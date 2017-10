Ba thanh niên đi cướp lấy tiền tổ chức sinh nhật

Ngày 31/10, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan vừa bắt giữ 3 đối tượng cướp tài sản người đi đường tại địa bàn thị trấn Vũ Thư.

Đối tượng Nguyễn Đình Trung và Phạm Văn Trung tại cơ quan công an

Theo đó, tối ngày 26/10, em Trần Công Tuyền (SN 2002, trú tại thôn Hội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) đang trên đường về nhà, đi đến đoạn cầu La Uyên, thuộc khu Hùng Tiến 1, thị trấn Vũ Thư thì bị 3 thanh niên lạ mặt gọi lại đi nhờ xe. Đến khu vực cầu Mới, một trong ba thanh niên đã bất ngờ rút đao đe dọa, khống chế cướp xe đạp điện BKS 17MĐ2-047.94 của em Tuyền, rồi tẩu thoát.

Sau đó, em Tuyền đã hô hoán mọi người giúp đỡ và báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Vũ Thư đã nhanh chóng triển khai lực lượng, thu thập thông tin, đặc điểm nhận dạng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ đối tượng và vụ án.

Ngay sáng 27/10, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, các trinh sát thuộc Công an huyện Vũ Thư đã bắt giữ: Phạm Văn Trung (SN 1996), Phạm Văn Quang (SN 2002), đều trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư và Nguyễn Đình Trung (SN 1998), trú tại thôn Nội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận để có tiền tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Đình Trung, 3 đối tượng đã bàn kế hoạch thực hiện hành vi cướp tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Trung và Phạm Văn Trung về tội “cướp tài sản”. Phạm Văn Quang do chưa đủ tuổi thành niên nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

