiều fan Việt "tràn" vào những trạng thái khác của nữ ca sĩ trên Instagram. Phản ứng của phần đông cư dân mạng là phản đối và kêu gọi Ariana Grande không nên đến Việt Nam thêm lần nào nữa.

"Cô ấy đã hủy rất nhiều show với lý do bị ốm rồi," sonkhue707 viết mỉa mai.

"Thần tượng của bạn thông báo tin này bằng chức năng story. Chúng tôi còn không có nổi một thông báo chính thức về việc này", một khán giả khác không giấu được sự bực tức.

Được quảng bá từ tháng Sáu, chương trình Ariana Grande đến Việt Nam tạo nên cơn sốt lớn. Khác những trường hợp sao quốc tế từng đến Việt Nam, Ariana Grande đang là ngôi sao hạng A, vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao của nền âm nhạc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, một trong số người bênh vực phía Ariana Grande, viết trên trang cá nhân: "Thật tội nghiệp, cô bé nguy hiểm đã huỷ show. Và tội cho khán giả Việt Nam. Cô ấy sốt 42 độ và ho kinh khủng nên không hát được. Thôi đành tìm một ngày khác vậy."