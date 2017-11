Bà gốc Việt trúng lô độc đắc $64 triệu

GARDEN GROVE - Cuối cùng thì một phụ nữ đã đến Cơ Quan Xổ Số California để nhận $64 triệu Mỹ kim - giải độc đắc Supper Lotto Plus - với tấm vé số mua từ một trạm xăng ở thành phố Garden Grove. Bà Lisa Hoàng đã mua hai vé số theo kiểu chọn nhanh Quick Pick, tại trạm xăng 76 ở số 13960 đường Harbor, và một trong hai vé số này đã trúng độc đắc vào ngày 16 tháng 8.

Cơ quan xổ số không cho biết tại sao bà Lisa Hoàng đã đợi hơn hai tháng mới xuất hiện để nhận trúng số. Cơ quan chỉ cho biết là mới đây bà đã đến Cơ Quan Xổ Số ở Santa Ana để nhận giải. Sau khi trừ thuế, bà Lisa Hoàng sẽ nhận trong một lần khoảng $31 triệu Mỹ kim, theo cơ quan cho biết hôm thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Bà Lísa Hoàng cho biết, bà dự định sẽ dùng tiền trúng số để trả hết nợ (chắc không là bao nhiêu), và gởi hết số còn lại (chắc là khá lớn) vào ngân hàng. Trạm xăng 76 Garden Grove sẽ được thưởng $320,000 Mỹ kim vì đã bán ra tấm vé trúng thưởng.



Thủy thủ bị thương vì chiến đấu cơ trên mẫu hạm

Một quân nhân Hải quân đã bị thương nặng, sau khi bị quẹt trúng bởi một chiến đấu cơ đang được kéo trên boong hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson. Phát ngôn viên Hải quân Steve Fiebing hôm thứ Hai cho biết, một thủy thủ trên tàu USS Carl Vinson đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng, do va chạm với phi cơ trên boong tàu hồi cuối tuần trước. Trực thăng đã đưa người này tới bệnh viện Scripps Memorial, San Diego, vết thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa tới tính mạng.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, tàu USS Carl Vinson đang tham gia huấn luyện duy trì khả năng chiến đấu (SUSTEX) ngoài khơi bờ biển California. Chương trình huấn luyện này cho phép đội hàng không mẫu hạm đánh giá mức độ sẵn sàng tham chiến của mình. Mọi hoạt động bay trên tàu USS Carl Vinson đã bị đình chỉ trong 2 ngày. Hải quân đang mở cuộc điều tra nguyên nhân sự việc. Boong tàu của hàng không mẫu hạm được coi là một trong những môi trường làm việc nguy hiểm nhất thế giới, với hàng loạt máy bay hoạt động liên tục ở khoảng cách rất gần các thủy thủ. Điều này buộc thủy thủ đoàn và lực lượng kỹ thuật hàng không phải luôn luôn tập trung, chỉ một phút lơ là đều có thể gây ra tai nạn.







Mật vụ bắt kẻ dọa giết 'mọi cảnh sát da trắng'

Nhân viên Mật Vụ vừa bắt một nghi can đã "dọa giết cảnh sát" gần Tòa Bạch Ốc, sau khi nhận được thông báo của nhà chức trách tiểu bang Maryland. Các nhân viên Mật Vụ bắt giữ nghi can Michael Arega đến từ thành phố Dallas, Texas, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, vào chiều thứ Hai, sau khi được Sở Cảnh Sát Montgomery County, Maryland, thông báo về khả năng người này đến Washington D.C. để thực hiện lời đe dọa sát hại "mọi cảnh sát da trắng."

Sau khi nhận tin, Sở Mật Vụ đã thông báo cho các nhân viên, và bắt đầu tìm kiếm người đàn ông. Hơn một giờ sau, Arega bị phát hiện và bắt giữ ở phía bắc Đại lộ Pennsylvania gần Công viên Lafayette. Arega bị bắt khi không mang theo vũ khí, với cáo buộc đưa ra các đe dọa nghiêm trọng. Sở Mật Vụ đã giao Arega cho Sở Cảnh Sát Washington, và cuộc điều tra về sự việc đang được thực hiện.

Theo phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Montgomery County, vợ cũ của Arega phát hiện những tin nhắn đáng ngại của anh ta trên Facebook và đã báo cảnh sát. Bà lo ngại về tình trạng tâm thần và tinh thần của Arega, cho biết người này đã ngừng uống thuốc theo toa của bác sĩ. Sở Cảnh Sát Montgomery điều nhân viên đến khách sạn ở Silver Spring, nơi nghi can thông báo địa điểm cư trú trên Facebook trước đó. Tuy nhiên, Arega đã rời đi. Khi sự việc xảy ra, Tổng Thống Trump và phu nhân Melania không có mặt ở Tòa Bạch Ốc, do đang trong chuyến công du 5 nước châu Á.

Ba cầu thủ bóng rổ UCLA bị bắt vì tội ăn cắp

LOS ANGELES - Ba sinh viên năm nhất, thuộc đội bóng rổ của trường UCL, đã bị bắt tại Trung Quốc vì tội ăn cắp trong cửa hàng. Trong số những người bị bắt có LiAngelo Ball, em trai của cầu thủ Lonzo Ball của đội Los Angeles Lakers. Hai người còn lại được xác định là Cody Riley và Jalen Hill. Đội bóng rổ UCLA hiện đang có mặt tại Trung Quốc, để chơi trận khai mạc mùa giải với đội Georgia Tech ở Thượng Hải.

Khoảng 8 giờ sáng thứ Ba, khoảng 20 cảnh sát đã đến khu khách sạn Hyatt tại Hàng Châu để hỏi chuyện một số cầu thủ của cả hai đội. Các cầu thủ không được phép nói chuyện với bất cứ huấn luyện viên nào, và họ bị giữ trong một căn phòng suốt nhiều giờ. Đội Georgia Tech sau đó được cho rời khỏi phòng và được xác nhận không liên quan đến cuộc điều tra. Tuy nhiên, các cầu thủ đội UCLA được nhìn thấy đã phải lên xe cảnh sát vào lúc 1 giờ trưa. Trong thông cáo báo chí, trường UCLA nói trường này đã biết về sự việc và hiện đang hợp tác với nhà chức trách địa phương.