Bà lão cứu thanh niên bị ép mua gói tăm giá cắt cổ

Bà Nậm đã nhiều lần cứu các du khách bị "chém" mua tăm ở hồ Gươm. (VnExpress)



HÀ NỘI – Về Việt Nam mà sơ ý khi hỏi giá hàng mà không mua thì có thể bị chửi là nhẹ nhất, còn không thì bị đánh hoặc bị ép mua với giá mắc như trong một trường hợp mới xảy ra ở hồ Gươm, nơi có nhiều du khách lai vãng và dễ bị dụ mua hàng. Trong trường hợp này thì nạn nhân được cứu bởi một bà lão thấy cảnh bất lương nên “ra tay nghĩa hiệp” cứu chàng trai.



Bà lão 67 tuổi này đã thấy một nam sinh bị một nhóm người trẻ bao vây, ép buộc phải trả 500,000 đồng VN (gần $22 Mỹ kim) cho một gói tăm bán cho mục đích từ thiện.



Theo tin của VnExpress ngày thứ Ba, bà Nguyễn Thị Nậm kể rằng vào trưa thứ Bảy 18/2 vừa qua, bà đang nhặt ve chai quanh hồ Gươm thì bỗng thấy nhóm các cô gái bán tăm đang xúm lại đòi một thanh niên phải thanh toán 500,000 đồng cho gói tăm nhỏ đã anh ta đã trót cầm xem rồi trả lại. Quá bực bội trước cảnh này, bà Nậm bèn quát lớn, chạy tới la mắng một hồi thì nhóm thiếu nữ mới buông tha nạn nhân. Không chỉ la lớn, trợn mắt, bà lão còn dùng một chiêu võ mà phụ nữ thường dùng để hạ nhau.



Bà Nậm cho biết, “Lúc ấy không để cho họ bỏ đi dễ dàng, tôi lao chặn đường, túm tóc giữ lại một cô gái, đưa đến công an phường.” Ghê quá!



Công an phường Tràng Tiền xác nhận cô gái quê ở ngoại thành Hà Nội, mới 21 tuổi. Cô này không có giấy tờ của tổ chức từ thiện và đã xử phạt $8.65 về tội gây rối trật tự công cộng.



Theo bà Nậm, nhóm thanh niên trên chừng 10 người (6 nữ, 4 nam), khoảng 20-25 tuổi, thường hoạt động mạnh từ thứ Tư đến Chủ Nhật. Các cô gái cầm sổ, đeo túi, mập mờ giới thiệu là người của tổ chức từ thiện để mời chào du khách mua tăm ủng hộ. Khi khách đồng ý, họ bảo ký tên vào sổ rồi yêu cầu trả tiền với giá "cắt cổ" từ $8 đến $22 một gói tăm.



Nếu ai phản đối, các cô gái sẽ hô hào đồng bọn nam giới giở thói côn đồ, đe dọa. Nhiều người đã đành rút tiền đưa để được yên chuyện,. Nhiều lần bà nóng mặt vì chúng bắt nạt quá đáng nạn nhân nên can thiệp "giải vây," từng giao công an xử 6 người.



Sau sự việc hôm thứ Bảy, bà Nậm bị nhóm này dọa "sẽ lừa cho nhặt ve chai ở khu vực đài phun nước rồi đánh, quẳng xuống hồ” cho chết luôn vì tội chặn miếng ăn của nhóm thanh niên.



Một thợ chụp ảnh tại hồ Gươm cho biết, nhóm côn đồ đội lốt từ thiện này đã hoạt động chừng ba năm ở khu vực này, ngày càng đông, thái độ táo bạo hơn trước. Chúng thường tập trung thành từng tốp ở quanh khu vực đài phun nước, tháp Hòa Phong hay trước bưu điện thành phố.