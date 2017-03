Bắc Hàn nổi nóng vì Nghị Sĩ McCain gọi lãnh tụ Kim là "bé mập điên"

Kim và McCain

Nghị Sĩ Liên Bang John McCain đã gây ra một cuộc khẩu chiến với Bắc Hàn, sau khi mô tả nhà độc tài Kim Jong-un (Kim Chính Vân) là một “bé mập điên,” trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình.

Ông McCain, 80 tuổi, đánh giá Kim Chính Vân, 33 tuổi, là “bé mập điên” cách chỉ mấy tháng sau khi Trung Quốc ngăn chặn những cuộc tìm kiếm trên mạng internet về đề tài cấm kỵ “Kim Mập Đệ Tam,” vì cộng sản Bình Nhưỡng không “hoan hỉ” và than phiền trước sự việc người Trung Hoa gọi anh lãnh tụ trẻ này là “Kim Mập” trên mạng internet.



Theo báo Daily Caller cho biết, Thông Tấn Xã Trung Ương Bắc Hàn, được nhiều người xem là cơ quan phát ngôn của chế độ bưng bít Bình Nhưỡng, đã lên án lời ông McCain nói là “một sự khiêu khích nghiêm trọng,” gần như là một lời “tuyên chiến”.



Trong một cuộc phỏng vấn hôm 22 tháng Ba, ông McCain nói với bà Greta van Susteren của đài MSNBC rằng “đứa trẻ mập điên đang điều hành Bắc Hàn” là tệ hơn nhiều so với một số nhà độc tài tệ nhất trong lịch sử.

Ông McCain nói, “Anh ấy không có lý trí. Hiện nay chúng ta không đối phó ngay cả với một kẻ nào đó như Joseph Stalin, người có một sự suy nghĩ hợp lý nào đó cho thói tàn bạo của anh ta.”



Một phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn nói trên đài KCNA của Bắc Hàn rằng những lời ông McCain nói là “báng bổ,” và ông đã xúc phạm phẩm giá của Bắc Hàn và chức vụ lãnh đạo tối cao của nước này.

Phát ngôn viên nói thêm rằng “những nhân vật bảo thủ cứng nhắc như Ted Cruz,” Nghị Sĩ Cộng Hòa đại diện cho Texas, cũng phỉ báng “phẩm giá tối cao” của Kim Chính Vân qua việc đề nghị đưa Bắc Hàn vào lại danh sách các nước bảo trợ cho khủng bố.



Bắc Hàn cảnh cáo ông McCain và ông Cruz rằng họ “giống như những con chó con không biết sợ cọp.”

Tuy nhiên, ông McCain dường như không cảm thấy bất an, khi chế nhạo một chế độ độc tài được biết đến nhờ mối đe dọa vũ khí hạt nhân, nhiều hơn là nhờ óc hài hước.



Từ trương mục Twitter của ông, được nối kết với bài báo của Daily Caller, ông hỏi, “Họ muốn tôi gọi anh ấy là một đứa trẻ gầy ốm hay sao?”