Trong khi đó bác sĩ giải phẫu Beatriz Berenguer nói, “Lần đầu tiên tôi được một đồng nghiệp người Mỹ liên lạc với tôi. Đó là một người bạn tốt, biết rằng tôi chuyên môn về các khối u mạch nhi khoa.



Bé Nguyệt đang lí lắc với mẹ sau khi được giải phẫu cắt bỏ khối u.

Một bé gái người Việt Nam từng chào đời với một khối u gây nguy hiểm chết người trên khuôn mặt, nay em có thể mỉm cười trở lại nhờ một bà người Mỹ sắp xếp cho bé được giải phẫu.



Theo tin của báo Daily Mail, bé Trần Nguyệt, 5 tuổi, sống ở Cam Ranh, đã sinh ra với một khối u mạch máu nhỏ, mọc lên che mất một nửa gương mặt, và cản trở tầm nhìn của em.





Bé Nguyệt chào đời với khu u nhỏ, nhưng chỉ vài tháng khối u che hết nửa mặt của bé.





Thậm chí khối u còn ngăn cản không cho tóc mọc ở phía bên trái của da đầu, cũng không cho một số chiếc răng mọc ra được.



Khi bà Patti Maxey từ Dadeville, tiểu bang Alabama, nhìn thấy một tấm ảnh của bé gái, bà cảm thấy bà phải giúp đỡ, và đã liên lạc với một bác sĩ giải phẫu. Bà đã được hai mẹ con bé Nguyệt xem như bà ngoại ruột.



Với sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện dành cho trẻ em, các chuyến bay đã được đặt vé cho bé Nguyệt và mẹ em là Lâm Thị, để bay đến thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.



Bé Nguyệt trong bộ áo công chúa Disney mà em rất thích. Bé Nguyệt trong bộ áo công chúa Disney mà em rất thích.





Ở đó, họ được cứu giúp bởi một nữ bác sĩ giải phẫu chỉnh hình hàng đầu. Bà đồng ý mổ cho bé Nguyệt miễn phí.



Và từ đó, em trải qua hai cuộc giải phẫu thuật, cải thiện được khá nhiều hình dạng bề ngoài và có một cuộc sống đáng lạc quan hơn.



Tuy đã được giải phẫu cắt bỏ khối u, bé gái đang còn mang một mảng sẹo khá rộng trên nửa mặt. Gia đình hy vọng mặt Nguyệt sẽ được chỉnh sửa bằng những cuộc giải phẫu khác trong tháng Tám, trước khi em bắt đầu đi học. Hiện thời họ đang quyên tiền cho bé Nguyệt qua mạng GoFundMe.



Bà Maxey từng làm tiếp viên hàng không và nay đã về hưu. Bà nói, “Trước đây tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì giống như thế này. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé này, tôi biết em ấy sẽ mất đi tầm nhìn, và thậm chí có thể chết. Tôi biết tôi phải làm một cái gì đó. Nếu không có giải phẫu chỉnh hình, em sẽ bị cách ly khỏi công chúng, và chịu đau khổ về cảm xúc cũng như thể lý. Em là cô bé can đảm nhất, và em muốn có dáng vẻ bình thường.”



Bé Nguyệt được sinh ra với một khối u mạch máu to bằng một trái dâu tây. Nhưng đến lúc bé được sáu tháng tuổi, khối u bao phủ tất cả bên trái của khuôn mặt.



Vì không có đủ khả năng tài chánh để trả tiền giải phẫu tại Việt Nam, sau khi thử sáu bác sĩ khác nhau, gia đình em đành bỏ cuộc và không còn hy vọng cứu được con.



Nhưng may sao ở một nơi xa xôi cách trở vạn dặm, bà Maxey, bà ngoại của ba đứa cháu, nhìn thấy bức ảnh của bé Nguyệt, lúc đó lên năm tuổi. Bà liền gọi điện thoại cho một người bạn làm việc trong ngành y tế.



Ông bạn giới thiệu bà với một tổ chức từ thiện, là Mending Kids International. Tổ chức này bao trả chi phí chuyến bay cho Nguyệt và mẹ em, để sang gặp vị bác sĩ giải phẫu hàng đầu là tiến sĩ Beatriz Berenguer tại Tây Ban Nha.



Bà Maxey nói, “Cô Lâm, mẹ của em, chưa bao giờ đi xa hoặc đi máy bay, và chưa bao giờ ngồi trong một chiếc xe taxi. Cô rất sợ đi máy bay, nên tôi nói với cô rằng tôi sẽ gặp cô ở đó. Tôi đã bay đến Tây Ban Nha một mình, và gặp cô ấy khi cô bước ra khỏi quan thuế. Cô không có hành lý. Chỉ cầm một cái hộp, và trên mặt trước viết tên tôi và câu xin vui lòng giúp đỡ.



Vì cả hai bên đều không thể nói ngôn ngữ của nhau, cuối cùng hai phụ nữ giao tiếp với nhau thông qua một ứng dụng iPad.



Bà Maxey nói thêm, “Khuôn mặt bé nhỏ của Nguyệt bị che phủ bởi các khối u. Bé không có tóc trên phía bên trái, có những khối u trên mũi và mắt, và khối u to bằng chiếc đĩa trên khuôn mặt. Lẽ ra chúng tôi ở đó 10 ngày, nhưng chúng tôi đã lưu lại gần sáu tuần.”



Sau đó bé gái được kê toa thuốc đủ dùng trong hai năm, để làm teo lại khối u mà bà Maxey thanh toán ca mổ bằng tiền túi.



Thậm chí bà còn bay một mình đến Việt Nam, để cung cấp cho gia đình số lượng thuốc dùng trong năm thứ hai, khi họ cạn hết thuốc.



Trong tháng 5 năm 2016, bé Nguyệt sẵn sàng để được giải phẫu Bà Maxey đầy lòng yêu thương đã quyên góp được $20,000, để trang trải chi phí các chuyến bay và chuyến du hành.



Cách sáu tuần sau đó, bé Nguyệt chịu một ca mổ thứ hai, để đưa những tấm mở rộng vào dưới da đầu của em, để giúp làm mọc da mới.



Bà Maxey giải thích, “Bác sĩ giải phẫu đã làm công việc này miễn phí và rất quảng đại. Thậm chí bà còn mời chúng tôi tới nhà bà ăn tối. Tất cả sự việc ấy là một kinh nghiệm tuyệt vời nhất trong đời tôi.

“Trước đây bé Nguyệt chỉ tóc mọc ở một bên, nhưng trong cuộc giải phẫu, họ có thể dời tóc của bé. Khi đi ra và soi gương, em lật ngược tóc, giống như một người mẫu vậy. Em rất hài lòng. Đây là một sự cải thiện rộng lớn, nhưng em bị rất nhiều vết sẹo, trông như thể em bị phỏng. Chúng tôi muốn hoàn tất việc loại bỏ các vết sẹo, và đặt một nếp mí mắt trên mắt em.”



Sau hai tháng cùng nhau ở Madrid, hai bà mẹ nhanh chóng trở thành bạn bè. Sau khi trở về quê hương, họ liên lạc FaceTime mỗi tuần một lần từ hai bên của quả địa cầu.



Bà Maxey cho biết, “Đây là một chuyện thương yêu thật sự. Nguyệt là bé gái gan lì nhất mà tôi từng thấy. Tôi không thấy em than phiền hay. Bây giờ chúng tôi dành rất nhiều thời giờ với nhau, và phát triển một mối quan hệ thực sự. Và cô Lâm mẹ của bé rất phấn khởi và vui mừng vì những gì chúng tôi đã làm. Lâm hỏi cô có thể gọi tôi là mẹ và Nguyệt gọi tôi là bà Mimi được không.”



“Tôi nhận được ba tấm ảnh, và ngay lập tức tôi cảm thấy tôi phải giúp đứa bé này. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thoải mái. Và tôi đã may mắn nhận được một nền giáo dục rất tốt trong ngành giải phẫu chỉnh hình cho trẻ em. Bây giờ tôi có cơ hội đền đáp bằng một điều gì đó, bằng cách giúp đỡ những đứa con đau khổ của những người kém may mắn.



“Đây là một kinh nghiệm rất đặc biệt với bé Nguyệt. Đây không chỉ là sự mãn nguyện về việc giải quyết được một thách đố cho cuộc giải phẫu rất phức tạp, mà còn là nhiều hơn thế nữa. Một bài học tuyệt vời về lòng dũng cảm và lòng quảng đại của bà Patty và cô Lâm, cho nhóm giải phẫu của tôi và gia đình tôi.

“Bé Nguyệt đã được mổ hai lần, và có một sự cải thiện rất lớn. Nhưng bé sẽ cần trải qua thêm mấy ca mổ nữa, để cải thiện những vết sẹo và mí mắt đã bị khối u phá hủy.”



Bà Maxey hiện thời đang quyên tiền để trả cho việc giải phẫu kế tiếp trong tháng Tám năm 2017.

Nếu muốn trợ giúp, quí vị có thể vào trang https://www.gofundme.com/uxhfxbvw. Trường hợp của bé Trần Nguyệt cần khoảng $50,000 Mỹ kim. Trong gần một năm qua, quỹ cứu trợ cho em chỉ mới nhận được hơn $10,000.