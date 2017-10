Bắc Kinh chìm khói bụi sau Đại Hội Đảng CS

Nỗ lực làm xanh bầu trời suốt kỳ Đại hội đảng đã thất bại, vì khói mù vây kín Bắc Kinh suốt tuần sự kiện và tồi tệ hơn khi kết thúc. Cảnh báo ô nhiễm không khí màu cam, mức cao thứ ba trong thang cảnh báo 4 mức độ, đã được ban hành tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu. Cơ quan quản lý khí tượng Trung Quốc thông báo, ở một số vùng trong thủ đô, tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 50 mét.

Vào chiều thứ Sáu tại Bắc Kinh, mật độ bụi ở đây là 186µg/mét khối, cao hơn 7 lần mức độ cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 25 µg/mét khối. Trung Quốc đã cố gắng làm sạch bầu trời trước kỳ đại hội bằng nhiều biện pháp như đóng cửa nhà máy và hạn chế giao thông. Tuy nhiên, sau ngày đầu tiên có mưa hôm 18 tháng 10, phẩm chất không khí vào ngày thứ hai của đại hội đã lên mức cảnh báo vàng, và tăng lên mức cam vào ngày thứ ba.

Vào ngày bế mạc đại hội, phẩm chất không khí tốt hơn, nhưng một ngày sau đó, chỉ số khói bụi lại tăng cao. Hồi đầu tháng 9, Bộ Bảo Vệ Môi Trường Trung Quốc cảnh báo khói mù thường niên năm nay sẽ tới sớm hơn mọi năm. Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh thường trầm trọng hơn vào mùa đông, khi thời tiết lạnh và nhu cầu sưởi ấm nhiều hơn, khiến các nhà máy điện chạy bằng than đá phải tăng năng suất.



Mogadishu: Khách sạn bị tấn công, 23 người chết

SOMALIA - Một xe bom tự sát đã phát nổ bên ngoài một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu của Somalia vào hôm thứ Bảy, khiến ít nhất 23 người chết và 30 người bị thương, và tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên sau đó, khi lực lượng an ninh đuổi theo các kẻ tấn công bên trong tòa nhà. Một trong số những kẻ tấn công đã kích nổ đai bom tự sát mang theo trên người.

Đại diện quân đội cho biết, 30 người, bao gồm cả 1 vị bộ trưởng quốc gia, đã được giải cứu khỏi khách sạn Nasa-Hablod, trong lúc lực lượng an ninh vẫn đang đọ súng với nhóm phiến quân. Ba trên 5 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt. Nhóm Al-Shabab, tổ chức Hồi giáo cực đoan nguy hiểm nhất tại châu Phi, đã nhanh chóng nhận trách nhiệm và cho biết các tay súng của chúng đang có mặt trong khách sạn. Vụ tấn công hôm thứ Bảy diễn ra vào 2 tuần sau khi hơn 350 người bị giết trong một vụ đánh bom kinh hoàng trên một con đường đông đúc ở Mogadishu.

Anh: Thủy thủ bị sa thải vì dùng bạch phiến

Bộ Quốc Phòng cho biết, 9 thủy thủ làm việc trên tàu ngầm hạt nhân HMS Vigilant của Hải Quân Hoàng Gia đã bị sa thải do dương tính với bạch phiến trong một cuộc kiểm tra gần đây. "Chúng tôi không dung túng việc thủy thủ sử dụng ma túy. Những thủy thủ không đạt tiêu chuẩn đã bị sa thải," phát ngôn viên Hải Quân Hoàng gia Anh tuyên bố. Các thủy thủ này đã dùng cocaine khi tàu ngầm cập cảng Hoa Kỳ để nạp đầu đạn hạt nhân và bảo dưỡng. Trong thời gian này, họ được ở lại tại khách sạn trên bờ.

Bộ Quốc Phòng Anh từ chối cho biết địa điểm sự việc xảy ra, nhưng khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy việc này đã ảnh hưởng đến công việc của các thủy thủ. Bộ cũng xác nhận chỉ huy tàu đã bị đình chỉ chức vụ để điều tra, do một cáo buộc không liên quan xảy ra trước đó. HMS Vigilant là 1 trong 4 tàu ngầm hỏa tiễn đạn đạo của Hải quân Anh. Mỗi tàu ngầm được trang bị 8 hỏa tiễn với tổng cộng 40 đầu đạn hạt nhân, thủy thủ đoàn gồm 135 người.

Nepal: Xe bus lao xuống sông, 31 người chết

Hôm thứ Bảy, một chiếc xe bus đã lao ra khỏi xa lộ chính dẫn đến thủ đô Kathmandu, Nepal, rơi xuống sông, làm chết 31 người. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm giờ địa phương, cách Kathmandu khoảng 50 cây số về phía Tây. Chiếc xe bus lúc đó đang chạy trên xa lộ Prithvi nối thủ đô của Nepal với vùng đồng bằng phía Nam.

Nhà chức trách cho biết, lực lượng cứu nạn đã vớt được 31 thi thể và đang tìm kiếm người mắc kẹt. Xe cần cẩu và đội người nhái đến hiện trường vào vài giờ sau khi tai nạn xảy ra. Ngoài 31 người thiệt mạng, trên xe còn có 16 người bị thương. Cảnh sát cho biết những người sống sót đã thoát ra ngoài bằng cửa sổ, nhưng 13 người được cho là vẫn bị mắc kẹt bên trong.

Chiếc xe bus khởi hành từ thị trấn Rajbiraj ở vùng đồng bằng phía Đông Nam Nepal vào tối thứ Sáu. Tai nạn đường bộ xảy ra thường xuyên ở Nepal, quốc gia có nhiều đồi núi. Hằng năm, khoảng 1,800 người chết vì tai nạn ở nước này, do việc bảo trì xe cộ ít được chú ý và giao thông đông đúc. Vào tháng 8, 2016, một chiếc xe bus cũng bị trượt khỏi đường và rơi xuống một ngọn đồi ở quận Kavrepalanchok, giết chết ít nhất 33 người.

Thái Lan: Vua làm lễ cho tro cốt cố vương

BANG KOK - Nhà vua Thái Lan vào tối thứ Bảy đã làm lễ cầu phúc cho tro cốt của cố vương Bhumibol tại hoàng cung. Quốc Vương Maha Vajiralongkorn cùng các thành viên hoàng gia đã tới điện Dusit Maha Prasat ở hoàng cung. Ông đến viếng di cốt của các nhà vua tiền triều và Quốc Vương Bhumibol Adulyadej, cũng như tỏ lòng thành kính trước tượng Phật trong điện. Ông cũng dâng nhiều vật phẩm cúng dường, trong lúc các nhà sư tụng kinh cầu phúc cho vị vua quá cố.

Ngày Chủ Nhật, ngày cuối cùng của tang lễ dài 5 ngày, Vua Vajiralongkorn sẽ thực hiện một lễ cúng dường nữa. Chiếc bình vàng chứa tro cốt Quốc Vương Bhumibol sẽ được đưa tới sảnh Chakri Maha Prasat trong hoàng cung, nơi đặt di cốt của các vua thuộc Vương triều Chakri. Chính phủ Thái Lan thông báo lễ tang cố quốc vương sẽ chính thức kết thúc vào nửa đêm Chủ Nhật.

Úc: Ngoại trưởng được làm quyền thủ tướng

CANBERRA - Ngoại trưởng Úc đã được chỉ định là người điều hành chính phủ, khi thủ tướng nước này sắp công du Israel và phó thủ tướng vừa mất chức. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm thứ Bảy đã bổ nhiệm Ngoại Trưởng Julie Bishop làm quyền thủ tướng, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng quốc tịch tiếp tục leo thang.

Theo đó bà Bishop, một thành viên thuộc đảng Tự Do của ông Turnbull, sẽ là người điều hành chính phủ trong thời gian ông có chuyến thăm tới Israel vào ngày 30 tháng 10, chậm hơn 3 ngày so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, thủ tướng Turnbul đã buộc phải hoãn chuyến đi tới quốc gia Trung Đông để tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp, sau khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết rằng, phó Thủ Tướng Barnaby Joyce và 4 dân biểu khác không đủ tư cách đảm nhận các vị trí trong quốc hội, do đều có 2 quốc tịch trong thời điểm diễn ra cuộc bầu cử gần đây.

Theo phán quyết, ông Joyce sẽ mất tư cách dân biểu, mất chức phó thủ tướng và phải rời khỏi chính phủ Úc. Phán quyết có hiệu lực ngay lập tức khi khiến chính phủ liên minh giữa đảng Tự Do và Quốc Gia của ông Turnbull mất thế đa số tại Hạ Viện. Thủ tướng Úc cho biết, vị trí phó thủ tướng sẽ vẫn bỏ trống cho đến kỳ bỏ phiếu bổ nhiệm vào ngày 12 tháng 12 tới, và vị trí này thường do một thành viên của đảng Quốc Gia, liên minh của đảng Tự Do, đảm nhiệm.

Cam Bốt trục xuất 61 người Hoa bị truy nã

PHNOM PENH - Cảnh sát hôm thứ Bảy đã trục xuất 61 công dân Trung Hoa bị truy nã vì tội lừa đảo tống tiền. Những người này bị còng tay và bị cảnh sát Cam Bốt áp giải tới sân bay quốc tế Phnom Penh. Sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã dẫn các nghi can này lên máy bay để đưa về nước.

Các công dân Trung Hoa nêu trên bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp ngày 17 và 21 tháng 10 tại thủ đô Phnom Penh cùng hai tỉnh Kandal và Preah Sihanouk. Chính quyền Đài Loan cho biết, trong số 61 nghi can bị Cam Bốt trục xuất có 19 người từ Đài Loan. Đài Loan đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc bắt giữ 19 người này, đồng thời chỉ trích Cam Bốt nghe theo yêu cầu của Bắc Kinh khi trục xuất người Đài Loan về Trung Quốc.

Ngoài Cam Bốt, các vụ lừa đảo trên mạng do các băng nhóm người Trung Quốc cầm đầu đã bị phát hiện tại một số nước Đông Nam Á. Hồi tháng 8, Nam Dương đã trục xuất 140 người Trung Quốc và Đài Loan, với cáo buộc lừa đảo hàng trăm triệu Mỹ kim từ các doanh nhân và chính trị gia ở Trung Quốc đang gặp rắc rối về pháp lý, bằng cách mạo danh cảnh sát.