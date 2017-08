Ba công nhân rơi từ tầng 7, thiệt mạng

HẠ LONG - Một tai nạn nghề nghiệp kinh hoàng lại xảy ra trong ngành xây cất tại Việt Nam. Tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ba công nhân đã rời từ tầng thứ bảy của một tòa nhà đang được xây.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ trưa thứ Ba, tại hố thang máy phụ, thuộc tòa nhà số 3 chung cư Newlife Tower, do công ty xuất nhập khẩu Hà Nội làm chủ đầu tư. Ba công nhân đang lắp đường ray cho thang máy phụ khu vực tầng 7 thì bất ngờ bị rơi xuống hố thang máy tầng 1. Khi các công nhân khác chạy tới thì thấy ba công nhân trên đã tử thương.

Ba nạn nhân gồm Huỳnh Giáng Nguyên, 28 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Nguyễn Hoài Phong, 18 tuổi 1999, và Trần Hiếu Nam, 22 tuổi, cùng quê ở Sài Gòn. Nguyên nhân gây tai nạn nạn đang được điều tra. Không ai biết công ty sẽ bồi thường cho gia đình bao nhiêu tiền cho tính mạng của mỗi công nhân.





Xe máy đâm đầu xe chở cát, 2 thanh niên thiệt mạng

LẠNG SƠN - Giữa trưa, hai thanh niên phóng xe gắn máy với tốc độ quá nhanh, đâm thẳng vào một xe tải chở cát chạy ngược chiều. Tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng thứ Ba, tại đường liên xã thuộc khu chợ Bãi, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan.

Cú đối đầu quá mạnh, khiến hai thanh niên văng xuống đường, nằm bất động và tắt thở tại chỗ. Chiếc xe máy bị gãy đôi, văng bánh ra đường; còn chiếc xe tải bẹp rúm phần đầu.

Hai nạn nhân là Lăng Văn Dũng, 37 tuổi, và Hoàng Văn Ngụy, gần 30 tuổi, đều trú tại thôn Bắc, xã Yên Phúc.





Nam sinh bị xe cán dập nát đôi chân, gào khóc giữa đường

BIÊN HÒA - Chiều thứ Ba, một xe ben chạy trên quốc lộ 51, hướng từ Vũng Tàu về Biên Hòa, khi đến ngã 3 dốc 47, xã Tam Phước thì va chạm với xe máy do một nam sinh khoảng 17 tuổi lái chạy cùng chiều.

Sự va chạm khiến nam sinh ngã xuống đường và bị xe ben cán dập nát hai chân. Em đã khóc gào trong sự đau đớn trước khi bất tỉnh. Người dân chở em đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhiều người đã đau xót khi khi chứng kiến hình ảnh nam sinh khóc gào trong đau đớn mà họ không thể giúp làm gì hơn.

Trong khi đó tại Bình Dương, một nữ sinh cũng 17 tuổi bị xe cán chết. Em Nguyễn Thị T., 17 tuổi, chạy xe đạp điện trên đường Bùi Thị Xuân, khi đến đoạn thuộc khu phố 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, thì sụp ổ gà khiến em loạng choạng tay lái ngã ra đường và bị cán bởi xe vận tải chạy hướng ngược lại.

Người địa phương đã bực bội từ lâu vì đoạn đường này quá xấu, xuất hiện nhiều ổ gà mà không thấy “cơ quan chức năng” lo giải quyết.





Lắp bảng quảng cáo, ba thanh niên bị điện giật phỏng nặng

ĐÀ NẴNG - Khoảng 10 giờ sáng thứ Ba, trong lúc đang lắp bảng quảng cáo trên tầng bốn của ngôi nhà nằm tại số 242 đường Ngũ Hành Sơn, ba công nhân đã bất cẩn để giàn giáo chạm vào đường dây điện cao thế phía trước, đưa đến sự sự việc bị truyền điện vào người.

Tai nạn khiến cho Võ Tấn Vương, 22 tuổi, quê huyện Tiên Phước, Quảng Nam, bị phỏng nặng từ đầu tới chân. Hai nạn nhân khác là Huy, 27 tuổi, bị phỏng ở tay; Hoàng, 26 tuổi, bị thương ở chân. Không rõ quê quán của Hoàng và Huy.

Người dân địa phương từng thấy một thanh niên kéo khung sắt lên tầng 3 ngôi nhà để lắp bảng. Một lúc sau, họ nghe có tiếng nổ lớn, liền chạy ra xem thì phát hiện một thanh sắt bị vướng vào dây điện và ba công nhân đang kêu cứu vì bị điện giật lưng tưng.





Nhật cung cấp thêm tàu tuần tra cho VN

HOA THỊNH ĐỐN - Ngoại trưởng Nhật cho biết sẽ hỗ trợ $500 triệu Mỹ kim cho các nước khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nhằm nâng cao năng khả năng duy trì an ninh hàng hải.

Thông cáo được đưa ra tại buổi họp báo chung, sau cuộc họp về an ninh giữa Ngoại Trưởng Nhật và Bộ Trưởng Quốc Phòng của cả hai nước Nhật và Mỹ tại Hoa Thịnh Đốn trong tuần qua.

Ngoại Trưởng Taro Kono cho biết Nhật sẽ cung cấp tổng cộng 16 tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Phi Luật Tân.

Kế hoạch hỗ trợ được bắt đầu từ năm nay cho tới hết năm 2019, nhằm mục đích giúp các quốc gia nằm ở ven biển khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường khả năng an ninh trên biển.





Y sĩ không bằng cấp nhưng quảng cáo chữa 'bách bệnh'

THANH HÓA - Tuy không được phép nhưng một ông y sĩ ở Thanh Hóa vẫn tự ý khám bệnh, điều trị và mua thuốc để bán cho hàng trăm bệnh nhân. Ông này còn quảng cáo có thể chữa "bách bệnh."

Vào ngày thứ Ba, Sở Y Tế tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phạt ông Lê Đình Mùi, 62 tuổi, ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa tội vi phạm hành chính trong lãnh vực y tế. Tiền phạt là 60 triệu đồng VN, tức là hơn $2,600 Mỹ kim. Ông Mùi còn bị tước chứng chỉ hành nghề 6 tháng.

Trước đó, một số người cho biết ông Mùi tự khám chữa bệnh tại nhà dù chỉ được cấp giấy phép để tiêm thuốc, thay băng, đếm mạch, đo huyết áp.

Cuộc kiểm tra cho thấy ông y tá này đã tự ý khám bệnh, điều trị và mua thuốc để bán cho một số bệnh nhân tại cơ sở hành nghề, và điều đó vượt quá phạm vi cho phép.