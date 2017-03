Bắc Hàn ăn miếng trả miếng với Malaysia

Trong một hành động có tính cách “ăn miếng trả miếng,” Bắc Hàn ra lệnh trục xuất Đại Sứ Malaysia là ông Mohammad Nizan và cũng giống như người tương nhiệm của Bắc Hàn, ông chỉ có 48 giờ thu xếp ra di. Hãng tin KCNA của Bắc Hàn đã loan báo tin này với lời giải thích là việc làm của Bình Nhưỡng là “ăn khớp với Công ước Vienna về liên hệ ngoại giao.”

Nhưng thực ra ông Đại Sứ Malaysia trước đó đã được Bộ Ngoại Giao Malaysia cho triệu hồi về nước để tham khảo ý kiến vào ngày 20 tháng 2, chỉ một tuần sau khi người anh cùng cha khác mẹ Kim Jong Nam của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Chính Vân bị 2 phụ nữ Indonesia và Việt nam ám sát ngay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur.

Trước khi lên phi cơ về nước, ông Đại Sứ Kang Chol của Bắc Hàn tố cáo, “Malaysia tiến hành giảo nghiệm tử thi mà không được chúng tôi cho phép họ làm và chúng tôi cũng không có mặt theo dõi tại chỗ, sau đó lại bắt giữ vô cớ một công dân của Bắc Hàn.”



Ấn Độ: Giết người tế lễ nhằm trị bệnh

Cảnh sát Ấn Độ tại Karnataka ở miền nam đã bắt giữ ba nghi can có dính líu vào một vụ giết người “tế lễ trị bệnh” và nạn nhân bị sát hại là một em bé gái 10 tuổi. Cảnh sát điều tra cho hay chính một “thày phù thủy” đã ra lệnh cho các nghi can tiến hành giết người như thế để trị bệnh cho một người đàn ông bị tê liệt.

Người phù thủy và một người anh cùng với chị gái của phù thủy đã bị bắt với các cáo trạng bắt cóc và giết em bé gái vô tội. Một thanh niên 17 tuổi cũng bị bắt vì tội tòng phạm, giúp cho các thủ phạm tiến hành bắt cóc người trót lọt.

Viên Giám Đốc B. Ramesh của cảnh sát địa phương cho hay, “Chúng tôi điều tra vụ này từ nhiều góc độ khác nhau, nên có thể sẽ có thêm một số nghi can tòng phạm bị bắt thêm.”

Vụ giết người bị phát giác sau khi dân chúng tìm thấy xác em bé gái trong một cái bao tải, cùng với nhiều hiện vật và tang chứng mà cảnh sát cho là của thầy phù thủy đang làm phép kêu gọi âm binh tà thuật giúp đỡ trị bệnh.



Chủ Samsung quyết liệt không nhận tội

Ông Lee Jae-Yong, chủ nhân trẻ tuổi của công ty Samsung, đã bị truy tố vào cuối tháng Hai, vì ông bị tố đã trao $38 triệu Mỹ kim hối lộ cho bà Tổng Thống Park Geun-hye và bà Choi là bạn thân của bà Park, để được quyền lợi nắm toàn bộ chỉ huy của công ty Samsung và được chính phủ Nam Hàn hậu thuẫn.

Bản thân ông Lee vẫn cương quyết bác bỏ mọi cáo trạng. Ông Lee nói ông bị “vu khống và tống tiền” và hôm thứ Hai công ty Samsung cũng ra tuyên bố không làm gì sai, vì chưa bao giờ họ đưa hối lộ cho ai cả trong chính phủ Nam Hàn, nhưng các viên chức công tố của Nam Hàn cho hay “lần này Samsung bị dính vào chính trị quá lộ liễu.”

Một Chánh Biện Lý đặc biệt của Nam Hàn đã lên tiếng kêu gọi các quan tòa công tố của chính phủ Seoul nên có quyết định luận tội bà Park Geun-hye về tố giác tham nhũng đã lấy 38 triệu đô la hối lộ từ công ty Samsung. Vào tháng 12 năm 2016, bà Park từng bị Quốc Hội Nam Hàn bỏ phiếu đình chỉ chức vụ và tiến hành thủ tục luận tội bà.



Israel: Thủ tướng đàm luận với tổng thống Mỹ

Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và Tổng Thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm hôm thứ Hai. Nội dung cuộc nói chuyện của hai nguyên thủ xoay quanh chủ đề về Iran và những đe dọa từ thái độ kỳ thị Do thái cũng như các phá hoại các địa điểm của người Israel ở Hoa Kỳ dạo gần đây.

Thủ Tướng Netanyahu đã ngỏ lời cám ơn ông Trump vì những phát biểu chống lại thái độ bài Do Thái ở Hoa Kỳ trong bài diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Mỹ của ông Trump mới đây. Ông Trump từng nói, “Chúng ta ở Mỹ có thể chia rẽ nhau vì định kiến chính trị, nhưng chúng ta đoàn kết lên tiếng kết án các hình thức thù hận chủng tộc dưới mọi hình thức.”

Các viên chức Isarael cho biết hai vị lãnh tụ nói chuyện khá lâu về thỏa ước nguyên tử ký kết với Iran dưới thời cựu Tổng Thống Barack Obama và cho là hai đồng minh phải sát cánh bên nhau để chống lại Iran vì quốc gia này “vẫn có thái độ rất hung hăng trong lãnh vực nguyên tử”



Iran bắn thử 2 hỏa tiễn loại mới

Hoa Kỳ cho biết Iran đã bắn thử thêm hai hỏa tiễn tầm ngắn thuộc thế hệ mới vào vịnh Oman hôm thứ sáu và thứ bảy tuần qua. Một hỏa tiễn đã thành công, sau khi đánh trúng một chiếc tàu nổi nằm cách nơi phóng khoảng 155 dặm, chiếc thứ nhì có vẻ đã thất bại, nhưng rơi cũng “không xa lắm mục tiêu đã định.”

Loại hỏa tiễn Fateh-10 là loại hỏa tiễn có tầm hoạt động khá ngắn mà Iran cho thử nghiệm lần đầu tiên từ 2 năm qua. Khi hỏa tiễn này được thử nghiệm thành công, đây sẽ là mối hiểm họa cho các chiến hạm Hoa Kỳ hoạt động trong khu vực. Chiếc hỏa tiễn đầu đã bắn trật mục tiêu và chiếc thứ nhì bắn tiếp theo qua ngày hôm sau thì bắn trúng mục tiêu.

Loại hỏa tiễn Fateh-10 MOD 3 của Iran khá đáng gờm ở chỗ là nó có trang bị thiết bị dò tìm tàu địch, nghĩa là bộ phận định vị được mục tiêu là các chiến hạm của đối phương. Bầu không khí giữa Washington và Tehran không ngừng gia tăng căng thẳng sau khi Iran liên tục cho bắn thử nhiều loại hỏa tiễn dạo gần đây.



Pakistan mở hai chốt biên giới với Afghanistan

Hôm thứ Hai chính phủ Pakistan nói họ sẽ tạm thời cho phép mở cửa hai chốt biên giới với Afghanistan, sau khi xảy ra một loạt tấn công quân sự và các cuộc tấn công này vẫn tiếp diễn, khiến sáu quân nhân Pakistan thiệt mạng. Bộ Ngoại Giao Pakistan cho hay hai chốt có tên Torkham và Chaman sẽ được mở cửa hoạt động vào thứ Ba và thứ Tư và các công dân hai nước nếu có visas còn trong hạn cho phép có thể qua lại tại hai địa điểm này dễ dàng.

Các địa điểm qua lại biên giới đã bị phía Pakistan hoàn toàn cho đóng lại hết cách đây ba tuần, vì Pakistan cho là những vụ tấn công đẫm máu diễn ra trên đất Pakistan là do các tay súng khủng bố từ phía Afghanistan xâm nhập qua biên giới.

Được biết nhóm Jamaat-ul-Ahrat, một nhóm Taliban của Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm nhiều vụ tấn công này, khiến khoảng 125 thường dân tử thương trong tháng Hai, kể cả 90 người dân Pakistan đang cầu nguyện tại một đền thờ phía nam của Pakistan.