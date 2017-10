Bà Helen Huỳnh đã được ghép tế bào gốc, có nhiều hy vọng sống

Bà Helen Huỳnh cùng chồng và cháu ngoại trước khi bị bệnh. (Hình đài KPCC)



DUARTE, Nam California - Bà Helen Huỳnh, 61 tuổi, cư dân Garden Grove, đã được cấy ghép tế bào gốc tại bệnh viện City of Hope ở thành phố Duarte, sau nhiều trở ngại về thủ tục di trú đối với em gái của bà, cũng là người hiến tặng.



"Tôi rất mừng. Tôi không thể tin nổi là điều này đã xảy ra," cô Yvonne Ái Vân Murray, con gái bà Helen, nói với đài ABC7 chiều thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017.



Trong nhiều tháng qua, cô Yvonne đã nhìn mẹ cô chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư máu. Gia đình của bà Helen Huỳnh biết bà cần được ghép tế bào gốc, và họ thậm chí đã tìm được người hiến tặng thích hợp, đó là bà Thủy, em ruột của bà Helen, đang sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ đã không chịu cấp visa cho bà Thủy, vì họ không tin rằng bà Thủy "sẽ rời Hoa Kỳ sau khi thời gian cư trú tạm thời của bà hết hạn."





Các thân nhân đang chúc mừng bà Helen Huỳnh tại giường bệnh ở bệnh viện City of Hope. (Hình đài ABC 7)



Bệnh viện City of Hope và bệnh viện UCI thậm chí đã viết thư đại diện cho gia đình bà Helen Huỳnh, để xin chính phủ cấp visa khẩn cấp cho bà Thủy. Tuy nhiên, bà đã bị từ chối visa ba lần. Sau khi câu chuyện về bà Huỳnh được truyền thông đăng tải rầm rộ trong tháng qua và gây được chú ý toàn quốc, một số nhà lập pháp đã quyết định hỗ trợ, trong đó có cả nữ Nghị Sĩ Liên Bang Kamala Harris và Dân Biển Liên Bang Alan Lowenthal.



Hai tuần sau khi câu chuyện được đưa tin lần đầu tiên trên truyền thông, bà Thủy đã được cấp visa. Sau cùng, sau nhiều làm các thủ tục xét nghiệm và chuẩn bị, quá trình cấy ghép tế bào gốc từ bà Thủy sang bà Helen đã được thực hiện trong tuần này.



Tiến Sĩ Stephen Forman nói, "Phương pháp cấy ghép trông chỉ giống như đặt một túi máu bên giường để truyền máu cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là một giai đoạn quan trọng. Các tế bào gốc sẽ tự tìm đường đến tủy xương, và tái lập quá trình sản sinh thông thường của hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, và cả một hệ miễn nhiễm mới."



Sự việc được xem là cơ hội sống thứ hai cho bà Helen. Cuộc chiến giữa gia đình bà Helen Huỳnh và chính phủ Hoa Kỳ có lẽ đã kết thúc, nhưng cuộc chiến giành giật cuộc sống của bà vẫn đang tiếp diễn. Đối với bệnh ung thư, không điều gì có thể dự đoán trước.



Em gái bà Helen, bà Thủy, sẽ về lại Việt Nam vào cuối tuần này. Các bác sĩ sẽ mất vài tuần để xác định xem, liệu các tế bào gốc mới có hoạt động tốt và khôi phục sức khỏe cho bà Helen hay không.