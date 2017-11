Ba trận Liverpool-Chelsea, Arsenal-Burnley và Barcelona-Valencia

Thủ môn Mignolet của Liverpool không đỡ được cú sút vòng cầu của Willian đội Chelsea trong trận ngày 25/11 tại sân Anfiled ở Liverpool bên Anh. (Getty Images)

Bài THANH NGUYỄN

Vòng loạt 32 đợt 5 Champions League và 48 đợt 5 Europa League tạm ngưng, chờ đợt cuối vào thượng tuần tháng Mười Hai; sớm sủa để sau đó thiên hạ còn lo đón Giáng Sinh và năm mới 2018. Hai ngày cuối tuần, 98 đội của 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu lại tiếp tục đấu đá với nhau để phân định ngôi thứ trong nội bộ mỗi nhóm.

Mấy anh hàng đầu của mỗi nhóm đều không có gì thay đổi sau 13 đến 14 tuần lễ đầu của mùa bóng, tùy theo nhóm. Chỉ có đặc biệt nhất là Premier League bên Anh với cuộc đua tranh ngôi thứ của đám sừng sỏ nhất gồm Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Tottenham và Liverpool là gay cấn.

Ligue 1 bên Pháp, trong hai ngày cuối tuần thì Paris Saint Germain ở trận thứ 14 vẫn thắng, vẫn đứng đầu bảng trong khi đương kim vô địch Monaco lại thua và hiện đứng hạng 4.

Bundesliga bên Đức, Bayern Munich thua trận 13 nhưng vẫn đứng nhất, trong khi Dortmund hôm rày đứng nhì thì sau khi thua liên tiếp 3 trận và hòa 1 trận thì tụt xuống hạng 5, tuy chỉ kém mấy anh trên từ 3 đến 5 điểm, nhưng rồi nay mai ngoi trở lên cũng sẽ hết sức chật vật!

Serie A bên Ý ở các trận thứ 14, đương kim vô địch Juventus tuy thắng nhưng vì Napoli hạng nhất và Inter hạng nhì cũng thắng cho nên Juventus vẫn cứ hẵng tạm đứng hạng 3.

Từ đó mà ta bàn ngược trở lại tình hình của Premier League và La Liga. Ai đấu với ai trước thì ta bàn trước.

Vậy thì bên Anh, thứ Bảy Manchester United hạng nhì thắng trận, tiếp tục đứng hạng nhì. Tottenham hạng 3 hòa với West Brom nhưng trước đấy không hơn hai anh đương kim vô địch Chelsea và anh hạng 5 là Arsenal bao nhiêu về điểm cho nên sau khi Chelsea hòa với Liverpool hôm thứ Bảy và Arsenal thắng Burnley ngày Chủ Nhật thì Tottenham nay tụt xuống hạng 5, Chelsea leo lên hạng ba và Arsenal của Cụ người Pháp Wenger leo lên hạng tư.

Đặc biệt hai trận Liverpool - Chelsea và Arsenal- Burnley đều ăn bứt tất cả mấy trận khác bên Anh về mặt thú vị của chúng!

Ông người Đức Jurgen Klopp tiếp đội Chelsea của ông người Ý Antonio Conte tại sân Anfield của mình, còn Cụ già người Pháp Wenger thì đưa quân từ London đi đấu ở sân Turf Moor tại Lancashire phía Bắc của đội Burnley.

Người xem trận Liverpool- Chelsea mà không bênh đội nào thì rất dễ thấy đội ông Klopp áp đảo đội ông Conte từ đầu chí cuối. Chiến thuật của ông Klopp xưa nay vẫn là tấn công và tấn công từ mọi ngả. Chelsea là đương kim vô địch cho nên cầm chân các đợt tấn công của Liverpool vững vàng, thế nhưng qua hiệp 2, phút thứ 65 thì Mohamed Salah của Liverpool sút lọt lưới Chelsea. Tỷ số đó kéo dài cho đến những phút cuối của trận đấu, cụ thể là phút thứ 85 thì ông Klopp đứng nơi bìa sân đã tin tưởng là phen này mình thắng. Ông người Ý Conte trước lúc ấy đã "bấn xúc xích" cho nên cho cậu người Brazil là Willian, một kiện tướng dự bị của mình ra sân. Để đến phút thứ 85 thì Chelsea phản công, banh lọt vào bên cánh phải cấm địa Liverpool. Thủ môn Mignolet của Liverpool chọn một thế thủ khá kỳ lạ. Ở góc độ mà Willian có banh nơi chân thì lẽ ra Mignolet nên đứng sát vào làn ranh khung thành thế nhưng cậu ta lại đứng ra hơi xa, chừng hơn 2 mét. Thành thử khi Willian đá vòng cầu quả banh, nhắm vào góc trái bên trên cùng của khung thành thì quả banh nào có bay vụt như cú sút theo đường thẳng? Nó bay vòng vào hướng góc trái trên cùng của khung thành. Thay vì chỉ việc chạy ngang làn ranh để đỡ banh thì Mignolet lại phải chạy ngang cách làn ranh chừng non 2 mét. Để rốt cuộc quả banh lọt vào đàng sau tầm với của Mignolet và lọt vào lưới! Ông Klopp phải chứng kiến cái cảnh đứt ruột nát gan đó khi thấy chiến thắng trong tầm tay phút chốc "đi đoong"!

Sau trận đấu ông người Ý Conte lu loa với báo chí, “Chúng tôi khống chế trận đấu từ đầu đến cuối, và họ hòa được là do may mắn"! Khống chế trận đấu từ đầu chí cuối mà bị người ta gác 1-0 cho đến phút thứ 85, rồi đến chừng đó mới gỡ lại được thì chả biết ai may ai rủi! Chỉ biết là ông Kopp giận lắm! Thay vì được trọn 3 điểm để leo lên hạng 3, hạng 4 thì đội ông vẫn phải cam chịu với hạng 6 sau ngày Chủ Nhật.

Ông Jurgen Klopp của Liverpool sau khi Chelsea gỡ hòa 1-1 vào cuối trận đấu ngày 25/11. (Getty Images)

Sau trận đó, qua ngày Chủ Nhật đến phiên Cụ Wenger đưa quân đi đấu với đội Burnley. Lúc đó thì Arsenal đang đứng hạng 5 và Burnley hạng 7. Tức là Arsenal phải đấu với một đội thuộc loại "có thớ".

Arsenal đấu dữ tợn lắm. Burnley lo thủ kín. Dứt hiệp 1 Arsenal không làm gì được Burnley. Hiệp 2 sắp dứt đến nới, tức là đã hết 90 phút thì trọng tài cho thêm 2 phút phụ trội. Vài giây sau phút thứ 91 thì Arsenal được hưởng cú đá tự do bên cánh trái trước ranh cấm địa Burnley. Cầu thủ đôi bên kềm lẫn nhau trước khung thành. Banh từ ngoài bay vào; giữa cảnh nhốn nháo thì trọng tài thấy tay Tarkowski của Burnley xô Ramsey của Arsenal ngã sấp trên mặt cỏ.

Ông ta thổi còi, chỉ vào vị trí trước khung thành, cho Arsenal hưởng cú phạt đền. Cụ Wenger ngồi ngồi bìa sân chẳng khác gì ông lão sắp chết đuối vớ được mảnh ván. Alexis Sanchez đứng ra sút quả phạt đền vào góc trái khung thành. Thủ môn Pope của Burnley bay theo đúng hướng, bàn tay chỉ cách quả banh chừng vài đốt cho nên banh vẫn lọt vào lưới! Thay vì chỉ được 1 điểm vì hòa 0-0 thì Arsenal trong khoảnh khắc được trọn 3 điểm để leo lên hạng 4 như hiện nay.

Đối với ông Klopp của Liverpool trong trận ngày thứ Bảy cũng như Cụ Wenger trong trận ngày Chủ Nhật thì rõ ràng là:

"Cũng vào phút cuối như nhau"

"Người thì khoái chí, kẻ rầu tối đa"!

Cụ người Pháp Wenger cười khoái chí sau bàn thắng duy nhất của Arsenal vào phút cuối trận đấu với Burnley ngày 26/11. (Getty Images)

Trận Barcelona - Valencia.

Hôm thứ Bảy, cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid đều thắng trận cho nên đôi bên vẫn đồng số điểm 27 để sau đó Atletico leo lên hạng ba vì có nhiều bàn thắng hơn, và Real Madrid đứng hạng tư.

Trên hai anh này là Valencia với 30 điểm và Barcelona đầu bảng với 34 điểm. Tính đến trận thứ 12 trước trận ngày Chủ Nhật thì Valencia cũng cừ khôi chả kém gì Barcelona là không từng thua trận nào. Mà Real Madrid với Atletico Madrid cạnh tranh là cạnh tranh với Barcelona chứ không phải với Valencia. Vậy thì cả hai anh hạng ba và tư này đều hồi hộp chờ đợi kết quả trận Barcelona-Valencia ngày Chủ Nhật bên sân Mestalia của đội Valencia nơi bờ biển Đông-Nam Tây ban Nha.

Phút thứ 30 Messi của Barcelona sút một cú vào khung thành. Thủ môn Neto của Valencia đỡ được nhưng quýnh quáng để cho banh lăn vào bên trong ranh khung thành không dưới hai gang tay. Lạ một điều là cả trọng tài chính lẫn trọng tài biên đều không nhìn ra cho nên bàn thắng đó của Barcelona không được tính. Phe Barcelona phản đối inh ỏi nhưng trọng tài vẫn bất chấp!

Bàn thắng của Messi đội Barcelona tuy đã lọt vào bên trong khung thành nhưng không được tính trong trận với Valencia ngày 26/11.

Thế rồi đến phút thứ 60 của hiệp 2 thì cậu Rodrigo của Valencia ghi được một bàn thắng, gác Barcelona 1-0. Phe Real Madrid với Atletico ở thủ đô Madrid theo dõi trận banh hẳn đều hí hửng, cho đến khi cụt hứng vào phút thứ 82 của trận đấu, khi Jordi Alba gỡ hòa được 1-1 cho Barcelona. Kết quả là tuy mỗi bên thêm được có một điểm nhưng Barcelona vẫn đứng nhất và Valencia vẫn đứng nhì.

Mùa bóng này, cả Real Madrid lẫn Atletico Madrid đều chợt thấy là khác với cả chục năm trước đây, khi không giữa mình với nhau đã là khó nhăn mà nay lại còn thêm cái gai là đội Valencia!