Ba người bị bắt vì ăn cắp thư, có một ông Việt

Từ bên trái là Kimi Matsuno, Nguyễn Văn Lom, và Jeanne Mendoza. (Ripon Police)



RIPON, California - Nhờ một cú điện thoại từ một tiện tạp hóa, cảnh sát Ripon đã phá vỡ một đường dây tình nghi lấy trộm bưu phẩm. Cú gọi này báo cho cảnh sát biết về một tấm ngân phiếu rất khả nghi do một khách hàng đưa ra. Cuộc điều tra đã dẫn đến sự việc khám phá 1,100 thư từ bị đánh cắp từ Manteca ở phía nam thành phố Stockton đến Elk Grove gần thủ phủ Sacramento.



Theo tin của nhật báo Manteca Bulletin, vào lúc 11 giờ 30 tối thứ Tư, 25 tháng 10, hai cảnh sát viên đã được phái đến tiệm Save Mart Market trong khu phố 1500 trên đường West Colony Road, để kiểm tra một tấm ngân phiếu bị nghi là giả mạo. Người báo tin đã có thể cung cấp chi tiết về ba nghi can và chiếc xe của họ, cũng như bảng số xe. Đó là một chiếc xe truck GMC U-Haul màu trắng đời 2017.



Các cảnh sát viên xác định vị trí chiếc xe trong bãi đậu xe Love's Truck Stop, ở bên kia đường đối diện với tiệm Save Mart, ngay phía đông của xa lộ Highway 99 và đường Jack Tone Road.



Trên xe có ba người gồm hai nữ và một nam. Một người đang được tạm tha có điều kiện, và một người đã khai man với cảnh sát. Người thứ ba bị một tờ trát tòa ra lệnh bắt giữ nhưng chưa được thi hành. Trong khi nói chuyện với những người trong chiếc xe truck U-Haul, hai cảnh sát viên xác định rằng cả ba nghi can này có dính líu tới tội ăn cắp thư từ của người khác.



Sau đó cảnh sát Ripon tìm thấy những lá thư bị đánh cắp từ các cư dân ở Manteca và Elk Grove. Trên xe truck, cảnh sát cũng tìm thấy những tài sản bị đánh cắp, những tấm thẻ tín dụng bị lấy trộm, và những dấu hiệu cho thấy việc ăn cắp căn cước ID, tức là những dấu hiệu bưu điện được dùng thay vì tem. Sau đó cảnh sát Ripon đã liên lạc với cơ quan Thanh Tra Bưu Điện Hoa Kỳ để nhờ trợ giúp trong vụ này.

Cả ba nghi can đều bị giam tại nhà tù San Joaquin County Jail.



Bà Jeanne Macias Mendoza, 43 tuổi, ở Stockton, bị nhiều cáo buộc khác nhau. Trong số đó, có tội âm mưu, dùng ID cá nhân một cách bất hợp pháp, xuất trình thẻ ID giả cho một cảnh sát viên, sửa đổi những tấm bằng lái xe giả mạo, sở hữu ID để phạm tội làm giả mạo, những tấm ngân phiếu giả mạo, sở hữu những dụng cụ sản xuất những chất bị kiểm soát, và sở hữu tài sản bị đánh cắp.



Ông Nguyễn Văn Lom, 41 tuổi, cũng ở Stockton, bị cáo buộc âm mưu, sử dụng ID cá nhân một cách bất hợp pháp, chiếm đoạt tài sản được tìm thấy, sửa đổi những tấm bằng lái xe giả mạo, xuất trình thẻ ID giả cho một cảnh sát viên, và sở hữu tài sản bị đánh cắp.



Còn bà Kimi Kollete Matsuno, 45 tuổi, ở Stockton, bị những cáo buộc bao gồm tội âm mưu, dùng ID cá nhân bất hợp pháp, và sở hữu tài sản bị đánh cắp.



Các thám tử Ripon hiện đang làm việc với các cơ quan công lực ở các thị xã lân cận để tìm thêm những nạn nhân bị lấy mất thư bởi ba người này.