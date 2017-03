Austin, Denver, San Jose: Ba thành phố đáng sống nhất Hoa Kỳ

Bài ĐOAN TRANG

Mỗi năm, tạp chí News & World Report (USNWR) đều thực hiện một cuộc khảo sát các khu vực đô thị Hoa Kỳ để thu thập, tìm kiếm ý kiến của những người đã, đang hoặc sẽ có kế hoạch chuyển nhà. Cùng với các cuộc điều tra, những dữ liệu thu thập thập nhằm để đánh giá về những mặt tích cực và tiêu cực của Top 100 nơi đáng sống trên toàn Hoa Kỳ.



Trong cuộc khảo sát mới đây của USNWR, thành phố Austin ở tiểu bang Texas đã được chấm điểm cao nhất và là thành phố đáng sống nhất Hoa Kỳ: 7.8/10, thành phố Denver ở Colorado được chấm 7.5/10, và San Jose ở Bắc California đứng thứ ba: 7.4/10.





Cùng với USNWR, trang Business Intelligence (BI), cũng đánh giá ba thành phố đáng sống nhất là Austin, Denver, và San Jose. Bảng xếp hạng này của BI đánh giá mức độ đáng sống của các thành phố, dựa trên các tiêu chí về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, an ninh xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, môi trường và sự ổn định.

Mỗi ngày có 50 người chuyển đến Austin sống

Austin, thủ phủ của Texas, cũng từng được đài truyền hình CNN bình chọn là nơi đáng sống nhất của Hoa Kỳ. Austin được Cơ Quan Điều tra Liên bang (FBI) xếp vào top thành phố an toàn nhất nước Mỹ.

Austin là trung tâm quản lý hành chánh của quận Travis, nằm ở miền trung Texas. Người Mỹ gốc Việt ở Austin là khoảng 6,000 người, chiếm 0,9% dân số toàn thành phố. Tại đây có khoảng 500 công ty, nhiều nhất là về dược phẩm và công nghệ sinh học.





Downtown Austin, Texas.



Austin còn là thành phố của văn hóa, có 15 trường đại học, với gần 50,000 sinh viên, 27,000 kỹ sư, chính trị gia, công nhân kỹ thuật cao, có bảy bảo tàng viện, 17 thư viện, và một tòa tháp cao 91 mét, 28 tầng, có 56 chuông (lớn nhất trong bang Texas). Tháp xây năm 1882 biểu tượng trường đại học của thành phố Austin.

Austin còn được biết đến như một thủ đô nhạc sống của thế giới, là nơi vô cùng thích hợp cho những người yêu âm nhạc và ưa thích một cuộc sống sôi động.



Một phần nhờ vào nền kinh tế mạnh mẽ và thời tiết tương đối dễ chịu, Austin đang thu hút cư dân mới lũ lượt. Theo US News, mỗi ngày có 50 người chuyển đến sinh sống tại Austin. Sự bùng nổ dân số đã khiến giá nhà đất tăng lên trên toàn thành phố. Giá nhà trung bình ở Austin là khoảng $262,200.

Denver, thành phố phát triển nhanh chóng

Denver là thành phố lớn nhất của tiểu bang Colorado, được đánh giá là một trong những thành phố phát triển mạnh nhất ở Hoa Kỳ. Denver thường xuyên nằm trong top 10 thành phố đáng sống nhất nước Mỹ.

Thành phố này cũng có biệt danh là mile-high-city vì ở cao độ đúng 1 dặm (1,600 m) trên mặt biển. Nếu bay từ miền Đông sang Denver, mọi người sẽ thấy thành phố xây dưới chân núi Rocky, phía trước nó là một “plateau” bằng phẳng có lẽ kéo dài từ tiểu bang Kansas sang. Phi trường mới của Denver (tên tắt là DEN hay DIA – Denver International Airport) rất dễ nhận ra.



DEN là phi trường có diện tích lớn nhất của nước Mỹ (thứ ba trên thế giới) – cách trung tâm thành phố khoảng 25 dặm, được liệt vào hàng “xanh” vì đa số điện lực dùng cho xe điện di chuyển trong phi trường là do năng lượng mặt trời tạo cho và giảm công hại về tiếng động cho dân cư thành phố.



Denver có nhiều bảo tàng viện, trong đó Denver Art Museum có cách xây cất rất ngoạn mục. Tòa State Capitol rất uy nghi. Cao ốc downtown Denver không thua gì San Francisco hay Vancouver.



Dân số của mile-high-city phát triển nhanh chóng so với năm ngoái, khiến giá nhà ở thành phố này cũng đang có xu hướng tăng, nhất là khu vực trung tâm thành phố gần Cherry Creek, một khu phố có giá niêm yết trung bình hơn $1 triệu. Giá bán bình quân trong các khu phố phía tây và phía đông của trung tâm thành phố Denver thấp hơn, với những ngôi nhà ở Edgewater và Aurora bán với giá thấp hơn $ 50.000 - $ 60,000. Giá nhà trung bình ở Denver là $314,000.

San Jose, thế giới Việt

San Josevà toàn bộ khu vực Vịnh Bắc California từ lâu đã là một trong những thị trường bất động sản đắt giá hàng đầu trên toàn quốc.



Có nhiều lý do khiến mọi người muốn sống trong một khu vực, khi cộng đồng ấy cùng hợp tác với nhau để tạo ra một nơi phát triển mạnh. Theo khảo sát của USNWR, dù chi phí sinh hoạt cao, nhưng San Jose lại là một nơi hấp dẫn nhất để sống.





San José, California



San Jose là thành phố lớn đứng thứ ba của tiểu bang California, và thứ 10 của Hoa Kỳ, là thủ phủ của quận Santa Clara. Thành phố San Jose nằm cách San Francisco 50 dặm về phía nam và cách thành phố Los Angeles 390 dặm về phía Bắc. Trong nhiều năm liền San Jose được mệnh danh là thành phố lớn an toàn nhất Hoa Kỳ.



San Jose nằm trong trung tâm Thung Lũng Silicon nên được đặt nickname là Thủ Đô Thung Lũng Silicon. San Jose khá nổi tiếng về kỹ thuật, công nghệ cao, trong đó thung lũng Silion là nơi tập trung nhiều công ty nổi tiếng về công nghệ điện tử nhất, thành phố này đem lại sự nổi tiếng cho California nói riêng và cho cả toàn nước Mỹ nói chung.



Mặc dù vậy, thành phố San Jose vẫn không bị ngành công nghệ điện tử che khuất đi những viện bảo tàng, trường học danh tiếng Stanford, những buổi hòa nhạc tại nhà hát California (California Theatre), có riêng một sân bay quốc tế và dân số lớn hơn thành phố San Francisco.





Vườn Hồng ở San José, Calofornia



San Jose là thành phố quan trọng nhất của cộng đồng người Việt ở Mỹ, theo thống kê có khoảng 125,000 người Việt đang sinh sống tại đây. Đối với cộng đồng người Việt, San Jose còn mệnh danh là Thung Lũng Hoa Vàng với khu thương mại chính thức do thành phố ấn định là Little Saigon. Việc thành lập nên được Little Saigon cũng phải trải qua một thời gian dài đối với cộng đồng Việt tại đây, Little Saigon được ấn định cho khu kinh doanh người Việt lớn nhất tại thành phố San Jose này. Một Thế giới Việt được hình thành tại đây, với cách sinh hoạt văn hóa, ẩm thực, mọi thứ đều mang sắc thái Việt, tâm hồn Việt. Đi trong khu Little Saigon, người ta luôn cảm giác rằng mình đang đứng tại Việt Nam, đang đi lại những khu chợ nổi tiếng như chợ Bến Thành, chợ An Đông.



Giá nhà ở San Jose từ $500,000 đến $800,000 cho nhà ba phòng ngủ có khuôn viên đất.







Larimer Square, Denver, Colorado.

7 thành phố đáng sống được xếp hạng kế tiếp

- Washington DC (Hoa Thịnh Đốn), hay còn gọi là Đặc Khu Columbia, nằm bên bờ bắc sông Potomac và có ranh giới với tiểu bang Virginia ở phía tây nam và tiểu bang Maryland ở các phía còn lại. Washington DC là nơi “đóng đô” của các tổng hành dinh. Cư dân ở đây đa số là người Mỹ gốc Phi, và là nơi có đa số dân thiểu số nhất. US News đánh giá 7.3/10.



- Fayetteville, thành phố của quận Washington, Arkansas, được đánh giá là một trong những thành phố tốt nhất cho các doanh nghiệp và người tìm việc (xét về chi phí kinh doanh, chi phí sinh hoạt, trình độ học vấn, và tỷ lệ tội phạm). US News đánh giá 7.3/10.



- Seattle, thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương thuộc tiểu bang Washington, là trung tâm công nghệ thông tin, hàng không, kiến trúc và các ngành công nghiệp giải trí hàng đầu nước Mỹ. US News đánh giá 7.2/10.



- Raleigh, thủ phủ của tiểu bang North Carolina. Raleigh nổi tiếng với biệt danh thành phố của những cây sồi. Nó cũng nằm trong top những thành phố phát triển nhanh nhất Mỹ. US News đánh giá 7.2/10.



- Boston, thủ phủ và là thành phố lớn nhất bang Massachusetts, cũng là một trong những thành phố cổ nhất của Hoa Kỳ. Boston nổi tiếng với các dịa danh du lịch như bảo tàng mỹ thuật Boston, bảo tàng Museum of Science, cảng Boston Harbor… US News đánh giá 7.1/10.



- Des Moines, thủ phủ của tiểu bang Iowa được xem là trung tâm vận tải, chế tạo, thương mại của tiểu bang. US News đánh giá 7.1/10.



- Salt Lake, thành phố lớn nhất tiểu bang Utah, phát triển mạnh với ngành công nghiệp du lịch và giải trí. Salt Lake nổi tiếng nhất là trượt tuyết. US News đánh giá 7.1/10.

(Theo US News, Business Intelligence và nhiều nguồn khác)