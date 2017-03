Arsenal - Liverpool, trận hấp dẫn nhất trong 26 trận ngày thứ Bảy

Bài THANH NGUYỄN

Các sân đấu ở năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu lại tấp nập, nhộn nhịp hôm thứ Bảy. Ngoài cái nhọn nhịp thường xuyên như trước đây trong nửa đầu mùa bóng, nay đã già nửa mùa, ai nấy đều bắt đầu xả nước rút cho nên không những nhộn nhịp mà còn thêm tình trạng như dầu sôi lửa bỏng!





Thủ môn Boruc của Bournemouth cứu được cú phạt đền do Ibrahimovic của Manchester United sút trong trận giữa hai đội ngày thứ Bảy. (Julian Finney/ Getty Images)



Cuộc chiến ở những sân bên Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha không cách chi mà gay cấn bằng những trận của Premier League bên Anh. Lý do khá đơn giản: Bên Pháp thì ngoài mấy đội như Monaco, Paris Saint Germain, Nice cộng thêm một, hai đội khi lên khi xuống trong nhóm 5 anh đầu bảng thì giới ghiền bóng đá quốc tế chớ nên trông chờ sẽ có đột biến gì quan trọng. Bên Đức, ngoài Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzing và một hai anh nữa kiểu như bên Pháp thì tình trạng cũng tương tự. Bên Ý thì cho đến giờ này Juventus cứ thế tiếp tục đứng đầu, còn hai anh Napoli với Roma thì cứ thay phiên leo lên tụt xuống ở hạng nhì, hạng ba. Với La Liga dưới Tây Ban Nha thì cuộc chay đua vẫn quanh quẩn giữa Barcelona, Real Madrid, Sevilla chứ còn cho đến giờ này thì Atletico Madrid đã mất dạng đâu đấy ở bên dưới.



Bởi vậy mà trong ngày thứ Bảy nếu như Ligue 1 bên Pháp có 6 trận thì chỉ có 2 trận đáng chú ý là giữa Paris Saint Germain với Nancy, kết quả 1-0, và giữa Nice với Dijon, cũng kết quả 1-0. PSG vẫn đứng nhì và Nice vẫn đứng hạng 3; trên cùng là Monaco.





Huấn luyện viên Arsen Wenger của Arsenal với vẻ mặt căng thẳng trong trận với Liverpool ngày thứ Bảy ở sân Anfiled, Liverpool. (Laurence Griffiths/ Getty Images)



Bundesliga cũng có 6 trận với 2 trận đáng chú ý là giữa Bayern Munich với Cologne, kết quả 3-0, và Borussia Dortmund với Leverkusen, kết quả 6-2. Bayern vẫn đứng đầu bảng, Leipzig vẫn đứng nhì và Dortmund nay đứng hạng 3.



Serie A của Ý có 3 trận với trận đáng chú ý duy nhất là giữa Roma với Napoli với kết quả 1-2. Thua, nhưng Roma vẫn đứng nhì, hơn Napoli 2 điểm ở hạng 3. Napoli từ ngày mất Gonzalo Higuain cho đội Juventus thì Juventus càng vững và Napoli càng lận đận so với trước.



La Liga trong ngày có bốn trận nhưng hai trận đáng chú ý là trận đầu tiên giữa Real Madrid với Eibar ở sân của đội này, và sau đó 2 tiếng là trận giữa Barcelona với Celta De Vigo tại sân Camp Nou của Barcelona. Kết quả: Real Madrid thắng Eibar 4-1 và Barcelona thắng Celta De Vigo 5-0. Celta De Vigo là cái đội hơn hai tuần trước đây gặp mưa to gió lớn cho nên sập mái khán đài của họ, phải đình chỉ trận đấu với Real Madrid cho nên cho đến giờ này Real vẫn còn trận "gối đầu" đó với Celta mà đôi bên chưa biết đích xác sẽ đấu vào ngày nào vì lịch bóng đá của mỗi câu lạc bộ bóng đá Âu châu đều được sắp xếp từ đầu mùa, lỡ trong mùa có thiên tai dịch họa gì đấy là khó biết sẽ nhét trận bị đình hoãn vào ngày nào!



Trong khi chờ đợi thì Barcelona vẫn cứ đứng đầu bảng với 60 điểm trong khi Real Madrid đứng nhì với 59 điểm, tuy Barcelona đã đấu hết 26 trận , còn Real mới chỉ đấu trận hôm nay nữa là 25.





Tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal tìm cách lừa quả banh qua khỏi hậu vệ Clyne của Liverpool trong trận giử 2 đội ngày thứ Bảy. (Laurence Griffiths/ Getty Images)

Trận Arsenal - Liverpool

Nếu muốn ví von một chút thì có thể tạm ví von như thế này: Tạm ví dụ như mỗi đội banh là một võ sĩ nhu đạo. Bên Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha thì ba bốn anh hàng đầu đều cỡ đai đen Đệ Ngũ, Đệ Tứ, Đệ Tam đẳng trong khi dưới đó là nhóm Đệ Nhất đẳng rồi xuống đám đai nâu! Bởi thế mà mùa nào thì cũng quanh đi quẩn lại mấy anh trong nhóm đầu bảng, ít có đột biến bất tử.





Firmino của Liverpool ghi bàn thắng đầu tiên trong trận với Arsenla tại sân Anfield tại Liverpool ngày thứ Bảy. (Laurence Griffiths/ Getty Images)



Riêng bên Anh thì khác! Với cả một lô một lốc đội giàu ngang ngửa như nhau, tức là có tiền để mua cầu thủ loại "chiến" như nhau, cho nên gần như là một đám ba bốn võ sĩ nhu đạo cùng Đệ Ngủ đẳng, ba bốn anh khác tuy thấp cấp hơn nhưng vẫn đai đen cỡ Đệ Tứ đẳng cứ thế quần thảo với nhau hết tuần này qua tuần khác.



Một Manchester United thì đâu có thể coi như một đội hạng 6 bên Anh trong Premier League? Thế nhưng từ đầu mùa đến giờ nó vẫn chưa leo lên quá hạng 6! Một Manchester City dưới tay cỡ ông Pep Guardiola thì đâu có thể coi như thuộc hạng Tư, nhưng vừa mới tuần rồi đứng hạng Nhì thì sau trận hôm nay giữa Arsenal với Liverpool thì Manchester City tạm vui lòng tụt xuống hạng Tư cái đã, chờ Chủ Nhật đấu với Sunderland rồi sẽ tính sau. Và trong ngày thứ Bảy, nhân nhắc đến đội Manchester United của ông Mou thì nó đấu với Bournemouth hạng 14 mà vẫn không thắng nổi, để phải hòa 1-1 và cứ thế tiếp tục đứng hạng 6!

Còn Arsenal với Liverpool là hai đội từ đầu mùa bóng cứ lởn vởn thay nhau đứng hạng nhì để rồi khi hòa hay thua một trận với ai đấy thì lại tạo cơ hội cho Manchester City hay Tottenham Hotspur leo lên trên.



Mà Liverpool với Arsenal là hai đội khiến báo chí bên Anh người ta đặc biệt theo dõi bình luận ở chỗ hai bên đều mạnh ngang ngửa với nhau và một bên, Arsenal, có ông người Pháp Wenger cầm đầu từ 20 năm nay, còn một bên, Liverpool, có ông người Đức với phong cách rất sinh động, cầm quân đến nay nữa là mùa bóng thứ hai. Một "Ông Tây già" 67 tuổi và một ông Đức trẻ 49 tuổi!



Cả hai đội vào trận, đội nào cũng lo ngay ngáy vì có Manchester United cùng đấu trong ngày. Tại sao lo? Vì trước trận đấu M.U. đứng hạng 6 với 48 điểm, Arsenal đứng hạng 4 với 50 điểm và Liverpool hạng 5 với 49 điểm. Ngoài chuyện đối phó với nhau, cả hai anh Liverpool lẫn Arsenal đều biết là cứ một anh thua là phải tụt xuống để thay thế vào chỗ hạng 6 của M.U. nếu như đội này thắng Bournemouth.



Nhưng loay hoay thế nào mà rốt cuộc hạng 6 M.U. hòa với hạng 14 Bournemouth cho nên mỗi bên chỉ được 1 điểm. Nhờ đấy mà tuy thua Liverpool với tỷ số 1-3 nhưng Arsenal vẫn có 50 điểm để ít ra chỉ bị tụt xuống hạng 5 trong khi Liverpool có tổng cộng 52 điểm cho nên leo lên hạng 3. Trong trận này, ông Mou của M.U. bực mình lắm vì tay Ibrahimovic của ông ta sút không thành công cú Penalty thì đã đành, mà rồi sau đó anh Ibra này bị cầu thủ Wings của Bournemouth làm ngã khá nặng khiến ông Mou cứ một mực đòi trọng tài cho Wings cái thẻ đỏ.



Anh nào thắng thì cứ việc vui thế nhưng anh đầu bảng Chelsea hiện có đến 63 điểm. Mục đích của những anh bên dưới là cố làm sao đến dứt mùa bóng ít ra còn đứng được hạng Tư để đương nhiên được tham gia giải UEFA Champions League.



Đội Arsenal kéo quân đi Liverpool để đấu với đội của ông Klopp ở sân Anfield của họ. Vào trận một cái, ai nấy đều thắc mắc tại sao không có Alexis Sanchez và Mezut Ozil trong hàng ngũ Arsenal! Phía ông Klopp thì có đủ mặt các kiện tướng Couthinho, Firmino, Lallana, Milner, Mané,Origi! Sau trận đấu, ông Wenger giải thích rằng ông muốn thay đổi chiến thuật, nhắm vào những đường banh dài để hai tiền đạo Oliver Giroud và Iwobi dễ bề tung hoành một khi, ông ta áng chừng, là phe Liverpool vẫn quen thói tấn công ào ào từ ba ngả dẫn đến khung thành Arsenal.



Thì quả nhiên là Liverpool nó làm như vậy thật! Nhưng đồng thời mấy tay trung vệ của nó ở giữa sân, ngoài nhiệm vụ chuyền banh cho cánh tiền phương tấn công thì họ cũng bít kín được đường banh của Arsenal khi đến khoảng giữa sân, thành thử cả Giroud lẫn Iwobi rốt cuộc cứ từng chặp từng chặp lại lo rút về mà yểm trợ cho hậu tuyến của mình.



Đúng 9 phút thì Firmino, một trong ba tay lợi hại nhất của Liverpool, ngoài Mané và Coutinho chạy tiền đạo, ghi bàn thắng đầu tiên.



Phút thứ 40, Sadio Máné của Liverpool ghi bàn thắng thứ nhì cho đội.

Qua hiệp 2, ông Wenger thấy coi bộ chiến thuật banh đường dài là không xong, bèn cho Alexis Sanchez ra sân. Quả nhiên là cục diện trận đấu giữa đôi bên có khác, vì Sanchez thuộc loại tấn công không hề ngưng nghỉ. Và cũng nhờ đấy mà từ đường banh của Sanchez xông xáo vào tận hang ổ của Liverpool vào phút thứ 57 mà Danny Welbeck gỡ được 1 bàn cho đội mình. Đến bấy giờ thì người ta mới thấy đà tấn công của Liverpool như bị khựng lại bởi Arsenal tiếp tục tấn công ráo riết vì bề nào cũng mới chỉ thua 1-2 cho đến phút thứ 57 đó.









Ibrahimovic của Manchester United bị cầu thủ Mings của Bournouth va mạnh vào người gây nên tranh cãi sôi nổi trong trận giữa hai đội ngày thứ Bảy. (Shaun Botterill/ Getty Images)

Trận chiến kéo dài thêm 30 phút, bên nào cũng có cơ hội tưởng chừng như ghi được thêm bàn thắng nhưng lại để cho hụt ăn! Để rồi tai quái nhất là phút thứ 90 cộng thêm vài chục giây của mấy phút phụ trội thì Wijnaldum của Liverpool sút lọt lưới thêm quả thứ 3 cho đội mình.



Từ đầu đến đuôi Liverpool có banh trong chân 52% thời gian, Arsenal 48%. Liverpool sút nhắm khung thành Arsenal tổng cộng 16 lần, so với 7 của Arsenal. Rõ ràng là đội Liverpool của ông Klopp "dữ dằn" hơn!

Hai ông người Pháp và người Đức có ý kiến ra sao sau trận đấu ?





Joshua King áo xanh số 17 của Bournemouth ghi bàn thắng đầu tiên trong trận với Manchester United ngày thứ Bảy. (Julian Finney/ Getty Images)





Ông Wenger nói, "Toàn thể đội ngũ chúng tôi đấu có phần hiệu quả ở hiệp nhì hơn hiệp một. Về việc thay đổi chiến thuật thì tôi chẳng có gì ân hận, tuy tôi nhận chịu trách nhiệm!" Còn ai khác vào đấy?



Ông Klopp nói câu tóm tắt cho trận đấu, "Chúng tôi đã đấu một trận rất ưng ý!” Thắng cỡ Arsenal 3-1 mà không ưng ý thì chừng nào mới thiệt là "wunderbar," chữ tiếng Đức của "tuyệt"?



Cuối ngày, Liverpool đứng hạng 3 trong Premier League; Arsenal đứng hạng 5; tuy mọi việc đều chỉ là tạm bợ vì sẽ còn thay đổi, trồi lên tụt xuống khá ngoạn mục trong những tháng cuối mùa bóng. Riêng đội Chelsea thì e nó khó mà rời khỏi vị trí đầu bảng từ đây cho đến hết mùa vì sai biệc của nó về điểm với đám ngay liền bên dưới là trên cả chục điểm!