Bà Minh Hằng được ra tù

Bà Bùi Thị Minh Hằng (giữa) với vợ chồng Nguyễn Bắc Truyển và Bùi Thị Kim Phượng. (Tan Nguyen Duy /Facebook)



PLEIKU - Vào lúc sáng thứ Bảy, 11 tháng 2, bà Bùi Thị Minh Hằng đã ra khỏi trại giam sau khi chấm dứt bản án ba năm tù vì những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo và đòi hỏi quyền lợi cho dân oan.



Hơn 20 người ủng hộ đã từ Sài Gòn, khởi hành trên hai xe để đến trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công An ở Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai để đón và bày tỏ sự ủng hộ dành cho bà Hằng. Bà được thả lúc 8 giờ sáng.

Trước những người đến trại đón mình, bà đã nói lời cảm ơn, đồng thời, chuyển lời cảm ơn đến tất cả tổ chức, cá nhân ở trong nước và quốc tế đã luôn lên tiếng cho bà trong mấy năm qua.



Có vài chục nhân viên mang sắc phục và thường phục của ngành công an đã giám sát những người đến trại giam đón Bùi Hằng. Tuy nhiên, theo blogger Dương Lâm của Mạng Lưới Blogger Việt Nam cho biết thì đã không có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.





Bà Minh Hằng (giữa) được nhiều người tiếp đón ngày bên ngoài cổng trại tù Gia Trung vào sáng thứ Bảy. (Tan Nguyen Duy /Facebook)



Bà Minh Hằng từng bị CSVN cáo buộc tội “gây rối trật tự công cộng” và kết án theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, và đã về đến Sài Gòn chiều thứ Bảy.



Trong một video được những nhà hoạt động từ Sài Gòn chia sẻ và truyền trực tuyến trên mạng xã hội Facebook tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Kỳ Đồng, Quận 3, chiều tối thứ Bảy, nữ tù nhân chính trị nói với những người tới đón bà ở Sài Gòn, “Tôi phải cảm ơn nhà cầm quyền cộng sản. Chính họ tạo dũng khí cho tôi, hân hạnh là họ đào tạo cho tôi.”



Bà về tới nhà thờ khoảng 8 giờ tối cùng ngày.

Bà Bùi Hằng nói thêm với một trong những người tới đón bà ở Sài Gòn, nhà hoạt động công đoàn độc lập và cựu tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, “Động lực đấu tranh của chị có được là nhờ những người đi trước... như em. Chính họ (nhà cầm quyền) đã tạo dũng khí cho chúng ta tranh đấu và giúp cho chúng ta trưởng thành.”



Nói với hàng chục người vây quanh trong khuôn viên một căn phòng lớn ở nhà thờ, bà Bùi Hằng nói tiếp trong clip được phát Live trên Facebook, “Tôi đã trở về trong vòng tay yêu thương, trìu mến của mọi người. Ngày hôm nay, tôi đã từ chối trả lời phỏng vấn của mọi đài, báo trong và ngoài nước, vì tôi muốn xuất hiện trong một hình ảnh đỡ mệt mỏi hơn.



“Nhưng nhìn thấy mọi người, không kìm lòng được, thèm được nói, thèm được ôm. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã luôn luôn đồng hành.”



Video cho thấy có rất đông các nhà hoạt động nhân quyền đến Gia Lai để chào đón bà Hằng mãn hạn tù như vợ chồng ông Nguyễn Bắc Truyển, bà Dương Thị Tân, các đại diện các nhóm xã hội dân sự và một số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.



Đoạn video cho thấy khi đứng bên cạnh ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, hai người từng bị xét xử chung trong vụ án, bà Hằng nói rằng bà “đã tốt nghiệp” loại ưu “trường đào tạo dành cho những người đấu tranh.”



Trên đường về Sài Gòn, sau khi rời trại giam Gia Trung, bà đã ghé qua nhà của nhà giáo Đinh Đăng Định, một tù nhân chính trị và nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền đã qua đời không lâu sau khi ra tù, ở Dak Nông để thắp hương cho ông.



“Có hai xe 16 chỗ đi từ Sài Gòn ngày hôm trước để đón trực tiếp bà Hằng tại cổng trại giam Gia Trung. Về tới Kỳ Đồng thì có gần 100 người chờ đón,” một nhà hoạt động nói với đài BBC ngay từ nhà thờ Kỳ Đồng.



“Tinh thần bà Hằng rất tốt, mọi người đều rất vui và phía chính quyền cũng rất ôn hòa. Họ chỉ theo dõi mà không làm khó gì,” nhà hoạt động này cho BBC biết thêm.



Bà Minh Hằng là một blogger và nhà hoạt động, năm 2014 bà và một nhóm người gồm khoảng hai chục người và các nhà hoạt động vận động tự do tôn giáo thuộc Phật Giáo Hòa Hảo đã tới thăm một tù nhân chính trị.



Bà đã bị công an bắt cùng ít nhất hai người khác. Năm 2016, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, Samantha Power, đã vinh danh bà trong số hai mươi tù chính trị là phụ nữ trong phong trào kêu gọi trao trả tự do cho họ với tên gọi FreeThe20 Campaign.



Trong tuần, ông Nguyễn Bắc Truyển, một người tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Sài Gòn cho VOA biết bà Hằng dù được Bộ Công An khuyên nên đi Mỹ nhưng bà đã từ chối.



Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 26 tháng 8, 2014, tòa án tỉnh Đồng Tháp đã kết án bà Bùi Thị Minh Hằng như một bị cáo chính, với ba năm tù giam, ông Nguyễn Văn Minh, 2 năm 6 tháng tù giam, và bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 2 năm tù giam.



Bà Hằng bị bắt vào ngày 11 tháng 2, 2014 khi trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển và vợ là Bùi Thị Kim Phượng tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cùng đi với nhà hoạt động này còn có nhiều người khác, trong đó có bà Quỳnh, một nhà hoạt động trẻ và ông Minh, một tín đồ Phật Giáo Hòa hảo.



Con trai bà, anh Trần Bùi Trung, từng sang Mỹ vào tháng 8, 2014 để vận động căc viên chức Hoa Kỳ can thiệp với Cộng Sản Việt Nam trả tự do cho mẹ anh.