Bà gốc Việt thoát chết trong một vụ đốt nhà ở Úc

Bà Vanessa Trần, con cụ Trần Tố Thức. (7 News)SYDNEY - Một vụ đốt nhà có thể có liên quan đến một án mạng mà cảnh sát chưa tìm ra thủ phạm.Vào sáng sớm thứ Bảy vừa qua, 25 tháng 11, 2017, một bà lão 70 tuổi đã thức giấc và thấy lửa đang cháy trong nhà. Theo tin của nhật báo Úc, tờ Daily Mail Australia, có người đã ném chai bom xăng vào nhà của nạn nhân. Xăng bùng cháy nhưng may mắn bà cụ chạy thoát ra ngoài kịp thời.Bên ngoài nhà họ Trần bị ném chai xăng và có chữ viết màu đỏ trên tường. (7 News)Bên ngoài nhà đã có những dòng chữ viết bậy bằng mấy câu tiếng Anh, trong đó có hai câu “U R killer” và “UR murderder,” cả hai đều có nghĩa “Mày là kẻ sát nhân.”Nhà nằm trong khu gia cư Greenacre, thuộc thành phố Sydney. Những chữ viết bậy đầy hung dữ đã bị vẽ lên tường nhà và của sổ.Các nhân viên cứu hỏa đã cứu bà Trần Tố Thức vào khoảng 3 giờ sáng thứ Bảy. Họ nói rằng bà chỉ bị xây xát và phỏng nhẹ, sau khi có nguy cơ bị chết cháy trong nhà.Con gái cả của bà Thức là bà Vanessa Trần. Bà Vanessa Trần nói rằng gia đình bà làm ăn lương thiện, có mấy cơ sở thương mại, chưa hề làm điều gì hại ai.Bà Vanessa Trần nói với đài Seven News, “Chúng tôi chỉ lo làm ăn, năm nay chúng tôi gặp khó khăn.”Bà cho biết thêm rằng đây là lần thứ nhì nhà bị ném bom xăng và lần thứ tư bị vẽ chữ bậy trên tường. “Sự phá hoại đã xảy ra trong khoảng 20 tháng qua. Đây là lần thứ tư, và mỗi lần thì kẻ phá hoại càng liều lĩnh hơn một chút.”Hùng Robert TrầnBà nói rằng có người đã bỏ dầu lửa vào một chai thủy tinh và ném vào trong nhà.Gia định họ Trần nói rằng họ có thể biết thủ phạm là ai. Họ hy vọng máy thâu hình an ninh có thể bắt được hình ảnh của kẻ bất lương.Kẻ phá hoại cũng xịt sơn chữ nói xấu nhà họ Trần trên những bức tường khác trong khu gia cư, chẳng hạn như câu “Tran 72 is merder (sic).” Trong câu này thì chữ “merder” đánh vần sai, và nguyên câu có nghĩa là “Nhà Trần ở số 72 là kẻ sát nhân.”Bà Vanessa Trần cho biết trong lần tấn công thứ ba, kẻ bất lương cũng đã viết chữ tương tự và đánh vần sai.Tường nhà trong xóm bị viết chữ liên quan đến nhà họ Trần. (7 News)Bà tin rằng bốn vụ phá hoại nhà của bà có thể có liên quan đến Hùng Robert Trần, 24 tuổi, một tay buôn ma túy bị thanh toán vào ngày 2 tháng Bảy, 2016. Chưa rõ hai bên cùng họ Trần này có liên hệ máu mủ gì với nhau hay không.Trong tuần qua, cảnh sát đã rao lại tin về cái chết của Hùng Robert Trần, với hy vọng có người biết thông tin và giúp tìm ra thủ phạm trong án mạng xảy ra hơn một năm trước. Hùng bị bắn chết trong một ngõ cụt trong vùng ngoại ô ở tây nam Sydney.Các cư dân ở đường Jasmine Crescent thuộc Cabramatta đã nghe ba tiếng súng, trước khi một chiếc xe chạy nhanh trước 11 giờ khuya.Sau một năm từ ngày đó, cảnh sát tin rằng một người ẩn danh trong cộng đồng có thể nắm giữ thông tin quan trọng “giúp giải quyết vụ án.”Vào ngày thứ Tư, 22 tháng 11, 2017 các viên chức điều tra về cái chết của Hùng Robert Trần đã kêu gọi người ẩn danh đó, người đầu tiên từng liên lạc với nhà chức trách trước đó trong năm nay, và một lần nữa trong tuần này, với thông tin đáng tin cậy về vụ giết người năm 2016.Trong đêm Hùng Robert Trần bị sát hại, cảnh sát tin rằng kẻ giết anh đã đánh cắp chiếc xe Volkswagen Golf GTI màu trắng của anh, trước khi châm lửa đốt xe trên đường Merrylands Road ở Greystanes, nơi xác chiếc xe bị thiêu rụi đã được tìm thấy năm ngày sau đó.Một chiếc can nhựa màu đỏ 20 lít, mang nhãn hiệu Scepter, đã được cảnh sát thu hồi được xác xe.Vào năm ngoái, các thám tử thuộc Đội Điều Tra Sát Nhân của Bộ Chỉ Huy Tội Phạm Tiểu Bang, và Bộ Chỉ Huy Khu Vực Địa phương Cabramatta, đã thành lập nhóm Strike Force Mackey để điều tra về những tình huống xung quanh vụ giết chết Hùng Robert Trần.Từ đó nhóm này xác định rằng Hùng đã gặp ít nhất ba người trên con đường nơi anh chết, tất cả đều là những người mà anh quen biết. Chánh thanh tra Laidlaw nói, “Chúng tôi biết có nhiều người ở đó biết nhiều hơn so với những điều họ nói với chúng tôi. Đây là lúc họ nên lên tiếng.