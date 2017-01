(VienDongDaily.Com - 31/12/2016)

Bộ lịch cũng đánh dấu các ngày nghỉ lễ Bắc Hàn, trong đó có ngày sinh của các cựu lãnh đạo Bắc Hàn như Kim Il-Sung và Kim Jong-il, nhưng không bao gồm ngày sinh của nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un, rơi vào ngày 8 tháng 1.

Bộ lịch mới của Bắc Hàn.

Chính phủ Bình Nhưỡng đã đưa ảnh đội tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Air Koryo vào một bộ lịch năm 2017 của đảng Cộng Sản, trong một hành động được xem là chưa từng có tiền lệ, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch giữa lúc Bình Nhưỡng hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình phát triển hỏa tiển và vũ khí nguyên tử.



Bộ lịch, được tập đoàn xuất nhập cảng các ấn bản Bắc Hàn, thuộc sở hữu nhà nước, phát hành hôm 29 tháng 12. Bìa của bộ lịch có hình 2 phi công và 5 tiếp viên của hãng hàng không Air Koryo. Các tờ lịch in ảnh đội tiếp viên trong công việc thường ngày, như tới sân bay, hướng dẫn an toàn bay và phục vụ các bữa ăn trên máy bay, trong khi tờ lịch tháng 8 cho thấy một tiếp viên hàng không phục vụ bia Taedonggang nổi tiếng của Bắc Hàn.

“Đây là lần đầu tiên một bộ lịch của Bắc Hàn đăng ảnh các tiếp viên hàng không, rất khác với các bộ lịch trước đó, vốn chủ yếu đăng ảnh phong cảnh hoặc các địa điểm văn hóa”, một nguồn tin hiểu biết về các vấn đề Bắc Hàn cho hay.



Việc phát hành bộ lịch mới cũng được xem là hành động nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, trong bối cảnh Bắc Hàn đối mặt với các khó khăn về kinh t,ế do các lệnh trừng phạt mà cộng đồng quốc tế áp đặt với các chương trình hỏa tiễn và nguyên tử của nước này.



Theo bộ lịch, số ngày nghỉ lễ tại Bắc Hàn trong năm mới là 71 ngày, tăng 3 ngày so với năm 2016.