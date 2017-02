Bác sĩ gốc Việt nhận tội tính tiền không đúng cách

Bến ngoài bệnh viện Burnaby General Hospital nơi bác sĩ Vũ Ngọc Trương làm việc. (Ric Ernst / Province)



VANCOUVER - Bác sĩ Vũ Ngọc Trương đến Canada với tư cách là một người Việt Nam tị nạn. Ông vào học trường y khoa, và trở thành một chuyên gia tiết niệu (urologist) được kính nể và mến chuộng, thực hiện nhiều ca mổ ở khắp khu vực Fraser Health.





Bác sĩ Vũ Ngọc Trương (Montreal Gazette)



Nhưng sau khi nhận tội trong tháng tới đây, về một cáo buộc gian lận liên quan đến việc ghi hóa đơn tính tiền quá mức, ông sẽ có một điểm xấu hình sự trong hồ sơ. Ông có thể mất các đặc quyền bệnh viện, và bị đình chỉ hành nghề bởi Y Sĩ Đoàn của British Columbia. Tuy nhiên, đó không phải là một điều chắc chắn sẽ xảy ra, theo phát ngôn viên Susan Prins của Y Sĩ Đoàn cho biết.



Bà Prins nói với nhật báo Vancouver Sun trong số báo ngày 1 tháng 2, 2017, “Có nhiều yếu tố mà Ủy Ban Điều Tra sẽ cần phải xem xét, giống như trong một việc tuyên án hình sự. Ủy Ban Điều Tra của Y Sĩ Đoàn mở một hồ sơ, và xem xét bản chất của việc vi phạm, và tìm hiểu xem liệu các hoàn cảnh có làm phát sinh năng lực hoặc sự thích hợp của một người ghi danh hay không.”



Y Sĩ Đoàn sẽ bắt đầu một cuộc điều tra, sau khi ông Trương bị kết án.

Người ta tin rằng bác sĩ tiết niệu này ở Burnaby là bác sĩ đầu tiên, tính trong trong khoảng 20 năm, bị truy tố hình sự liên quan đến việc tính tiền không đúng cách. Cáo buộc gian lận của ông là do công việc được thực hiện bởi một đơn vị điều tra đặc biệt, được thành lập bởi các Nha Y Tế British Colimbia trong năm 2015, để điều tra về vụ tính tiền quá mức.



Bác sĩ Trương giải phẫu cho người lớn và trẻ em, tại các bệnh viện Burnaby General, Royal Columbia, và Eagle Ridge. Sau khi lãnh văn bằng cử nhân khoa học của đại học University of British Colimbia trong năm 1995, ông nhận văn bằng y khoa trong năm 2000, và sau đó trải qua năm năm đào tạo chuyên môn. Ông nghiên cứu tại Viện Tiết Niệu Học Alberta ở Edmonton, tập trung vào phẫu thuật (nội soi) xâm nhập tối thiểu. Ông được coi là một chuyên gia trong phẫu thuật cứu vãn thần kinh, để loại bỏ những tuyến tiền liệt bị ung thư và thận bị ung thư.



Theo các bản phúc trình của ủy ban, những sai lỗi của ông Trương về việc tính tiền lên tới mức khoảng $1 triệu, từ năm 2007 tới năm 2012. Tuy nhiên, theo luật sư Terry Robertson của ông cho biết, bác sĩ Trương thương lượng về một khoản tái thanh toán không được tiết lộ, nhưng ở mức thấp hơn rất nhiều, mà ông tin rằng đã được trả tiền đầy đủ.



Luật sư Robertson nói rằng không rõ một thẩm phán sẽ tuyên án ông Trương hay không vào ngày 3 tháng Ba, ngày mà ông sẽ nhận tội tại tòa án tỉnh. Cáo buộc về gian lận liên quan tới một hóa đơn tính tiền trả cho một thủ tục phẫu thuật, theo ông Robertson cho biết. Số tiền ghi trong hóa đơn là chừng $20,000.



Trong một cuộc phỏng vấn, ông Robertson nói, “Bác sĩ Trương là một bác sĩ giải phẫu rất được kính trọng, với năng khiếu phi thường. Ông rất hối hận, và sẽ chấp nhận hình phạt.



Những khoản tính tiền của ông Trương tăng vọt từ chưa dưới $200,000 trong năm 2007, lên tới một mức trung bình $700,000 mỗi năm, trong những năm khi ông được kiểm tra kế toán. Trong năm 2013 và năm 2014, ông ghi hóa đơn đòi Kế Hoạch Dịch Vụ Y Tế trả $808,000, nhưng các bản phúc trình hàng năm mới nhất cho thấy hóa đơn là $741.000. Theo các hồ sơ kiểm toán được nộp tại tòa án, ông Trương đã tính tiền không đúng cho những lần khám tại bệnh viện, các thủ tục văn phòng, và những dịch vụ khác.



Tất cả các chuyên gia tiết niệu được phỏng vấn (nhưng xin không nêu tên) về bác sĩ Trương đều bày tỏ sự thất vọng về cảnh ngộ của ông, đặc biệt là vì ông đã vượt qua khó khăn rất nhiều, với tư cách là một người tị nạn, và là một bác sĩ giải phẫu tài giỏi.



Gian lận chăm sóc y tế, hầu hết là do các bác sĩ, đã được ước tính là khoảng $10 tỷ mỗi năm trên khắp Canada. Một bản phúc trình được soạn thảo cho Ủy Ban Pháp Luật của Canada trong năm 2005, bởi ông Joan Brockman, giáo sư tội phạm học của trường đại học Simon Fraser University, cho biết như vậy. Nhưng trước đây các chính phủ và các bác sĩ đã theo một lối tiếp cận phi hình sự đối với gian lận chăm sóc y tế.