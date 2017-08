Bắc Hàn: Người lính Mỹ đào tị cuối cùng đã qua đời

James Dresnok (giữa) và hai con trai sống ở Bắc Hàn. Họ được đóng vai người Mỹ trong những phim tuyên truyền của Cộng Sản Bình Nhưỡng.



James Dresnok, người lính Mỹ cuối cùng được biết đã trốn sang phía Bắc Hàn vào năm 1962, đã qua đời ở Bắc Hàn, thọ 74 tuổi. Hai con trai của ông Dresnok, được sinh ra ở Bắc Hàn, đã loan báo tin này. Họ cho biết ông Dresnol qua đời vào tháng 11, 2016 và tỏ ra “trung thành với Bình Nhưỡng cho đến cuối đời.” Hai người con không cho biết tại sao đến nay mới báo tin này.

Ông James Dresnok đã chạy qua bãi miền trong vùng phi quân sự tại biên giới phân chia hai miền nam bắc Triều Tiên. Ted Dresnok, con trai lớn của ông, cho hay, “Cha của tôi được Đảng Cộng Sản Bắc Hàn chăm sóc rất tốt cho đến khi qua đời.”

Ted còn có cái tên Đại Hàn là Hong Soon-Chol, còn cho biết, “Cha tôi đã nuôi dạy chúng tôi là phải trở nên các công dân trung thành với Bắc Hàn.”

Trong vòng 50 năm sống ở Bắc Hàn sau khi đào tị, ông James Dresnok trở nên nổi tiếng ở xứ này và còn là ngôi sao màn bạc. Ông ta thường kêu gọi binh sĩ Hoa Kỳ ở vùng biên giới nên chạy trốn sang Bắc Hàn “để có tương lai.”

Trung Quốc bị phản đối về in sách

Nhà xuất bản xưa nhất thế giới, Cambridge University Press (CUP) vừa đảo ngược quyết định kiểm duyệt của Trung Quốc đối với họ. Trung Quốc cấm CUP không được vào xem trên 300 bài báo của báo The China Quartely vì “chuyện nhạy cảm.”

Bắc Kinh de dọa là CUP sẽ không được xuất bản ấn phẩm nào ở Trung Quốc, nếu như không chịu “tự ý đục bỏ” những bài báo nhạy cảm, thí dụ như bài nói về vụ thảm sát ở Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989. Trong một thỉnh nguyện thư hôm thứ Hai, nhiều nhà học giả khắp thế giới phản đối “chuyện Trung Quốc mưu toan áp đặt lưỡi kéo kiểm duyệt lên những bài mà họ không thích.”

Ông Tim Pringle, giám đốc xuất bản The China Quaterly, viết, “Được tự do xem mọi tài liệu là quyền cốt lõi của mọi học giả, một nhà xuất bản đáng kính như CUP phải được tự do in ấn chứ.” CUP vừa loan báo cho ông Pringle hay là tất cả các tài liệu bị cấm sẽ được in.

Nga trách Mỹ về vụ hạn chế visa

Chính phủ Nga đã lên tiếng than phiền chính sách hạn chế gay gắt mới về visa cấp cho công dân Nga muốn đi Mỹ. Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ra thông báo là “từ đây về sau loại visa cấp cho người sang Mỹ không phải thuộc diện di dân không còn được cấp phát từ ba tòa lãnh sự nữa, mà tập trung về Tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow.”

Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov cho là “hành động mới của Mỹ làm cốt kích động khiến dân chúng Nga ta thán về Moscow.”

Trong tháng Bảy, Nga yêu cầu Mỹ phải cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao của Mỹ trên đất Nga để trả đòn những biện pháp trừng phạt Nga do Quốc Hội Mỹ thông qua. Tòa Đại Sứ Mỹ ở Moscow cho hay sau khi cắt giảm nhân viên của mình, việc các Lãnh sự quán của Hoa Kỳ ngưng cấp visa cho công dân Nga sẽ kéo dài vô hạn định. Ngày đầu tiên ấn định cho việc đình hoãn như thế là vào thứ tư 23 tháng 8.

Tây Ban Nha: Khủng bố được chuẩn bị trước 6 tháng

Ổ khủng bố ở Tây Ban Nha gồm 12 người từng thực hiện hai vụ khủng bố trước đây trong tuần đã thu thập đến 120 bình gas và dự định sẽ dùng chúng trong các vụ đâm xe. Ngoài ra cảnh sát điều tra của Tây Ban Nha cũng cho hay nhóm này đã chuẩn bị trước đến 6 tháng cho các vụ tấn công khủng bố.

Joseph Luis Trapero, Giám Đốc Sở Cảnh Sát vùng Catalan, cho biết có một người vẫn còn bị truy nã, bốn người khác đã bị bắt, và hiện có hai thi thể đang cần xác nhận xem có phải là thi thể của những kẻ khủng bố hay không.

Kẻ đang bị truy nã chính là người tài xế đã dâm xe vào đám đông ở Barcelona làm 13 người thiệt mạng. Có năm kẻ khủng bố bị cảnh sát bắn chết trong vụ tấn công ở Cambrils, khiến một phụ nữ thiệt mạng. Truyền thông Tây Ban Nha nghi ngờ xác của một hai người này là của Youssef Aallaa, người em của một nghi can bị bắn chết ở Cambrils. Hôm thứ Hai một nghi can mang chất nổ trong người bị bắn chết trong cuộc lùng kiếm của cảnh sát.

Pháp: Đụng xe cố ý làm chết người

Một phụ nữ đã chết và một người khác bị thương sau khi một chiếc xe wagon nhỏ cố tình đâm vào hai trạm xe bus ở thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp. Cảnh sát Pháp cho hay chiếc xe này đã chạy đâm vào trạm xe bus, đụng và làm bị thương một người. Một khoảng thời gian sau, cũng chính chiếc xe này lại đâm vào trạm xe bus thứ nhì, làm chết một người khác.

Hiện nay người tài xế sinh năm 1982 ở Isère đã bị bắt. Anh ta cũng bị thương và được chăm sóc ở bệnh viện và lực lượng cảnh sát cũng như nhân viên an ninh đã có mặt ở các hiện trường. Một viên chức cảnh sát nói, “Hiện nay cũng chưa rõ lý do của hành động đâm xe cố ý này, người tài xế cũng từng bị bắt nhiều lần vì trong quá khứ vì tội phạm nhỏ, kể cả ăn cắp.”

Xavier Tarabeux, Chánh Biện Lý của Marseille, cho hay “chưa có yếu tố để kết luận đây là một hành động tấn công khủng bố.”

Mã Lai Á: Phụ nữ bị quấy nhiễu trên online

Từ lâu phụ nữ trên thế giới đã bị quấy nhiễu trên online, nhưng đặc biệt ở Mã Lai Á, phụ nữ không phân biệt sắc tộc đều bị chuyện này. Juana Jaafar, một nhà tranh đấu cho nữ giới ở Malaysia cho hay, “Chúng tôi thấy có một chiều hướng đang tăng là khi các phụ nữ Hồi giáo Malaysia bị quấy nhiễu, nhất là khi họ xuất hiện trên các trang mạng, có nhiều cuộc tấn công dữ dội đến nỗi các cố gái phải bôi xóa tài khoản của mình trên các trang mạng và phải tìm sự giúp đỡ. Chắc chắn khi bạn có một cái tên Malaysia, cái tên này sẽ nổi bật ngay.”

Có một nền văn hóa gọi là “jaga tepi kain” thịnh hành ở Malaysia, tức là thói quen hay “chĩa mũi vào chuyện người khác,” nhất là trong các cộng đồng bảo thủ. Giờ đây thói quen này xuất hiện ồ ạt trên online, các giới phụ nữ Malaysia dễ dàng là nạn nhân vì càng ngày họ càng sử dụng Internet nhiều hơn.