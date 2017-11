Ba đấu thủ bóng rổ UCLA có thể đã ăn cắp từ nhiều cửa hàng tại Trung Quốc

Các đấu thủ bóng rổ UCLA bị truy tố tội ăn cắp.



THƯỢNG HẢI - Ba đấu thủ bóng rổ UCLA, bao gồm cả LiAngelo Ball - em trai của ngôi sao của đội Lakers Lonzo Ball - đang bị điều tra vì lấy trộm hàng hóa từ nhiều cửa hàng cao cấp ở Trung Quốc. Các đấu thủ Ball, Cody Riley, và Jalen Hill, bị bắt hôm thứ Ba vì lấy trộm hàng hóa của một cửa hàng gần khách sạn của họ tại Hàng Châu. Những người này được cho đóng tiền tại ngoại vào thứ Tư, nhưng phải chịu lệnh quản thúc và không được phép rời phòng khách sạn.



Vào tối thứ Sáu, ba đấu thủ này đã vắng mặt trong trận đấu giữa UCLA và Georgia Tech tại Thượng Hải, trong đó, UCLA đã thắng với tỷ số 63-60. Ba nghi can này sẽ phải ở lại Trung Quốc và không bay về Hoa Kỳ cùng với đội. Trước đó, các đấu thủ này bị nghi đánh cắp nhiều kính mát tại một cửa hàng Louis Vuitton. Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, camera giám sát cho thấy, các nghi can có thể đã lấy cắp hàng hóa của 2 cửa hàng khác, tại cùng một trung tâm mua sắm với tiệm Louis Vuitton.



Giới truyền thông cho hay, nhiều khả năng 3 đấu thủ này sẽ bị kết án 20 ngày quản thúc, và sau đó sẽ bị cấm quay lại Trung Quốc vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông William Nee, một chuyên gia về luật pháp Trung Quốc, lại cho rằng các đấu thủ có thể bị kẹt lại Trung Quốc trong một thời gian dài. "Theo luật Trung Quốc, một vụ án phải giải quyết xong hoàn toàn, trước khi nghi can được phép quay về quê nhà," ông Nee nói. Do đó, ông Nee cho rằng sự việc có thể kéo dài vài tuần, hoặc có thể vài năm. Tại Trung Quốc, tội ăn cắp ở cửa hàng có hình phạt tối đa là 10 năm tù.



Sự việc bắt đầu khi cảnh sát được gọi tới khách sạn nơi 2 đội bóng rổ Hoa Kỳ cư trú, và kiểm tra xe bus của đội UCLA, khi các đấu thủ đang chuẩn bị đi tập luyện. Cảnh sát sau đó thẩm vấn cả 2 đội, và xác định đội Georgia Tech không liên quan. Các nghi can Ball, Riley, Hill, bị đưa tới Sở cảnh sát Hàng Châu và bị giữ tại đây trong vài giờ, sau đó bị truy tố.



Trong khi đó, vào thứ Sáu, trong lúc con trai vẫn đang bị giam, cha của nghi can LiAngelo Ball, ông LaVar Ball, đã tổ chức một sự kiện quảng cáo tại Thượng Hải cho nhãn hiệu Big Baller Brand của ông ta, và tỉnh bơ ký tên và chụp ảnh cùng người mua hàng. Ông LaVar nói: "Con trai tôi sẽ không sao đâu. Mọi người cứ làm lớn chuyện. Việc này chẳng có gì to tát cả."



Ngược lại, trong trận đấu với Georgia Tech vào tối thứ Sáu, phát thanh viên và cũng là huyền thoại của UCLA, ông Bill Walton, đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: "Tôi rất buồn, thất vọng, và xấu hổ. Một số thành viên của đại gia đình chúng tôi đã có hành động mất danh dự, thiếu tôn trọng, và mất phẩm giá. Tôi muốn xin lỗi ngay tại đây, đại diện cho những người liên quan đến sự việc này."